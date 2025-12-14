KDE ladí Wayland, Miguel Ojeda hlásí konec experimentu: Rust se stal součástí jádra Linux

Týden v KDE: zrcadlení obrazovek na Waylandu a důležitá oprava pro Plasmu 6.5.4
Tento týden v projektu KDE došlo hlavně na velký pokrok v oblasti podpory obrazovek při běhu na Waylandu – jde samozřejmě o kód, který mířil do kompozitoru KWin, hlásí Nate Graham v tradičním přehledu novinek z vývoje KDE za poslední týden.
Speciálně fanoušci zrcadlení obrazovky na jinou a využití různých uživatelských rozložení obrazovek budou potěšeni. Všechny novinky se objeví v rámci Plasmy 6.6.0.
Tato chystaná verze Plasmy dále dostane vylepšení Discoveru podporující instalaci a odstranění fontů i u distribucí využívajících balíčkovací správce stojí na knihovně PackageKit.
KWin také v příštím vydání Plasmy dostane skript pro minimalizaci všech oken podporující i minimalizaci všech oken vyjma aktivně používaného za pomoci klávesové zkratky Meta+Shift+O. KWin také nově dokáže nastavit rozumnou hodnotu škálování dpi pro nově připojené TV.
Ve všech běžně používaných menu (Kicker/Kickoff/Application Dashboard) budou nově lépe seskupeny některé související položky lokální nabídky. Nástroj kscreen-doctor dostává podporu zrcadlení obrazovky.
Opravené chyby zahrnují téměř desítku věcí do Plasmy 6.5.4, a to včetně opravy nepříjemné regrese vedoucí k občasnému zamrzávání obrazovky ve chvíli, kdy něco provádí správce napájení. Distribuce byly informovány, aby opravu co nejdříve nasadily svým uživatelům.
Počet chyb s vysokou prioritou zůstává na pěti, počet 15minutových stoupl z 37 na 55. To je dáno novou iniciativou zabývající se kvalitou desktopu KDE, která mění klasifikaci typů chyb. Mělo by to vést k jejich rychlejšímu řešení.
Dodejme ještě, že KDE též shrnuje novinky v balíku aplikací Gear 25.12. Více v přehledu na domovském webu projektu.
Dva týdny v GNOME: ticho a klidné vody
Tento týden v 228. přehledu novinek projektu GNOME je víceméně vysvětleno, proč minulý týden tento přehled nebyl vydán. Protože ani po 14 dnech nejsou v přehledu žádné novinky přímo z GNOME, ale pouze u aplikací třetích stran. Zkrátka je klid.
Dozvídáme se tak, že Bazaar 0.60 přináší některá vylepšení implementovanou cache pro klíčová data (urychluje spouštění aplikace), vylepšený systém verifikace, nastavení odznaků, vylepšený filtr a importovanou sekci “We ♥ Games” z Flathubu. Wike 3.2 zase přináší vylepšený tmavý vzhled a převzetí tmavého tématu z Wikipedia, plus obvyklé čištění kódu a vylepšení překladů.
Zaujmout může i GstPipelineStudio 0.4.0 s novým rozhraním, vylepšenými dialogy, podporou zoomu v grafech, nedávné položky v menu a obecná vylepšení běhu na různých systémech i díky použití GStreameru 1.26 a GTK 4.16.Další zmíněné aplikace zahrnují Typesetter, Lock 1.9.0 či nový appimage-thumbnailer v2 napsaný kompletně v čistém C.
Zajímavě se jeví také rozšíření GNOME zvané Adaptive Brightness, které dostává podporu GNOME 49 s jeho novým chování nastavení automatického jasu, kde GNOME 49.2 zavádí nastavení uživatelské preference, nikoli absolutních hodnot. Vše a další novinky v 228. přehledu na webu GNOME.
Wine 11.0-rc2 opravuje 28 chyb
Finišování vývoje Wine 11 pokračuje druhou RC verzí. Jsme v RC fázi, pročež dnes nebude řeč o žádných novinkách, pouze o opravách chyb. Ta nejstarší z 28 kousků, jejjíž hlášení bylo uzavřeno, byla nahlášena před více než 17 lety, se týká instalátorů .NET Framework 2.0, 3.0 a 4.0.
Nejnovější zalátaná chyba se dočkala po pěti dnech a jednou z dalších řešených chyb v této RC2 verzi je i chybné zobrazení menu v Miscrosoft Office 2013. Více v přehledu na GitLabu projektu Wine.
Čištění ReBAR kódu a nové PCIe ovladače pro Linux 6.19
Příští verze linuxového jádra přinese několik nových ovladačů pro PCI Express zařízení, ale hlavně dostane vylepšený kód pro ReBAR funkcionalitu, využívanou z velké části zejména moderními grafickými kartami. Ona nově podporovaná zařízení budou CIX Sky1, NXP S32G, Renesas RZ/G3S a SpacemiT K1.
Resizable BAR dostává různá vylepšení, mimo jiné taková bránící poškození resource tree v situaci, kdy změna velikosti BAR selže a dochází k obnově BAR(ů) na původních velikostech, přičemž toto taky selže. Dále pokračuje proces sjednocování této funkcionality do jednoho bodu, souboru
rebar.c. Jsou zde také nové funkce pro rozhodování o podorované a maximální velikosti.
Miguel Ojeda: už to není jen experiment, Rust je součástí Linuxu
Před časem zaslal hlaví vývojář podpory Rustu, Miguel Ojeda, do jádra určitý patch, který sumarizuje období, kdy se s Rustem v jádru experimentovalo. Konstatuje, že „experiment končí“ a Rust je nyní už normální součástí jádra a v Linuxu už zůstane.
V návaznosti na debaty v rámci Linux Plumbers Conference tento týden v Japonsku dodává, že Rust se v jádru objevil v rámci verze Linux 6.1 jako test, zdali je jeho použití v Linuxu smysluplné a vůbec možné.
Nyní příslušné „experimentální“ označení mizí, ostatné mnohé distribuce už linuxové Rust části běžně používají a je zde i podpora v miliónech Android zařízení. To sice neznamená, že funguje všechno, každá kernelová konfigurace, architektura, toolchain apod.
Nicméně proces protkávání Rustu do Linuxu stále pokračuje, Miguel dodává, že některé kombinace jsou zatím stále velmi vývojové, jako třeba kombinované GCC+LLVM buildy či přicházející podpora u GCC. Ale to už jsou další kroky na již existující cestě, ne zkoumání neznámého.
Miguel doufá, že toto vyšle dostatečně silný signál od linuxového jádra směrem ke společnostem a dalším entitám, aby více do vývoje v/podpory Rustu šly, aby trénovaly své jaderné vývojáře. Děkuje spoustě lidí, seznam těch, co si zaslouží kredit, aktuálně čítá 173 jmen.
Dodejme, že v Rustu je vyvíjen například next-gen ovladač pro grafické karty GeForce / Quadro, známý jako Nvidia Nova.
D7VK verze 1.0 je venku
Projekt implementující Direct3D 7 nad API Vulkan, pro stařičké Windows hry, dosáhl verze 1.0. Vývojáři slaví, ale současně dodávají, že zatím ne 100% všech vlastností Direct3D 7 je implementováno. I tak ale mají na ukázku srovnání běhu 3DMarku 2000 přes D7VK oproti Wine 11 rc s OpenGL (zde z nějakého důvodu běh přes Vulkan padá), kde D7VK dosahuje téměř trojnásobného výkonu (výsledek by asi býval na Vulkanu alepší, ale …).
Každopádně D7VK je „production ready“, ač zatím přebývá i několik chyb a současně nechybí dodatek, že kód je poněkud prokletý, ale nějakým zázrakem prostě funguje. Pro běh je vyžadováno GPU s podporou API Vulkan 1.3.