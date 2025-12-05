Linus Torvalds upgradoval z 32jádrového Threadripperu 3970X na 24jádrový Threadripper 9960X

Připomeňme historické informace. V květnu 2020 si Linus staví PC s již zmíněným procesorem od AMD, doprovázené 64GB RAM a Radeonem RX 580, tehdy dočasně bez ECC modulů. O dva roky později jej právě paměťové moduly potrápí. Dokoupil již dostupné ECC moduly a tento stroj mu vydržel dodnes, včetně 5k monitoru připojeného k onomu starému Radeonu.
Před několika dny zareagoval na pozvání YouTubera Linuse a vzniklo tak hodinové (s bonusy ještě delší) povídání obou pánů za současného stavění nového PC.
Nové Linusovo PC s vysvětlením, proč
Volba padla opět na desku Gigabyte, po TRX40 je to TRX50 pro nové Threadrippery. Zde Linus sází na 24jádrový model Threadripper 9960X, doprovázený ECC DDR5 moduly Kingston. Jako SSD používá nově 4TB Samsung 9100 NVMe, o chlazení se stará velká Noctua a o grafické či výpočetní věci Intel Arc B580 generace Battlemage.
Předně Linus chtěl spolehlivý stroj. Proto nejde o nejvýkonnější Threadripper s nejvyšším TDP. To současně umožní jej chladit nadále chladičem Noctua (podobnou minulému Linusově stroji), neb vodnímu chlazení Linus neholduje. Grafickou kartu Intel Arc si Linus přímo vyžádal, nechtěl ani AMD, ani Nvidii.
Zde vlastně můžeme skončit. Pak už následuje jen Fedora 43, nic, co by překvapilo.
Co Linus řekl, plus dodatečný komentář
Linus ve videu konstatuje, že Nvidia se zlepšila, neb jí jde o peníze z AI segmentu, a tam to bez Linuxu nejde. Proto dnes firma vyvíjí lepší linuxovou podporu. To ale nic nemění na skutečnosti, že asi nejvíc otevřený je Intel, proto padla volba na Arc.
Mimochodem nedávno grafické karty Intel Arc dosáhly 1% podílu na trhu. Radeony od AMD mají 7% podíl a zbylých 92 % patří Nvidii s GeForce. To není špatné na to, jak karty Arc první generace Alchemist startovaly, jak se ladily ovladače, jak obrovský skluz v podpoře her musel a musí Intel dohánět. Nicméně při dnešních vysokých cenách Radeonů a zejména GeForce je třeba právě 12GB Arc B580 za cenu 6 tisíc Kč prakticky bezkonkurenční volbou.
Dál euž Linus komentoval třeba vide coding, čemuž už jsme se věnovali dříve, neb to poslední dobou občas okomentuje.
Rozhovor běžel ve stále uvolněnějším duchu, takže se řešilo i co bude, kdyby teď Linus umřel a zaznělo i slovo „nekrofilie“.
Jinak Linus obecně nemá rád pracovní cesty, ale dnes s business třídou to aspoň lze přežít (dá se zkusit i prospat, díky polohovatelným sedačkám v této třídě). Nemá rád velká města, ale třeba Tokio je fajn a překvapivě umí nepůsobit dojmem velkoměsta.
Ptáte-li se na Fedoru, tak Linus to vidí jednoduše: vývojáři této distribuce jsou v blízkém souladu s vývojem jádra, což mu vyhovuje, protože od distribuce potřebuje možnost snadno kompilovat vlastní kernely. Takové Ubuntu chce být víc orientované ba běžného uživatele, což je problém, konstatuje Linus na základě staršího zkoušení distribuce od Canonicalu.
Otázka padla i na fragmentaci světa linuxových distribucí. Fragmentace se v průběhu let stala dle Linuse velkou nevýhodou Linuxu. Pro dodavatele softwaru je to hrozné, musí cílit na mnoho systémů. Na druhou stranu tento divoký západ má své určité výhody.
I dnes Linus opakuje, že GPLv2 je jediná správná licence a i dnes by ji opět zvolil. O budoucnost projektu nemá obavy, komunita vývojářů je tak velká, že Linux poběží dál.
Pár slov k volbě PC
Čistě teoreticky mohl Linus provést jen dílčí upgrade, ponechat zdroj a skříň. Nicméně to jsou spíše drobnosti, výměnou předchozího 850W zdroje za 1600W Seasonic s 80Plus Titanium získal zdroj, kde i maximální vytížení 350W CPU a 190W GPU nedosáhne hodnoty odběru, která by Seasonic donutila vůbec spustit ventilátor ve zdroji. A právě ticho z běžícího PC je to, o co Linusovi konzistentně jde.
Dovolím si drze předpokládat, že s ohledem na vynikající chladič Noctua, bude v jeho PC tou nejhlučnější komponentou právě grafická karta v případné zátěži.
Zkrátka celkově dobré PC, vyvážené pro konkrétního uživatele, postavené na patrně nejotevřenější kombinaci komponent x86 světa. Takže za dalších 5 let třeba na shledanou u dalšího Linusova upgradu.