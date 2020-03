11. Nástroj gocyclo

1. Nástroje pro kontrolu kvality zdrojových kódů psaných v Go

Samotný programovací jazyk Go je navržen velmi konzervativně, což bylo ostatně patrné i z předchozího článku o (ne)používaní generických datových typů, funkcí a metod. To pochopitelně některým vývojářům nemusí vyhovovat, na čemž ale ve skutečnosti nemusí být nic špatného – ideální univerzálně přijímaný programovací jazyk neexistuje a pravděpodobně ani nikdy existovat nebude, protože některé vlastnosti jazyků jsou protichůdné. Ovšem samotný programovací jazyk je jen jednou (i když pochopitelně velmi důležitou) součástí celého ekosystému, který kromě překladače (někdy interpretru) obsahuje i vývojová prostředí a ladicí nástroje, ale i další pomocné nástroje a utility. Mezi tyto nástroje patří i utility určené pro kontrolu kvality zdrojových kódů, odhalování různých chyb nerozpoznaných překladačem, potenciálních chyb, špatně strukturovaného kódu, nedodržování zavedených idiomů atd. A právě těmito mnohdy velmi užitečnými nástroji se budeme zabývat v dnešním článku.

Samostatnou kapitolu tvoří nástroje sloužící k odhalení potenciálních bezpečnostních problémů. I těchto nástrojů existuje relativně velké množství a budeme se jimi zabývat v navazujícím článku.

Poznámka: již na úvod je nutné poznamenat, že z hlediska kontroly kvality a ustálených pravidel je na tom ekosystém programovacího jazyka Go velmi dobře (i v porovnání s přímou konkurencí) a většina projektů s otevřeným zdrojovým kódem, které jsou v Go psány, se snaží dodržovat většinu zavedených praktik, k čemuž pomáhají i dále zmíněné služby, které k projektům dokážou přidat odznaky/visačky (badge) a demonstrovat tak kvalitu či nekvalitu produktu (alespoň z pohledu těchto nástrojů). To je velmi dobrá filozofie, která se u některých dalších jazyků prosazuje teprve postupně

2. Nástroj gofmt

Jednou z poměrně častých otázek mnoha programátorů, kteří na programovací jazyk Go přechází z jiných jazyků, je, jakým způsobem je možné zkontrolovat syntaxi zdrojových kódů bez provedení jejich překladu či dokonce spuštění. Takový nástroj nabízí například jazyk Ruby, Perl či Python:

$ ruby -c test.rb $ perl -c test.pl $ python -m py_compile test.py

V sadě základních nástrojů jazyka Go se nachází i nástroj gofmt, jehož primárním úkolem je naformátování zdrojových kódů podle poměrně striktních pravidel, která jsou testována například tímto testem. Ovšem gofmt, na rozdíl od mnoha dalších formátovačů, pracuje s kódem reprezentovaným AST (abstraktním syntaktickým stromem). To mj. znamená, že kód je zapotřebí parsovat a převést do AST, takže i gofmt dokáže provádět kontrolu syntaxe.

Program bez uvedení balíčku:

func main() { }

Odhalená chyba:

01_missing_package.go:1:1: expected 'package', found 'func

Špatně umístěná otevírací bloková závorka:

package main func main() { }

Příklad problematického zdrojového kódu, v němž nejsou použity blokové (složené) závorky na stejném řádku s programovým kódem:

package main func classify_char(c rune) string { if c >= 'a' && c <= 'z' { return "male pismeno" } else if c >= 'A' && c <= 'Z' { return "velke pismeno" } else { return "neco jineho" } } func main() { println(classify_char('a')) println(classify_char('Z')) println(classify_char('?')) }

Většina těchto chyb je odhalena:

bad_syntax.go:13:25: unexpected newline, expecting { after if clause bad_syntax.go:17:2: expected statement, found 'else' bad_syntax.go:20:2: expected statement, found 'else' bad_syntax.go:24:1: expected declaration, found '}'

Kromě toho dokáže gofmt provádět i zjednodušení některých výrazů:

Původní podoba Zjednodušená podoba []T{T{}, T{}} []T{{}, {}} s[a:len(s)] s[a:] for x, _ = range v {…} for x = range v {…} for _ = range v {…} for range v {…}

Navíc je možné specifikovat i vlastní transformace či zjednodušování. Následující příklad je převzat z reálných zdrojových kódů:

package main import "fmt" import "bytes" func main() { a := []byte{1, 2, 3} b := []byte{3, 4, 5} c := bytes.Compare(a, b) == 0 fmt.Println(c) c = bytes.Compare(a, a) == 0 fmt.Println(c) }

Tento zdrojový kód lze příkazem:

$ gofmt -r 'bytes.Compare(a, b) == 0 -> bytes.Equal(a, b)'

Transformovat na:

package main import "fmt" import "bytes" func main() { a := []byte{1, 2, 3} b := []byte{3, 4, 5} c := bytes.Equal(a, b) fmt.Println(c) c = bytes.Equal(a, a) fmt.Println(c) }

3. Překladač programovacího jazyka Go

The boy is smoking and leaving smoke rings into the air. The girl gets irritated with the smoke and says to her lover: „Can't you see the warning written on the cigarettes packet, smoking is injurious to health!“ The boy replies back: „Darling, I am a programmer. We don't worry about warnings, we only worry about errors.“

I když se to možná bude zdát překvapivé, na druhém místě v seznamu nástrojů pro kontrolu kvality stojí přímo překladač programovacího jazyka Go. Ten se vyznačuje mj. i tím, že při parsování, kontrole a překladu zdrojových kódů nikdy negeneruje varování – zdrojový kód je buď přeložen bez dalších doplňujících zpráv nebo se vypíšou nalezené chyby (resp. přesněji řečeno několik prvních chyb, aby nebyl vývojář polekán a nemusel scrollovat o několik obrazovek). Navíc není možné kontrolu chyb ani vypnout ani naopak zapínat obdobu režimu „pedantic“, kterou můžeme znát například z céčka (ve skutečnosti vlastně překladač Go vždy pracuje právě v režimu „pedantic“). Díky těmto vlastnostem je samotný překladač skutečně prvním nástrojem, který dokáže odhalit poměrně značné množství různých potenciálních chyb. Kromě běžných problémů typu chybějící závorka, špatně zapsané klíčové slovo, nekorektní programová konstrukce lze odhalit například i:

prakticky všechny prohřešky vůči typovému systému jazyka Go (typový systém je striktnější, než například v případě C či Javy) nepoužívané importované balíčky cyklická závislost mezi balíčky deklarované proměnné, které nejsou použity chybějící příkaz return ve všech větvích funkce či metody použití operátoru = namísto == v podmínkách, a to ve všech případech, protože taková konstrukce není v programovacím jazyce Go povolena (v C, C++ i Javě je tato chyba odhalena jen někdy – viz příklad pod tímto seznamem) kontrola, zda typ předávané hodnoty implementuje očekávané rozhraní kontrola, zda je skok realizovaný pomocí goto proveden na korektní místo či nikoli cyklická závislost rozhraní nesprávné použití parametrů ve variadických funkcích kontrola konstant používaných u bitových posunů kontrola, zda jsou příkazy ++ a – skutečně použity jako příkazy a nikoli jako operátory (to Go z mnoha dobrých důvodů neumožňuje)

class BooleanAssign { void foobar() { boolean a=true; boolean b=false; if (a=b) { } if (a==b) { } } }

Poznámka: díky typovému systému programovacího jazyka Go a poměrně omezených možností práce s ukazateli se potenciální množství chyb v programech dosti razantním způsobem zmenšuje, už jen z toho důvodu, že překladač má nad kódem větší kontrolu (může tvořit CFG atd.). Navíc se díky automatickému správci paměti zamezí problémům typu „vrácení ukazatele na lokální proměnnou alokovanou na zásobníku“ apod.

Uveďme si nyní příklady některých striktnějších kontrol prováděných překladačem jazyka Go.

Konstanty, jejichž hodnoty neodpovídají typům proměnných, do kterých jsou přiřazovány:

package main import "fmt" func main() { var a int8 = -1000 var b int16 = -100000 var c int32 = -10000000000 var d int32 = -10000000000000000 fmt.Println(a) fmt.Println(b) fmt.Println(c) fmt.Println(d) }

Chybová hlášení:

./integer_signed_types_checks.go:15:15: constant -1000 overflows int8 ./integer_signed_types_checks.go:16:16: constant -100000 overflows int16 ./integer_signed_types_checks.go:17:16: constant -10000000000 overflows int32 ./integer_signed_types_checks.go:18:16: constant -10000000000000000 overflows int32

Striktní typové kontroly (silnější, než v mnoha dalších jazycích):

package main import "fmt" func main() { var a uint8 = 255 var b uint16 = a fmt.Println(a) fmt.Println(b) }

Chybové hlášení:

./05_improper_conversion.go:16:6: cannot use a (type uint8) as type uint16 in assignment

Podobné typové kontroly, ovšem u typů s plovoucí řádovou čárkou:

package main func main() { var c float32 = 1e300 var d float32 = -1e300 var g float64 = 1e3000 var h float64 = -1e3000 }

Chybová hlášení:

./fp_types_checks.go:13:18: constant 1e+300 overflows float32 ./fp_types_checks.go:14:18: constant -1e+300 overflows float32 ./fp_types_checks.go:16:18: constant 1e+3000 overflows float64 ./fp_types_checks.go:17:18: constant -1e+3000 overflows float64

4. Jaké potenciální problémy překladač Go nenalezne?

Na druhou stranu je však nutné upozornit na to, že některé typické a často se vyskytující chyby samotný překladač neodhalí, což může způsobit problémy. Jen pro příklad:

kontrola chybových stavů práce s neinicializovanou mapou přístup přes ukazatel obsahující nil zda jsou deklarovány všechny větve v příkazu switch kontrola parametrů funkce fmt.Printf atd.

Některé z těchto problémů dokážou odhalit nástroje popsané v navazujících kapitolách.

Pro zajímavost si ukažme dvě chyby, které nejsou překladačem odhaleny. Prvním z problémů je přístup do neinicializované mapy, což je chyba, kterou udělal snad každý programátor, který ke Go přešel z jiného jazyka, v němž mapy (asociativní pole) existují:

package main func main() { var m map[string]string m["foo"] = "bar" }

Tento problém je odhalen až za běhu aplikace:

panic: assignment to entry in nil map goroutine 1 [running]: main.main() /home/tester/m.go:5 +0x4b exit status 2

Ve druhém chybném příkladu se pracuje s ukazatelem nastaveným na nulovou hodnotu, tedy na nil:

package main import "fmt" import "math" type Vector struct { X, Y float64 } func (v *Vector) Length() float64 { return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y) } func main() { var v *Vector fmt.Println(v.Length()) }

I tato chyba je objevena až po spuštění programu:

panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference [signal SIGSEGV: segmentation violation code=0x1 addr=0x0 pc=0x484bb3] goroutine 1 [running]: main.(*Vector).Length(...) /home/tester/p.go:11 main.main() /home/tester/p.go:16 +0x23 exit status 2

5. Standardní nástroj go vet

Dalším (dnes již posledním jmenovaným) standardním nástrojem dodávaným v instalaci programovacího jazyka Go je nástroj nazvaný vet, který je z příkazové řádky volán následovně:

$ go vet parametry

Tento nástroj slouží k odhalení dalších typů potenciálních chyb a problémů, například:

kontrola typů parametrů funkce fmt.Pritnf na základě formátovacího řetězce

na základě formátovacího řetězce dtto u podobných funkcí ( fmt.Sprintf apod.)

apod.) bitové posuny prováděné mimo rozsah daného datového typu (8 bitů u uint8 atd.)

atd.) kontrola signatur metod u nejpoužívanějších rozhraní (tj. zda uživatelem definované metody mají shodné signaturami s metodami předepsanými ve standardních rozhraních – ukážeme si na demonstračním příkladu)

kontrola, zda kód psaný v assembleru odpovídá deklaracím v jazyku Go

nepotřebná přiřazení

problémy s použitím atomických operací

nepoužité výsledky (vracené hodnoty) volaných funkcí

nedostupný kód

vet se postupně zvětšují, což znamená, že je do něj zahrnováno větší množství potenciálně chybných programových konstrukcí. Poznámka: možnosti nástrojese postupně zvětšují, což znamená, že je do něj zahrnováno větší množství potenciálně chybných programových konstrukcí.

Jak jsme si již řekli v předchozím odstavci, je go vet součástí základních nástrojů programovacího jazyka Go, takže by měl být vždy dostupný:

$ go help vet usage: go vet [-n] [-x] [build flags] [vet flags] [packages] Vet runs the Go vet command on the packages named by the import paths. For more about vet and its flags, see 'go doc cmd/vet'. For more about specifying packages, see 'go help packages'. The -n flag prints commands that would be executed. The -x flag prints commands as they are executed. The build flags supported by go vet are those that control package resolution and execution, such as -n, -x, -v, -tags, and -toolexec. For more about these flags, see 'go help build'. See also: go fmt, go fix.

go vet *.go, bude tento nástroj ukončen již u první chyby. To je ostatně i případ našeho repositáře obsahujícího chybné soubory. Řešením může být smyčka naprogramovaná v BASHi, která postupně projde všemi soubory a na každý samostatně go get zavolá. Poznámka: pokud se v adresáři nachází soubor s chybou a použijete příkaz, bude tento nástroj ukončen již u první chyby. To je ostatně i případ našeho repositáře obsahujícího chybné soubory. Řešením může být smyčka naprogramovaná v BASHi, která postupně projde všemi soubory a na každý samostatnězavolá.

6. Příklady problémů zachycených nástrojem go vet

Podívejme se nyní na některé problémy, které odhalí právě nástroj go vet, ovšem nikoli překladač programovacího jazyka Go.

V prvním příkladu se nachází příkazy za konstrukcí return. K těmto příkazům není pochopitelně možné se žádným způsobem dostat:

package main import "fmt" func main() { return i := 10 fmt.Println(i) }

Chybová hlášení nástroje go vet:

./t.go:7: unreachable code

Ve druhém příkladu se pokoušíme o bitový posun proměnné typu int (32bitová či 64bitová) o 70 bitů doleva:

package main import "fmt" func main() { i := 1 i <<= 70 fmt.Println(i) }

Chybová hlášení nástroje go vet:

./t.go:7: i (64 bits) too small for shift of 70

V příkladu třetím je kontrolováno, jaké parametry se předávají funkci fmt.Printf a zda tyto parametry odpovídají formátovacímu řetězci:

package main import "fmt" func main() { fmt.Printf("foo") fmt.Printf("foo", "bar") fmt.Printf("%d", "bar") fmt.Printf("%s %s", "bar") fmt.Printf("%d", 3.14) fmt.Printf("%p", nil) }

Chybová hlášení nástroje go vet odhalí většinu problémů s funkcí fmt.Printf:

./t.go:7: Printf call has arguments but no formatting directives ./t.go:8: Printf format %d has arg "bar" of wrong type string ./t.go:9: Printf format %s reads arg #2, but call has 1 arg ./t.go:10: Printf format %d has arg 3.14 of wrong type float64 ./t.go:11: Printf format %p has arg nil of wrong type untyped nil

Existuje i podobná funkce fmt.Sprintf, která ovšem vrací hodnotu (naformátovaný řetězec), který kvůli chybě programátora ignorujeme:

package main import "fmt" func main() { fmt.Sprintf("foo") fmt.Sprintf("foo", "bar") fmt.Sprintf("%d", "bar") fmt.Sprintf("%s %s", "bar") fmt.Sprintf("%d", 3.14) fmt.Sprintf("%p", nil) }

Z chybových hlášení je patrné, že go vet i tyto problémy korektně odhalil, zatímco překladač tento kód bez problémů přeložil:

./s.go:6: result of fmt.Sprintf call not used ./s.go:7: result of fmt.Sprintf call not used ./s.go:7: Sprintf call has arguments but no formatting directives ./s.go:8: result of fmt.Sprintf call not used ./s.go:8: Sprintf format %d has arg "bar" of wrong type string ./s.go:9: result of fmt.Sprintf call not used ./s.go:9: Sprintf format %s reads arg #2, but call has 1 arg ./s.go:10: result of fmt.Sprintf call not used ./s.go:10: Sprintf format %d has arg 3.14 of wrong type float64 ./s.go:11: result of fmt.Sprintf call not used ./s.go:11: Sprintf format %p has arg nil of wrong type untyped nil

Konečně kontrola, jestli metody nazvané ReadByte odpovídají signatuře metody předepsané v rozhraní Reader:

package main type X struct { } type Y struct { } type Z struct { } func (x X) ReadByte() (byte, error) { return 0, nil } func (y Y) ReadByte() error { return nil } func (z Z) ReadByte() byte { return 0 } func main() { }

./t.go:16: method ReadByte() error should have signature ReadByte() (byte, error) ./t.go:20: method ReadByte() byte should have signature ReadByte() (byte, error)

7. Nástroj errcheck

Nyní si pojďme popsat některé užitečné nástroje, které nejsou (alespoň prozatím) součástí standardní instalace nástrojů programovacího jazyka Go. První z těchto nástrojů se jmenuje jednoduše errcheck a jak již název této utility napovídá, jedná se o nástroj provádějící kontrolu, zda se zpracovávají všechny chybové kódy vrácené různými funkcemi. Vychází se přitom z předpokladu, že jakmile je chybový kód uložen do lokální proměnné, je nutné s ním dále pracovat, protože jazyk Go neumožňuje vytvořit proměnnou bez jejího dalšího použití (ovšem tento předpoklad ne vždy platí, což si ostatně ukážeme na příkladech v navazující kapitole).

Instalace tohoto nástroje se provede příkazem:

$ go get -u github.com/kisielk/errcheck

Vlastní kontrolu (v rámci celého projektu) zajistí příkaz:

$ errcheck ./...

8. Příklady problémů zachycených nástrojem errcheck

Úloha nástroje errcheck je tedy jednoznačná – detekovat, ve kterých místech zdrojového kódu ignorujeme návratovou hodnotu s informací o chybě. Ukažme si tedy, jak a kde se tyto problémy mohou nalézt.

Prvním příkladem je implementace jednoduchého serveru reagujícího na zprávy přicházející na port 1234. Zdánlivě ošetřujeme všechny chybové stavy:

package main import ( "fmt" "net" ) func main() { l, err := net.Listen("tcp", "localhost:1234") if err != nil { println("Can't open the port!") } defer l.Close() for { conn, err := l.Accept() if err != nil { println("Connection refused!") } go func(c net.Conn) { fmt.Fprintf(c, "Holla

") c.Close() }(conn) } }

Nástroj errcheck ukáže, které chyby ignorujeme:

$ errcheck 16_simple_server.go 16_simple_server.go:13:15: defer l.Close() 16_simple_server.go:20:15: fmt.Fprintf(c, "Holla

") 16_simple_server.go:21:11: c.Close()

Ve druhém příkladu vytváříme rastrový obrázek ve formátu PNG:

package main import ( "image" "image/color" "image/png" "os" ) const width = 256 const height = 256 func main() { img := image.NewRGBA(image.Rect(0, 0, width, height)) for x := 0; x < width; x++ { for y := 0; y < height; y++ { var red uint8 = uint8(x) var green uint8 = uint8((x + y) >> 1) var blue uint8 = uint8(y) c := color.RGBA{red, green, blue, 255} img.SetRGBA(x, y, c) } } outfile, err := os.Create("test.png") if err != nil { panic(err) } defer outfile.Close() png.Encode(outfile, img) }

Opět se podívejme na ignorované chyby:

$ errcheck 17_png_output.go 17_png_output.go:29:21: defer outfile.Close() 17_png_output.go:30:12: png.Encode(outfile, img)

9. Nástroj golint

Druhým nástrojem, který je zapotřebí explicitně nainstalovat (není tedy součástí standardního toolingu), je nástroj pojmenovaný golint. Jedná se o nástroj, který dokáže vyhledávat problémy související se stylem zápisu zdrojových kódů (coding style), což je odlišný typ problémů, než který vyhledává například go vet či výše zmíněný nástroj errcheck. Typické problémy, které lze odhalit, jsou – špatné názvy proměnných, použití „tečkového“ importu, exportování symbolu bez dokumentačního řetězce, zbytečné větve else apod. Tento potenciálně velmi užitečný nástroj nainstalujeme příkazem:

$ go get -u golang.org/x/lint/golint

10. Příklady problémů zachycených nástrojem golint

Kód s exportovanými symboly bez dokumentačních řetězců:

type StringHeap []string func (h StringHeap) Len() int { return len(h) } func (h StringHeap) Less(i, j int) bool { return h[i] < h[j] } func (h StringHeap) Swap(i, j int) { h[i], h[j] = h[j], h[i] } func (h *StringHeap) Push(x interface{}) { *h = append(*h, x.(string)) }

Špatné dokumentační řetězce:

// Encode func (ge *GobEncoder) Encode(subject string, v interface{}) ([]byte, error) { b := new(bytes.Buffer) enc := gob.NewEncoder(b) if err := enc.Encode(v); err != nil { return nil, err } return b.Bytes(), nil } // This function encodes... func (ge *GobEncoder) Encode(subject string, v interface{}) ([]byte, error) { b := new(bytes.Buffer) enc := gob.NewEncoder(b) if err := enc.Encode(v); err != nil { return nil, err } return b.Bytes(), nil }

Zbytečné použití else:

if _, cur := nc.currentServer(); cur == nil { return ErrNoServers } else { return SomethingElse }

else používá pouze minimálně. Poznámka: obecně je možné říci, že v Go sepoužívá pouze minimálně.

11. Nástroj gocyclo

Při vývoji nových aplikací popř. při analýze již existujících aplikací je možné sledovat různé metriky popisující kvalitu celé aplikace. Kromě klasických metrik, které jsou zaměřeny spíše na výsledný produkt a na jeho chování při běhu (výkonnost, doba odezvy, střední doba selhání, …) či na procesy související s vývojem a údržbou produktu (cena, produktivita, …) se v některých případech používají i metriky, které se nějakým způsobem snaží popsat složitost zdrojových kódů a tím pádem i pracnost opravy chyb či přidávání nových vlastností. Z hlediska implementace je jednou z nejjednodušších metrik tohoto typu takzvaná cyklomatická složitost neboli cyclomatic complexity. Zjednodušeně řešeno se jedná o číslo, kterým se snažíme vyjádřit složitost programu nebo jednotlivých logických bloků, typicky funkcí, tříd a metod (popř. celých balíků). Obecně platí, že čím větší je cyklomatická složitost daného bloku (například funkce), tím více jednotkových testů je zapotřebí vytvořit a tím složitější jsou případné další úpravy kódu (či jen jeho prosté pochopení).

Ve vybrané části programu se cyklomatická složitost počítá pomocí grafu toku řízení toho programu: uzly grafu odpovídají neoddělitelným skupinám v programu (například tělu cyklu, podmínky). Orientované hrany odpovídají tomu, v jakém pořadí se skupiny příkazů budou provádět. Cyklomatickou složitost je možné aplikovat individuálně na vybrané funkce, moduly, metody nebo třídy [1].

Implementace měření cyklomatické složitosti je relativně snadná díky tomu, že se pouze zjišťuje počet možných cest ve zdrojovém kódu, tj. provádí se statická analýza, která nevyžaduje měření prováděné v běžící aplikaci. Typicky se nástroje pro měření cyklomatické složitosti zaměřují na zjišťování počtu rozhodovacích konstrukcí (if-then, if-then-else, switch) a programových smyček (for. Tyto informace lze velmi snadno zjistit z abstraktního syntaktického stromu (AST – Abstract Syntax Tree), což je i případ nástroje nazvaného gocyclo.

Tento nástroj se nainstaluje příkazem:

$ go get github.com/fzipp/gocyclo

A zavolá se (v adresáři s projektem):

$ gocyclo parametry

Existují i některé parametry, které lze nastavit:

$ gocyclo -top 10 src/ $ gocyclo -over 25 docker $ gocyclo -avg .

12. Příklady problémů zachycených nástrojem gocyclo

Následující programový kód obsahuje mnoho podmínek v jediné funkci a proto bude mít relativně vysokou cyklomatickou komplexitu (ostatně sami se zamyslete, kolik jednotkových testů bude nutné napsat, aby se prošlo všemi větvemi):

package main import ( "fmt" "log" "os" "runtime/pprof" "strconv" ) func main() { f, err := os.Create("mandelbrot2.prof") if err != nil { log.Fatalf("failed to create profiler output file: %v", err) } defer func() { if err := f.Close(); err != nil { log.Fatalf("failed to close profiler file: %v", err) } }() if err := pprof.StartCPUProfile(f); err != nil { log.Fatalf("failed to start profle: %v", err) } defer pprof.StopCPUProfile() if len(os.Args) < 4 { println("usage: ./mandelbrot width height maxiter") os.Exit(1) } width, err := strconv.Atoi(os.Args[1]) if err != nil { fmt.Printf("Improper width parameter: '%s'

", os.Args[1]) os.Exit(1) } height, err := strconv.Atoi(os.Args[2]) if err != nil { fmt.Printf("Improper height parameter: '%s'

", os.Args[2]) os.Exit(1) } maxiter, err := strconv.Atoi(os.Args[3]) if err != nil { fmt.Printf("Improper maxiter parameter: '%s'

", os.Args[3]) os.Exit(1) } renderer.Start(width, height, maxiter) }

Spočtená cyklomatická komplexita:

8 main main 18_cyclomatic_complexity.go:11:1

Ve druhém kódu je deklarováno několik funkcí a cyklomatická komplexita bude spočtena a vypsána pro všechny tyto funkce:

package renderer import ( "image" "image/png" "log" "os" ) func writeImage(width uint, height uint, pixels []byte) { img := image.NewNRGBA(image.Rect(0, 0, int(width), int(height))) pixel := 0 for y := 0; y < int(height); y++ { offset := img.PixOffset(0, y) for x := uint(0); x < width; x++ { img.Pix[offset] = pixels[pixel] img.Pix[offset+1] = pixels[pixel+1] img.Pix[offset+2] = pixels[pixel+2] img.Pix[offset+3] = 0xff pixel += 3 offset += 4 } } outputFile, err := os.Create("mandelbrot.png") if err != nil { log.Fatal(err) } defer outputFile.Close() png.Encode(outputFile, img) } func iterCount(cx float64, cy float64, maxiter uint) uint { var zx float64 = 0.0 var zy float64 = 0.0 var i uint = 0 for i < maxiter { zx2 := zx * zx zy2 := zy * zy if zx2+zy2 > 4.0 { break } zy = 2.0*zx*zy + cy zx = zx2 - zy2 + cx i++ } return i } func calcMandelbrot(width uint, height uint, maxiter uint, palette [][3]byte, image []byte, cy float64, done chan bool) { var cx float64 = -2.0 for x := uint(0); x < width; x++ { i := iterCount(cx, cy, maxiter) color := palette[i] image[3*x] = color[0] image[3*x+1] = color[1] image[3*x+2] = color[2] cx += 3.0 / float64(width) } done <- true } func Start(width int, height int, maxiter int) { done := make(chan bool, height) pixels := make([]byte, width*height*3) offset := 0 delta := width * 3 var cy float64 = -1.5 for y := 0; y < height; y++ { go calcMandelbrot(uint(width), uint(height), uint(maxiter), mandmap[:], pixels[offset:offset+delta], cy, done) offset += delta cy += 3.0 / float64(height) } for i := 0; i < height; i++ { <-done } writeImage(uint(width), uint(height), pixels) }

Vypočtené a zobrazené výsledky:

4 renderer writeImage 19_cyclomatic_complexity.go:10:1 3 renderer Start 19_cyclomatic_complexity.go:65:1 3 renderer iterCount 19_cyclomatic_complexity.go:35:1 2 renderer calcMandelbrot 19_cyclomatic_complexity.go:52:1

Reálná funkce s velkou cyklomatickou složitostí: https://github.com/gordon­klaus/ineffassign/blob/mas­ter/ineffassign.go#L126 nebo https://github.com/minio/mi­nio/blob/master/cmd/gatewa­y/gcs/gateway-gcs.go#L556.

Další příklad s příliš velkou cyklomatickou komplexitou:

package main func main() { for x := 1; x < 10; x++ { for y := 1; y < 10; y++ { for z := 1; z < 10; z++ { if x > 5 && x < 8 && y > 5 && y < 8 && z > 5 && z < 8 { break } } } } for u := 1; u < 10; u++ { for v := 1; v < 10; v++ { for w := 1; w < 10; w++ { if u > 5 && u < 8 && v > 5 && v < 8 && w > 5 && w < 8 { break } } } } }

13. Nástroj ineffassign

Další nástroj nese název ineffassign a slouží je zjišťování neefektivních přiřazení, tj. přiřazení nulové hodnoty (první příklad) nebo dvojí (popř. vícenásobné) přiřazení do stejné proměnné bez čtení přiřazené hodnoty (druhý příklad). Tyto problémy sice samy o sobě nemusí nutně znamenat pády aplikace, ale mohou značit problémy vzniklé například refaktoringem apod.:

d := dch select { case d <- time.Now(): default: d = nil }

err := encoder.Encode(&a) decoder := gob.NewDecoder(&buffer) err = decoder.Decode(&x) if err != nil { fmt.Println(err) return }

14. Příklady problémů zachycených nástrojem ineffassign

Pravděpodobně všechny problémy, které jsou detekovatelné nástrojem ineffassign, naleznete přímo v testovacích datech tohoto nástroje na adrese https://github.com/gordon­klaus/ineffassign/blob/mas­ter/testdata/testdata.go, například:

func _() { var x int x = 0 _ = x } func _() { var x int x = 0 if b { _ = x } } func _() { var x int _ = x x = 0 //x } func _() { var x int for x = range []int{} { _ = x x = 0 if b { continue } else { break } } _ = x } func _() { var x int for { if b { x = 0 //x break } _ = x } } func _() { var x int if b { x = 0 } else if b { x = 0 } _ = x }

15. Zobrazení výsledků kontrol přímo v repositáři

Poměrně velké množství projektů vytvořených v programovacím jazyce Go (ale ostatně i v mnoha dalších programovacích jazycích) obsahuje přímo ve svém souboru README.md odkazy na takzvané odznaky/visačky (badge), což jsou většinou malé obrázky (reprezentované buď ve vektorové nebo v rastrové podobě), které reprezentují nějakou metriku vztaženou k projektu. Může se například jednat o výsledky jednotkových testů, pokrytí kódu testy (vyjadřované v procentech), výsledky překladu projektu atd. Tyto visačky jsou většinou přímo poskytovány k tomu určenými službami, například Codecov.io (viz navazující kapitoly), Travis CI, Go Report Card atd. atd. V navazující kapitole se zmíníme o poslední jmenované službě, tedy Go Report Card, jejíž výhodou je, že není nutné se registrovat, pouze postačuje znát URL s repositářem obsahujícím zdrojové kódy aplikace.

16. Služba Go Report Card

Pro aplikace vytvářené v programovacím jazyku Go existuje online služba nazvaná Go Report Card. Tato služba nejenom zkontroluje zvolený repositář několika nástroji, z nichž většinu jsme si popsali v předchozích kapitolách, ale dokáže vygenerovat visačku (badge) s celkovým ohodnocením kvality zdrojových kódů projektu. Odkaz na tuto visačku lze vložit přímo do souboru README.md, který je viditelný při procházení repositáře se zdrojovými kódy. Jen pro zajímavost se podívejme na některé příklady:

# Projekt Stručný popis 1 Minio projekt Minio popsaný zde 2 NATS message broker NATS popsaný zde 3 Kubernetes jedna z nejdůležitějších platforem naprogramovaná v Go 4 go-root repositář s příklady používanými v seriálu o Go

Poznámka: některé zdrojové kódy z posledního repositáře obsahují chyby naschvál, takže se v tomto případě nulového počtu problémů nedosáhne.

2: povšimněte si, že go vet; pravděpodobně se stále používá jeho stará verze. Poznámka: povšimněte si, že v dnešním repositáři kupodivu nebyly nalezeny chyby nástrojem; pravděpodobně se stále používá jeho stará verze.

17. Služba Codecov

Druhou službou, o níž se v dnešním článku alespoň ve stručnosti zmíníme, je poměrně známá služba Codecov.io (či zkráceně jen Codecov). Tato služba umožňuje sbírat informace o pokrytí zdrojového kódu jednotkovými testy s tím, že tyto informace jsou následně zobrazeny v grafické podobě, v tabulkové podobě (po balíčcích i souborech) a dokonce i pro jednotlivé pull requesty. Repositář se zdrojovými kódy je nejdříve nutné do této služby zaregistrovat (což je pro open source projekty zdarma) a následně využít vygenerované UID pro posílání informací o pokrytí kódu jednotkovými testy, což se typicky provádí na CI (například v Jenkinsu, na Travis CI atd.). A naopak – Codecov může posílat informace o pokrytí zpět do GitLabu či GitHubu a zobrazit tak změnu v pokrytí testy přímo u daného pull requestu.

Poznámka: existují i další podobné projekty, například Coveralls.io apod.

18. Obsah následujícího článku

V navazujícím článku se seznámíme s některými projekty, které se zaměřují na nalezení potenciálních bezpečnostních chyb. I tyto projekty bývají založeny na analýze zdrojového kódu převedeného do AST.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/wccode (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta 1 01_missing_package.go nekorektní zdrojový kód, v němž chybí deklarace balíčku https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/01_missing_pac­kage.go 2 02_parenthesis.go chybně umístěná otevírací bloková závorka https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/02_parenthe­sis.go 3 03_bad_syntax.go chybně umístěné otevírací i uzavírací blokové závorky https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/03_bad_syn­tax.go 4 04_before_transform.go zdrojový kód před transformací nástrojem gofmt https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/04_before_tran­sform.go 5 05_after_transform.go zdrojový kód po transformaci nástrojem gofmt https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/05_after_tran­sform.go 6 06_integer_signed_types_checks.go kontrola celočíselných konstant překladačem https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/06_integer_sig­ned_types_checks.go 7 07_improper_conversion.go kontrola prováděná při typových konverzích (celočíselné datové typy) https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/07_improper_con­version.go 8 08_fp_types_checks.go kontrola prováděná při typových konverzích (typy s plovoucí řádovou čárkou) https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/08_fp_types_chec­ks.go 9 09_nil_map.go pokus o zápis do takzvané nulové mapy (nil map) https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/09_nil_map­.go 10 10_nil_pointer.go pokus o přístup do struktury přes nulový ukazatel (nil pointer) https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/10_nil_poin­ter.go 11 11_unreachable_code.go zdrojový kód, jehož části nejsou dosažitelné https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/11_unreacha­ble_code.go 12 12_shift.go použití bitového posunu o 70 bitů v 64bitové proměnné https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/12_shift.go 13 13_printf_checks.go kontrola parametrů funkce fmt.Printf https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/13_printf_chec­ks.go 14 14_sprintf_checks.go kontrola parametrů funkce fmt.Sprintf i její návratové hodnoty https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/14_sprintf_chec­ks.go 15 15_read_byte_methods.go kontrola signatury metody ze známého rozhraní https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/15_read_by­te_methods.go 16 16_simple_server.go jednoduchý HTTP server, ne všechny chybové kódy jsou ošetřeny https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/16_simple_ser­ver.go 17 17_png_output.go zápis do PNG, opět ne všechny chybové kódy jsou ošetřeny https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/17_png_output­.go 18 18_cyclomatic_complexity.go kód pro měření cyklomatické složitosti https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/18_cycloma­tic_complexity.go 19 19_cyclomatic_complexity.go kód pro měření cyklomatické složitosti https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/19_cycloma­tic_complexity.go

Poznámka: tyto příklady nebyly zařazeny do repositáře používaného pro příklady z tohoto seriálu , a to mj. i z toho důvodu, aby omylem neposloužily ke studijním účelům :-)

