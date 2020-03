11. Druhý demonstrační příklad v jazyce C

12. Přepis druhého příkladu do jazyka Go

13. Třetí příklad – vykreslení obrázku se změnou jeho měřítka

14. Přepis třetího příkladu do jazyka Go

15. Přesné umístění obrázku doprostřed okna

16. Přepis čtvrtého příkladu do jazyka Go

17. Interaktivní prohlížeč fraktálů naprogramovaný v C

18. Interaktivní prohlížeč fraktálů naprogramovaný v Go

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Go a 2D grafika

Programovací jazyk Go se v současnosti používá převážně pro tvorbu různých typů služeb popř. démonů, tj. pro takové aplikace, u nichž není vyžadován přímý grafický výstup. Ovšem to neznamená, že se situace nemůže změnit popř. že Go není vhodným jazykem pro tvorbu 2D či 3D grafiky. Dnes se zaměříme především na oblast dvourozměrné grafiky. Existuje pochopitelně mnoho různých způsobů, jakými mohou aplikace naprogramované v Go zobrazovat dvourozměrnou grafiku. Na nejnižší (resp. přesněji řečeno rozumně nízké) úrovni je možné otevřít framebuffer, zjistit jeho formát a zapisovat data do framebufferu přes sdílenou paměť. Ovšem toto řešení má celou řadu nevýhod, takže se hodí jen pro specifické případy, například pro práci s 2D grafikou na zařízeních typu Raspberry Pi. Tomuto tématu jsme se již na stránkách Roota věnovali v článcích Operace s framebufferem na Raspberry Pi, Operace s framebufferem na Raspberry Pi (vykreslování do framebufferu) a Framebuffer na Raspberry Pi: vykreslování složitějších objektů. Použít lze ovšem i OpenGL ES či některou z více či méně pokročilých herních knihoven.

Navíc vždycky existuje alternativní možnost spočívající v použití překladače do WASM (Web Assembly) a v provádění vykreslování přímo do canvasu v okně prohlížeče, což je téma, kterému jsme se v tomto seriálu ve stručnosti věnovali. Pro některé typy aplikací se nemusí jednat o špatné řešení, ovšem systémové nároky jsou vyšší, než v případě použití nativního kódu a nějaké nativní knihovny.

2. Knihovna SDL

U některých typů aplikací může být výhodnější se použití vysokoúrovňových knihoven zcela vyhnout a použít namísto nich nějakou nativní knihovnu, která bude požadované grafické operace nabízet. V případě 3D grafiky je tak možné využít OpenGL či Direct3D, ovšem pokud se jedná o 2D grafiku, nabízí se celkem zajímavá volba – využití nativní knihovny SDL, která je sama o sobě pouze relativně tenkou vrstvou mezi uživatelskými programy a multimediálními zařízeními (grafickou a zvukovou kartou, ale též klávesnicí, joysticky a myší či časovačem). Mezi přednosti SDL patří její jednoduchost (z toho se odvíjí i existence vazby mezi SDL a programovacími jazyky, i když její základní API je čistě céčkové), přenositelnost na různé platformy (včetně Androidu, minimálně v případě SDL 1.x) a v neposlední řadě taktéž existence několika doplňujících modulů, například modulu pro vykreslování TTF fontů, vytvoření grafického kontextu pro OpenGL, modulu pro komunikaci po síti atd. I díky těmto vlastnostem je SDL používána v mnoha úspěšných hrách, viz též http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_games_using_SDL.

Poznámka: ve výše uvedeném seznamu je i slavné Factorio.

Tato knihovna programátorům nabízí jak vykreslování do okna v případě použití systému X Window, tak i vykreslování do framebufferu. Přitom se v případě SDL 1.2 jedná o poměrně úzkou vrstvu mezi framebufferem a aplikací, což mj. znamená, že z vykreslovacích (grafických) operací jsou k dispozici pouze operace určené pro vykreslení obdélníku konstantní barvou, přenosu obrázku operací bitblt a uzamčení obrazové paměti s vrácením ukazatele do framebufferu (v tento okamžik, tj. po uzamčení obrazové paměti, se vlastně programátor nachází v podobném stavu, jako my při otevření speciálního zařízení /dev/fb0 a jeho namapování do adresního prostoru aplikace). SDL2 je již pojata odlišným způsobem, protože využívá možností nabízených grafickými akcelerátory, zejména možnost uchovat vykreslované bitmapy ve formě textur v paměti grafického akcelerátoru s tím, že vykreslení takových bitmap je mnohem rychlejší a vůbec nezatěžuje CPU.

Všechny příklady, s nimiž se seznámíme, využívají SDL2. Kromě SDL2 se ještě stále můžete setkat s návody popř. i aplikacemi, které jsou založeny na SDL(1). Ovšem mezi původním SDL a SDL2 je, jak jsme si již naznačili v předchozím odstavci, celá řada rozdílů, které se týkají především grafického subsystému. Je to ostatně logické, protože původní knihovna SDL vznikala v době, kdy se používalo softwarové vykreslování (hry typu Doom atd.), takže programy měly přímý přístup ke všem používaným bitmapám a vykreslování spočívalo v přenosu dat mezi operační pamětí a video pamětí. Dnes je situace zcela odlišná, protože vykreslované objekty (i pro 2D grafiku) bývají uloženy přímo v paměti grafické karty a vykreslení se většinou provádí bez nutnosti opakovaného přenosu dat z operační paměti do video paměti. To mj. znamená, že například vykreslované sprity musí být uloženy ve formátu podporovaného grafickou kartou (ve formě textur). Tyto principiální rozdíly se projevily právě ve vydání knihovny SDL2, která není a vlastně ani nemůže být zpětně kompatibilní.

Poznámka: tvůrci SDL2 schválně nevytvářeli emulační vrstvu, aby byla SDL2 stále jen tenkou „slupkou“ nad grafickými i dalšími multimediálními zařízeními.

3. Allegro 4 a Allegro 5

Určitou alternativou (či možná lépe řečeno konkurencí, i když méně známou) ke knihovně SDL je knihovna nazvaná Allegro, která v současnosti existuje ve dvou variantách: „klasická“ varianta založená na softwarovém renderingu nese označení Allegro 4 a zcela přepracovaná varianta, která již dokáže využívat některé možnosti nabízené grafickými akcelerátory, se jmenuje Allegro 5 (zpětná kompatibilita zde není zachována, podobně jako je tomu u SDL 1.2 → SDL 2.0). Z hlediska tvorby grafiky jsou nejdůležitější funkce pro vykreslování různých grafických primitiv (od pixelů přes úsečky až po křivky), práci s rastrovými obrázky a sprity (včetně použití tzv. kompilovaných spritů), ale i například podpora pro práci s animacemi uloženými ve formátu FLI/FLC. Pro některé účely může být zajímavý i modul nabízející velmi snadno použitelné GUI, které sice neobsahuje všechny dnes očekávané widgety (chybí například strom), ale pro konfigurační dialogy s tlačítky, scrollbary, vstupními textovými poli, přepínači atd. je to někdy použitelná a přitom výkonnostně a především paměťově nenáročná alternativa k plnohodnotným GUI knihovnám.

4. EGL

Taktéž je možné využít technologii, která je přímo navržena pro práci s grafickým procesorem. Jedná se o EGL neboli též Native Platform Interface používané jako mezivrstva mezi grafickým procesorem (přičemž každý grafický procesor může mít zcela odlišný způsob ovládání) na jedné straně a knihovnou OpenVG či OpenGL ES na straně druhé (alternativně je samozřejmě možné volat funkce poskytované EGL přímo. Za vývojem EGL stojí sdružení Khronos, které kromě toho „pečuje“ i o specifikace a implementace OpenGL, OpenGL ES, OpenVG atd. Jedním ze základních úkolů EGL je vytvoření a správa grafického kontextu, ploch (surface), do kterých je možné přes knihovny OpenGL ES a OpenVG provádět vykreslování atd. Mimochodem – plochy (surface) mohou být vytvořeny tak, aby aplikace běžela v systému X Window (i v okně), přes framebuffer nebo lze vykreslování provádět do takzvaného zadního bufferu. Další důležitou funkcí nabízenou EGL je kopie obsahu bitmap mezi jednotlivými plochami, tj. operace typu bitblt.

5. Vazba mezi SDL a dalšími programovacími jazyky

Jak jsme se již řekli v úvodních kapitolách, pro většinu dnes používaných programovacích jazyků existuje rozhraní umožňující volat funkce knihovny SDL. Mezi podporované jazyky patří (pochopitelně kromě nativního céčka) zejména Ada, C++, C#, D, Fortran, Genie, Go, Haskell, Julia, Lua, Nim, OCaml, Pascal, Perl, PHP, Python, Rust, Vala a dokonce i Common Lisp. SDL lze použít i z jazyka Java (a tím pádem z jakéhokoli jazyka postaveného nad JVM), což je téma, kterým jsme se opět již zabývali:

Pohled pod kapotu JVM – využití knihovny SDLJava v graficky náročných aplikacích

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-vyuziti-knihovny-sdljava-v-graficky-narocnych-aplikacich/ Pohled pod kapotu JVM – základní koncepty, na nichž je postavena knihovna SDLJava

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-zakladni-koncepty-na-nichz-je-postavena-knihovna-sdljava/ Pohled pod kapotu JVM – nízkoúrovňový přístup k framebufferu i bitmapám s využitím knihovny SDLJava

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-nizkourovnovy-pristup-k-framebufferu-i-bitmapam-s-vyuzitim-knihovny-sdljava/ Pohled pod kapotu JVM – volání funkcí OpenGL s využitím knihovny SDLJava

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-volani-funkci-opengl-s-vyuzitim-knihovny-sdljava/ Pohled pod kapotu JVM – složitější tělesa, textury a sprity v knihovně SDLJava

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-slozitejsi-telesa-textury-a-sprity-v-knihovne-sdljava/ Pohled pod kapotu JVM – práce s texturami v knihovně SDLJava

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-prace-s-texturami-v-knihovne-sdljava/ Pohled pod kapotu JVM – blending a textury s alfa kanálem v knihovně SDLJava

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-blending-a-textury-s-alfa-kanalem-v-knihovne-sdljava/ Pohled pod kapotu JVM – zpracování událostí v knihovně SDLJava

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-zpracovani-udalosti-v-knihovne-sdljava/ Pohled pod kapotu JVM – zpracování událostí v knihovně SDLJava (klávesnice a myš)

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-zpracovani-udalosti-v-knihovne-sdljava-klavesnice-a-mys/ Pohled pod kapotu JVM – zpracování událostí v knihovně SDLJava (dokončení)

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-zpracovani-udalosti-v-knihovne-sdljava-dokonceni/ Pohled pod kapotu JVM – práce s TTF fonty v knihovně SDLJava

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-prace-s-ttf-fonty-v-knihovne-sdljava/ Pohled pod kapotu JVM – práce s TTF fonty v knihovně SDLJava (dokončení)

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-prace-s-ttf-fonty-v-knihovne-sdljava-dokonceni/ Pohled pod kapotu JVM – kreslicí funkce dostupné ve třídě sdljavax.gfx.SDLGfx

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-kreslici-funkce-dostupne-ve-tride-sdljavax-gfx-sdlgfx/ Pohled pod kapotu JVM – kreslicí funkce dostupné ve třídě sdljavax.gfx.SDLGfx (2.část)

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-kreslici-funkce-dostupne-ve-tride-sdljavax-gfx-sdlgfx-2-cast/ Pohled pod kapotu JVM – kreslicí funkce ve třídě sdljavax.gfx.SDLGfx (3.část) a zvukový subsystém SDLJava

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-kreslici-funkce-ve-tride-sdljavax-gfx-sdlgfx-3-cast-a-zvukovy-subsystem-sdljava/ Pohled pod kapotu JVM – přehrávání hudby s využitím knihovny SDLJava

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-prehravani-hudby-s-vyuzitim-knihovny-sdljava/ Pohled pod kapotu JVM – přehrávání a mixování zvuků s využitím knihovny SDLJava

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-prehravani-a-mixovani-zvuku-s-vyuzitim-knihovny-sdljava/ Pohled pod kapotu JVM – výkonnost aplikací vytvořených s využitím SDLJava v porovnání s nativními aplikacemi

https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-vykonnost-aplikaci-vytvorenych-s-vyuzitim-sdljava-v-porovnani-s-nativnimi-aplikacemi/

Dnes si popíšeme způsob použití SDL z jazyka Go s využitím balíčků go-sdl2.

6. Instalace vývojové verze SDL2 a balíčku go-sdl2

Před instalací rozhraní mezi knihovnou SDL2 a programovacím jazykem Go je nutné nainstalovat vývojové verze knihovny (přesněji řečeno knihoven) SDL2. To je ve skutečnosti velmi snadné a celá operace se provede (v distribuci založené na RPM, zde konkrétně na poněkud obstarožní Fedoře 27) následovně:

$ sudo yum install SDL2{,_image,_mixer,_ttf,_gfx}-devel Last metadata expiration check: 0:47:05 ago on Sun 22 Mar 2020 08:15:23 AM CET. Dependencies resolved. ================================================================================ Package Arch Version Repository Size ================================================================================ Installing: SDL2-devel x86_64 2.0.7-3.fc27 updates 252 k SDL2_gfx-devel x86_64 1.0.3-1.fc27 updates 40 k SDL2_image-devel x86_64 2.0.2-2.fc27 updates 12 k SDL2_mixer-devel x86_64 2.0.2-1.fc27 updates 19 k SDL2_ttf-devel x86_64 2.0.14-5.fc27 fedora 12 k Installing dependencies: SDL2_gfx x86_64 1.0.3-1.fc27 updates 39 k SDL2_image x86_64 2.0.2-2.fc27 updates 80 k SDL2_mixer x86_64 2.0.2-1.fc27 updates 76 k SDL2_ttf x86_64 2.0.14-5.fc27 fedora 24 k libX11-devel x86_64 1.6.5-4.fc27 fedora 984 k libXau-devel x86_64 1.0.8-9.fc27 fedora 18 k libXdamage-devel x86_64 1.1.4-11.fc27 fedora 14 k libXext-devel x86_64 1.3.3-7.fc27 fedora 79 k libXfixes-devel x86_64 5.0.3-4.fc27 fedora 17 k libXxf86vm-devel x86_64 1.1.4-6.fc27 fedora 22 k libdrm-devel x86_64 2.4.91-1.fc27 updates 138 k libglvnd-core-devel x86_64 1:1.0.0-1.fc27 updates 22 k libglvnd-devel x86_64 1:1.0.0-1.fc27 updates 13 k libglvnd-opengl x86_64 1:1.0.0-1.fc27 updates 45 k libxcb-devel x86_64 1.12-5.fc27 fedora 1.0 M mesa-libEGL-devel x86_64 17.3.9-1.fc27 updates 45 k mesa-libGLES-devel x86_64 17.3.9-1.fc27 updates 70 k xorg-x11-proto-devel noarch 7.7-23.fc27 fedora 287 k Transaction Summary ================================================================================ Install 23 Packages Total download size: 3.3 M Installed size: 8.7 M Is this ok [y/N]:

SDL2-devel a SDL2_gfx-devel, ovšem překlad balíčku pro Go by neproběhl korektně, kdyby nebyly k dispozici i další vyžadované knihovny. Nicméně naprostou většinu funkcí volanou z Go najdeme v balíčku Poznámka: my sice dnes budeme reálně používat pouze, ovšem překlad balíčku pro Go by neproběhl korektně, kdyby nebyly k dispozici i další vyžadované knihovny. Nicméně naprostou většinu funkcí volanou z Go najdeme v balíčku github.com/veandco/go-sdl2/sdl

V distribucích založených na Debianích balíčcích se instalace spustí velmi podobným způsobem (otestováno na Mintu):

$ apt-get install libsdl2{,-image,-mixer,-ttf,-gfx}-dev

Ve druhém kroku je nutné nainstalovat rozhraní mezi SDL2 a programovacím jazykem Go představované balíčkem nazvaným příznačně go-sdl2. Celý postup je v tomto případě zcela jednoduchý:

$ go get github.com/veandco/go-sdl2/sdl

Poznámka: pokud předchozí příklad selže, nejsou pravděpodobně správně nastaveny cesty k vývojové verzi knihovny SDL2 nainstalované v předchozím kroku. Ovšem tuto skutečnost si otestujeme na překladu a slinkování demonstračních příkladů naprogramovaných v céčku.

7. Inicializace SDL, otevření okna a vyplnění plochy realizované v céčku

Vlastnosti a možnosti nabízené knihovnou SDL si nejlépe ukážeme na demonstračních příkladech. Všechny dnes uvedené demonstrační příklady – ty psané v C i v Go – budou velmi jednoduché a současně budou využívat jen základní grafické možnosti knihovny SDL, zatímco dalšími možnostmi (zvuky, čtení stavů klávesnice a myši atd.) se budeme zabývat v navazujících částech tohoto seriálu. První demonstrační příklad uvedený v této kapitole je velmi jednoduchý a využívá pouze několik funkcí SDL určené pro inicializaci okna, kreslicí plochy (surface), základní vykreslení a uvolnění všech zdrojů – ukazuje tedy základní typy objektů, s nimiž se v SDL dříve či později setkáme.

Inicializace knihovny SDL, resp. jejích vybraných subsystémů:

if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; }

Vytvoření okna zadané velikosti (lze otevřít i fullscreen okno bez okrajů):

window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #1", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; }

Důležitý je koncept kreslicí plochy – surface. Tu lze získat i pro existující otevřené okno. Jakmile je získána kreslicí plocha, můžeme ji či její část vyplnit zadanou barvou a vynutit si překreslení obsahu okna:

primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); SDL_UpdateWindowSurface(window);

Nakonec bychom neměli zapomenout na uvolnění všech prostředků (objektů) a ukončení běhu knihovny SDL:

SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit();

Poznámka: zcela korektní by bylo kontrolovat návratové kódy i těchto dvou funkcí.

8. První demonstrační příklad v jazyce C

Úplný zdrojový kód prvního příkladu zapsaného v jazyce C může vypadat následovně:

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #1", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

9. Přepis prvního příkladu do jazyka Go

Nyní se můžeme pokusit přepsat tento demonstrační příklad do jazyka Go. Kostra a základní myšlenka zůstane pochopitelně stejná, budou se jen lišit jména funkcí, namísto některých funkcí použijeme metody a navíc s výhodou využijeme konstrukci defer.

package main import "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("Example #1", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

surface je navíc objektem (s předepsaným rozhraním), podobně i typ window. To znamená, že se z některých funkcí staly metody a celý příklad se poměrně radikálním způsobem zpřehlednil. Poznámka: povšimněte si, že jména funkcí jsou zkrácena, protože na rozdíl od céčka nemusíme používat jediný jmenný prostor. Datový typje navíc objektem (s předepsaným rozhraním), podobně i typ. To znamená, že se z některých funkcí staly metody a celý příklad se poměrně radikálním způsobem zpřehlednil.

10. Vykreslení rastrového obrázku funkcí typu blit

Ve druhém demonstračním příkladu se pokusíme o načtení rastrového obrázku uloženého ve formátu BMP. Tento formát nebyl v žádném případě zvolen proto, že by byl snadno zpracovatelný nebo dokonce úsporný, ale z toho prostého důvodu, že jeho podpora je přímo součástí základní knihovny SDL/SDL2 bez nutnosti používat sdl-image. Další formáty (PNG apod.) lze sice načítat také, ale nepatrně složitějším způsobem. Vraťme se však k demonstračnímu příkladu. Načtení obrázku v programovacím jazyce C a kontrola, zda se načtení podařilo, se provede následujícím způsobem:

SDL_Surface *tempImage; tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp"); if (!tempImage) { puts("Error loading image"); return 0; }

Následně je vhodné (i když ne vždy nutné) obrázek zkonvertovat do takového formátu, který je přímo zobrazitelný na obrazovce. K tomuto účelu se používá funkce SDL_ConvertSurface, které se předá jak původní kreslicí plocha (načtený obrázek), tak i požadovaný formát:

image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0);

Poznámka: v tomto konkrétním příkladu by se mohlo zdát, že konverze není zapotřebí provádět (a budete mít pravdu), ale pro operaci typu „StretchBlit“ je nutné mít kompatibilní obrázek.

Zkonvertovaný obrázek se zobrazí funkcí nazvanou SDL_BlitSurface, které pro jednoduchost předáme pouze obrázek a primární kreslicí plochu. Obrázek tedy bude umístěn do souřadnic (0,0):

SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, NULL);

11. Druhý demonstrační příklad v jazyce C

Úplný zdrojový kód takto navrženého druhého demonstračního příkladu vypadá následovně:

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 SDL_Window *window; SDL_Surface *primarySurface; SDL_Surface *image; int load() { SDL_Surface *tempImage; tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp"); if (!tempImage) { puts("Error loading image"); return 0; } image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0); SDL_FreeSurface(tempImage); if (!image) { puts("Error converting surface"); return 0; } return 1; } int init() { if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO ) < 0) { puts("Error initializing SDL"); return 0; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #2", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); return 0; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); return 0; } return 1; } void destroy() { SDL_FreeSurface(image); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); } int main(int argc, char** args) { if (!init()) { return 1; } if (!load()) { return 1; } SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, NULL); SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); destroy(); return 0; }

12. Přepis druhého příkladu do jazyka Go

Následuje přepis předchozího céčkového příkladu do Go. Opět zde můžeme vidět určitá zjednodušení; například načtení rastrového obrázku je triviální:

surfaceImage, err := img.Load("test1.bmp") if err != nil { panic(err) } defer surfaceImage.Free()

Výsledek:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("Example #2", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } surfaceImage, err := img.Load("test1.bmp") if err != nil { panic(err) } defer surfaceImage.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) err = surfaceImage.Blit(nil, primarySurface, nil) if err != nil { panic(err) } window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

Jak jsme si již řekli výše, je užitečnější a korektnější převést obrázek na „kompatibilní formát“, což je provedeno v dalším zdrojovém kódu, který mj. obsahuje:

convertedImage, err := surfaceImage.Convert(primarySurface.Format, 0) if err != nil { panic(err) } defer convertedImage.Free()

Úplný zdrojový kód:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("Example #2", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } surfaceImage, err := img.Load("test1.bmp") if err != nil { panic(err) } defer surfaceImage.Free() convertedImage, err := surfaceImage.Convert(primarySurface.Format, 0) if err != nil { panic(err) } defer convertedImage.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(convertedImage.Format, 192, 255, 192)) err = convertedImage.Blit(nil, primarySurface, nil) if err != nil { panic(err) } window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

Poznámka: povšimněte si, že jsou příklady přepsané do Go skutečně kratší a současně i přehlednější.

13. Třetí příklad – vykreslení obrázku se změnou jeho měřítka

Ve třetím příkladu zobrazíme stejný obrázek, jako v příkladu předchozím, ovšem s odlišným měřítkem. Pro tento účel se v céčku používá funkce nazvaná SDL_BlitScaled, která ovšem pracuje korektně jen za předpokladu, že je obrázek uložen ve formátu kompatibilním s cílovou kreslicí plochou, tj. v našem případě s plochou představující obrazovku. Rozměry a umístění obrázku jsou představovány datovou strukturou Rect (obdélník):

dest.x = 160; dest.y = 120; dest.w = 250; dest.h = 250; SDL_BlitScaled(image, NULL, primarySurface, &dest);

Úplný zdrojový kód třetího příkladu v céčkové variantě:

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 SDL_Window *window; SDL_Surface *primarySurface; SDL_Surface *image; int load() { SDL_Surface *tempImage; tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp"); if (!tempImage) { puts("Error loading image"); return 0; } image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0); SDL_FreeSurface(tempImage); if (!image) { puts("Error converting surface"); return 0; } return 1; } int init() { if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO ) < 0) { puts("Error initializing SDL"); return 0; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #3", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN ); if (!window) { puts("Error creating window"); return 0; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); return 0; } return 1; } void destroy() { SDL_FreeSurface(image); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); } int main(int argc, char** args) { SDL_Rect dest; if (!init()) { return 1; } if (!load()) { return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); dest.x = 160; dest.y = 120; dest.w = 250; dest.h = 250; SDL_BlitScaled(image, NULL, primarySurface, &dest); SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); destroy(); return 0; }

14. Přepis třetího příkladu do jazyka Go

Přepis předchozího příkladu do idiomatického Go je relativně snadný a příliš se neliší od obou příkladů předchozích:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("Example #3", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } surfaceImage, err := img.Load("test1.bmp") if err != nil { panic(err) } defer surfaceImage.Free() convertedImage, err := surfaceImage.Convert(primarySurface.Format, 0) if err != nil { panic(err) } defer convertedImage.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(convertedImage.Format, 192, 255, 192)) var destRect sdl.Rect destRect.X = 160 destRect.Y = 120 destRect.W = 250 destRect.H = 250 err = convertedImage.BlitScaled(nil, primarySurface, &destRect) if err != nil { panic(err) } window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

15. Přesné umístění obrázku doprostřed okna

Ve čtvrtém demonstračním příkladu se seznámíme s dalšími vlastnostmi kreslicí plochy. Týká se to zejména informace o její šířce a výšce, která je v jazyku C reprezentovaná položkami nazvanými h a w. Vzhledem k tomu, že k ploše přistupujeme přes ukazatel, bude se pro přístup k položkám datové struktury používat opererátor ->. Vycentrování obrázku na střed okna a současně jeho zmenšení na polovinu zajistí následující úryvek kódu:

dest.x = primarySurface->w/2 - image->w/4; dest.y = primarySurface->h/2 - image->h/4; dest.w = image->w/2; dest.h = image->h/2; printf("%d %d %d %d

", dest.x, dest.y, dest.w, dest.h); SDL_BlitScaled(image, NULL, primarySurface, &dest);

Opět pochopitelně následuje výpis úplného zdrojového kódu tohoto příkladu:

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 SDL_Window *window; SDL_Surface *primarySurface; SDL_Surface *image; int load() { SDL_Surface *tempImage; tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp"); if (!tempImage) { puts("Error loading image"); return 0; } image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0); SDL_FreeSurface(tempImage); if (!image) { puts("Error converting surface"); return 0; } return 1; } int init() { if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO ) < 0) { puts("Error initializing SDL"); return 0; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #4", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); return 0; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); return 0; } return 1; } void destroy() { SDL_FreeSurface(image); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); } int main(int argc, char** args) { SDL_Rect dest; if (!init()) { return 1; } if (!load()) { return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); dest.x = primarySurface->w/2 - image->w/4; dest.y = primarySurface->h/2 - image->h/4; dest.w = image->w/2; dest.h = image->h/2; printf("%d %d %d %d

", dest.x, dest.y, dest.w, dest.h); SDL_BlitScaled(image, NULL, primarySurface, &dest); SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); destroy(); return 0; }

16. Přepis čtvrtého příkladu do jazyka Go

Převod do idiomatického Go pravděpodobně není zapotřebí podrobně komentovat, protože se jedná jen o variantu na třetí demonstrační příklad:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("Example #4", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } surfaceImage, err := img.Load("test1.bmp") if err != nil { panic(err) } defer surfaceImage.Free() convertedImage, err := surfaceImage.Convert(primarySurface.Format, 0) if err != nil { panic(err) } defer convertedImage.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(convertedImage.Format, 192, 255, 192)) var destRect sdl.Rect destRect.X = primarySurface.W/2 - convertedImage.W/4 destRect.Y = primarySurface.H/2 - convertedImage.H/4 destRect.W = convertedImage.W / 2 destRect.H = convertedImage.H / 2 err = convertedImage.BlitScaled(nil, primarySurface, &destRect) if err != nil { panic(err) } window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

17. Interaktivní prohlížeč fraktálů naprogramovaný v C

Knihovnou SDL se budeme zabývat i příště, takže si již dopředu ukažme relativně složitý zdrojový kód, v němž je realizován výpočet a vykreslení fraktálů (mix mezi Mandelbrotovou a Juliovou množinou). V tomto příkladu se používá přímý přístup do paměti kreslicí plochy, zpracování událostí (smyčka událostí) atd. Podrobnosti si řekneme v navazujícím článku:

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 320 #define HEIGHT 240 #define nil NULL #define MAX(a,b) ((a)>(b) ? (a) : (b)) #define MIN(a,b) ((a)<(b) ? (a) : (b)) SDL_Surface *pixmap; SDL_Surface *screen_surface = NULL; SDL_Surface *bitmap_font_surface = NULL; SDL_Window *window = NULL; double xpos = -0.75; double ypos = 0.0; double scale = 150.0; double uhel = 45.0; int gfx_initialize(int fullscreen, int width, int height, int bpp) { window = NULL; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { fprintf(stderr, "Error initializing SDL: %s

", SDL_GetError()); return 1; } else { puts("SDL_Init ok"); } window = SDL_CreateWindow( "Example", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, SDL_WINDOW_SHOWN ); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } else { puts("SDL_CreateWindow ok"); } screen_surface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!screen_surface) { fprintf(stderr, "Error setting video mode: %s

", SDL_GetError()); return 1; } else { puts("SDL_GetWindowSurface ok"); } return 0; } void gfx_finalize(void) { SDL_FreeSurface(screen_surface); SDL_DestroyWindow(window); } SDL_Surface* gfx_create_surface(int width, int height) { return SDL_CreateRGBSurface(SDL_SWSURFACE, width, height, 32, 0x00ff0000, 0x0000ff00, 0x000000ff, 0x00000000); } void putpixel(SDL_Surface *surface, int x, int y, unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b) { if (x>=0 && x< surface->w && y>=0 && y < surface->h) { if (surface->format->BitsPerPixel == 24) { Uint8 *pixel = (Uint8 *)surface->pixels; pixel += x*3; pixel += y*surface->pitch; *pixel++ = b; *pixel++ = g; *pixel = r; } if (surface->format->BitsPerPixel == 32) { Uint8 *pixel = (Uint8 *)surface->pixels; pixel += x*4; pixel += y*surface->pitch; *pixel++ = b; *pixel++ = g; *pixel = r; } } } void hline(SDL_Surface *surface, int x1, int x2, int y, unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b) { int x; int fromX = MIN(x1, x2); int toX = MAX(x1, x2); for (x = fromX; x <= toX; x++) { putpixel(surface, x, y, r, g, b); } } void vline(SDL_Surface *surface, int x, int y1, int y2, unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b) { int y; int fromY = MIN(y1, y2); int toY = MAX(y1, y2); for (y = fromY; y <= toY; y++) { putpixel(surface, x, y, r, g, b); } } static void show_fractal(SDL_Surface *surface) { SDL_BlitSurface(surface, NULL, screen_surface, NULL); SDL_UpdateWindowSurface(window); } void calcCorner(double xpos, double ypos, double scale, double *xmin, double *ymin, double *xmax, double *ymax) { *xmin=xpos-WIDTH/scale; *ymin=ypos-HEIGHT/scale; *xmax=xpos+WIDTH/scale; *ymax=ypos+HEIGHT/scale; } void draw_grid(SDL_Surface *surface) { int width = surface->w; int height = surface->h; int x, y; SDL_FillRect(surface, NULL, 0xffffffff); for (x=0; x<width; x+=20) { vline(surface, x, 0, height-1, 191, 191, 255); } for (y=0; y<height; y+=20) { hline(surface, 0, width-1, y, 191, 191, 255); } } void draw_mandeljulia(SDL_Surface *surface) { double zx,zy,zx2,zy2,cx,cy; double cosu,sinu,ccxc,ccyc; int x,y,i; Uint8 *pixel = nil; double ccx = 0.0; double ccy = 0.0; double xmin, ymin, xmax, ymax; double u; calcCorner(xpos, ypos, scale, &xmin, &ymin, &xmax, &ymax); u=uhel*3.1415/180.0; cosu=cos(u); sinu=sin(u); ccxc=ccx*cosu; ccyc=ccy*cosu; cy = ymin; for (y=0;y<240;y++) { cx=xmin; pixel = (Uint8 *)surface->pixels + (y + 128) * surface->pitch + 160*4; for (x=0;x<320;x++) { i=0; zx=cx*cosu; zy=cy*cosu; do { zx2=zx*zx; zy2=zy*zy; zy=2.0*zx*zy+ccyc+cy*sinu; zx=zx2-zy2+ccxc+cx*sinu; i++; } while (i<64 && zx2+zy2<4.0); { int r = i*2; int g = i*3; int b = i*5; *pixel++ = r; *pixel++ = g; *pixel++ = b; pixel++; } cx += (xmax-xmin)/WIDTH; } cy += (ymax-ymin)/HEIGHT; } } void redraw(SDL_Surface *pixmap) { draw_grid(pixmap); draw_mandeljulia(pixmap); show_fractal(pixmap); } static void main_event_loop(void) { SDL_Event event; int done = 0; int left = 0, right = 0, up = 0, down = 0; int zoomin = 0, zoomout = 0; int perform_redraw; int angle_1 = 0, angle_2 = 0; do { /*SDL_WaitEvent(&event);*/ while (SDL_PollEvent(&event)) { switch (event.type) { case SDL_QUIT: done = 1; break; case SDL_KEYDOWN: switch (event.key.keysym.sym) { case SDLK_ESCAPE: case SDLK_q: done = 1; break; case SDLK_LEFT: left = 1; break; case SDLK_RIGHT: right = 1; break; case SDLK_UP: up = 1; break; case SDLK_DOWN: down = 1; break; case SDLK_PAGEDOWN: zoomin = 1; break; case SDLK_PAGEUP: zoomout = 1; break; case SDLK_z: angle_1 = 1; break; case SDLK_x: angle_2 = 1; break; default: break; } break; case SDL_KEYUP: switch (event.key.keysym.sym) { case SDLK_LEFT: left = 0; break; case SDLK_RIGHT: right = 0; break; case SDLK_UP: up = 0; break; case SDLK_DOWN: down = 0; break; case SDLK_PAGEDOWN: zoomin = 0; break; case SDLK_PAGEUP: zoomout = 0; break; case SDLK_z: angle_1 = 0; break; case SDLK_x: angle_2 = 0; break; default: break; } default: break; } } perform_redraw = 0; if (left) { xpos -= 10.0/scale; perform_redraw=1; } if (right) { xpos += 10.0/scale; perform_redraw=1; } if (up) { ypos -= 10.0/scale; perform_redraw=1; } if (down) { ypos += 10.0/scale; perform_redraw=1; } if (zoomin) { scale *= 0.9; perform_redraw=1; } if (zoomout) { scale *= 1.1; perform_redraw=1; } if (angle_1) { uhel--; perform_redraw=1; } if (angle_2) { uhel++; perform_redraw=1; } if (perform_redraw) { redraw(pixmap); } } while (!done); } int main(int argc, char **argv) { if (gfx_initialize(0, 640, 480, 32)) { return 1; } pixmap = gfx_create_surface(screen_surface->w, screen_surface->h); draw_grid(pixmap); draw_mandeljulia(pixmap); show_fractal(pixmap); main_event_loop(); gfx_finalize(); SDL_Quit(); return 0; }

18. Interaktivní prohlížeč fraktálů naprogramovaný v Go

Přepis předchozího příkladu do programovacího jazyka Go může vypadat následovně:

package main import ( "math" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 320 height = 240 ) var pixmap *sdl.Surface = nil var primarySurface *sdl.Surface = nil var window *sdl.Window = nil var xpos float64 = -0.75 var ypos float64 = 0.0 var scale float64 = 150.0 var uhel float64 = 45.0 func min(a, b int32) int32 { if a > b { return b } return a } func max(a, b int32) int32 { if a > b { return a } return b } func gfxInitialize(width int32, height int32, bpp int) { err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO) if err != nil { panic(err) } window, err = sdl.CreateWindow("Fractals", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } primarySurface, err = window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } } func gfxFinalize() { primarySurface.Free() window.Destroy() sdl.Quit() } func createSurface(width int32, height int32) *sdl.Surface { surface, err := sdl.CreateRGBSurface(sdl.SWSURFACE, width, height, 32, 0x00ff0000, 0x0000ff00, 0x000000ff, 0x00000000) if err != nil { panic(err) } return surface } func putpixel(surface *sdl.Surface, x int32, y int32, r byte, g byte, b byte) { if x >= 0 && x < surface.W && y >= 0 && y < surface.H { switch surface.Format.BitsPerPixel { case 24: index := x*3 + y*surface.Pitch pixels := surface.Pixels() pixels[index] = b pixels[index+1] = g pixels[index+2] = r case 32: index := x*4 + y*surface.Pitch pixels := surface.Pixels() pixels[index] = b pixels[index+1] = g pixels[index+2] = r } } } func hline(surface *sdl.Surface, x1 int32, x2 int32, y int32, r byte, g byte, b byte) { fromX := min(x1, x2) toX := max(x1, x2) for x := fromX; x <= toX; x++ { putpixel(surface, x, y, r, g, b) } } func vline(surface *sdl.Surface, x int32, y1 int32, y2 int32, r byte, g byte, b byte) { fromY := min(y1, y2) toY := max(y1, y2) for y := fromY; y <= toY; y++ { putpixel(surface, x, y, r, g, b) } } func drawGrid(surface *sdl.Surface) { width := surface.W height := surface.H var x, y int32 surface.FillRect(nil, 0xffffffff) for x = 0; x < width; x += 20 { vline(surface, x, 0, height-1, 191, 191, 255) } for y = 0; y < height; y += 20 { hline(surface, 0, width-1, y, 191, 191, 255) } } func showFractal(surface *sdl.Surface) { err := surface.Blit(nil, primarySurface, nil) if err != nil { panic(err) } window.UpdateSurface() } func calcCorner(xpos, ypos, scale float64) (xmin, ymin, xmax, ymax float64) { xmin = xpos - width/scale ymin = ypos - height/scale xmax = xpos + width/scale ymax = ypos + height/scale return } func drawMandelJulia(surface *sdl.Surface) { ccx := 0.0 ccy := 0.0 xmin, ymin, xmax, ymax := calcCorner(xpos, ypos, scale) u := uhel * 3.1415 / 180.0 cosu := math.Cos(u) sinu := math.Sin(u) ccxc := ccx * cosu ccyc := ccy * cosu cy := ymin for y := 0; y < height; y++ { cx := xmin for x := 0; x < width; x++ { i := 0 zx := cx * cosu zy := cy * cosu for { zx2 := zx * zx zy2 := zy * zy zy = 2.0*zx*zy + ccyc + cy*sinu zx = zx2 - zy2 + ccxc + cx*sinu i++ if i >= 64 || zx2+zy2 >= 4.0 { break } } b := i * 2 g := i * 3 r := i * 5 putpixel(surface, int32(x+width/2), int32(y+height/2), byte(r), byte(g), byte(b)) cx += (xmax - xmin) / width } cy += (ymax - ymin) / height } } func redraw(pixmap *sdl.Surface) { drawGrid(pixmap) drawMandelJulia(pixmap) showFractal(pixmap) } func mainEventLoop() { var event sdl.Event done := false left := false right := false up := false down := false zoomin := false zoomout := false angle1 := false angle2 := false for !done { event = sdl.PollEvent() switch t := event.(type) { case *sdl.QuitEvent: done = true case *sdl.KeyboardEvent: keyCode := t.Keysym.Sym if t.State == sdl.PRESSED { switch keyCode { case sdl.K_ESCAPE: done = true case sdl.K_q: done = true case sdl.K_LEFT: left = true case sdl.K_RIGHT: right = true case sdl.K_UP: up = true case sdl.K_DOWN: down = true case sdl.K_PAGEDOWN: zoomin = true case sdl.K_PAGEUP: zoomout = true case sdl.K_z: angle1 = true case sdl.K_x: angle2 = true } } if t.State == sdl.RELEASED { switch keyCode { case sdl.K_LEFT: left = false case sdl.K_RIGHT: right = false case sdl.K_UP: up = false case sdl.K_DOWN: down = false case sdl.K_PAGEDOWN: zoomin = false case sdl.K_PAGEUP: zoomout = false case sdl.K_z: angle1 = false case sdl.K_x: angle2 = false } } } performRedraw := false if left { xpos -= 10.0 / scale performRedraw = true } if right { xpos += 10.0 / scale performRedraw = true } if up { ypos -= 10.0 / scale performRedraw = true } if down { ypos += 10.0 / scale performRedraw = true } if zoomin { scale *= 0.9 performRedraw = true } if zoomout { scale *= 1.1 performRedraw = true } if angle1 { uhel-- performRedraw = true } if angle2 { uhel++ performRedraw = true } if performRedraw { redraw(pixmap) sdl.Delay(20) } } } func main() { gfxInitialize(640, 480, 32) defer gfxFinalize() pixmap = createSurface(primarySurface.W, primarySurface.H) redraw(pixmap) mainEventLoop() }

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

20. Odkazy na Internetu