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Optimalizace programů překládaných céčkovým překladačem cc65 pro procesory MOS 6502

Pavel Tišnovský
Dnes
Doba čtení: 87 minut
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Projekt Atari perex.
Autor: Michal Tauchman, podle licence: CC BY-SA 4.0
Projekt Atari perex.
Popíšeme si optimalizace prováděné překladačem cc65, který je určen pro cross překlad programů do assembleru osmibitových mikroprocesorů MOS 6502. Taktéž se zmíníme o kombinaci C+asm.
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Na článek Překladače jazyka C pro osmibitové domácí mikropočítače Atari dnes navážeme. Popíšeme si některé další důležité vlastnosti céčkového překladače cc65, který je určen pro cross překlad programů do assembleru osmibitových mikroprocesorů MOS 6502. Výsledek překladu s využitím cc65 je následně přeložen assemblerem ca65 a objektové soubory, které tímto postupem vzniknou, jsou slinkovány linkerem ld65 nebo utility cl65 (my dnes použijeme tento druhý nástroj, který z pohledu uživatele dokáže nahradit celý řetězec překladu a linkování).

Co se dozvíte v článku
  1. Krátké zopakování: příklad, který použijeme pro studium vlastností překladače cc65
  2. Překlad do assembleru s poznámkami obsahujícími původní zdrojový kód
  3. Zapnutí optimalizací prováděných při překladu
  4. Statické lokální proměnné
  5. Lokální proměnné označené jako register
  6. Přímý přístup k akumulátoru s využitím identifikátoru __A__
  7. Úprava funkce wsync tak, že se explicitně použije akumulátor
  8. Výsledek překladu do assembleru
  9. Základní datové typy, s nimiž překladač cc65 pracuje
  10. Vyplnění části obrazovky zvoleným znakem
  11. Varianty ručně psané v assembleru
  12. První céčková verze s ukazatelem
  13. Počitadlo smyčky i ukazatel uložený v nulté stránce paměti
  14. Využití makra POKE
  15. Kombinace céčka a assembleru
  16. Výsledek poslední varianty po překladu
  17. Soubor Makefile pro překlad příkladů z C do assembleru
  18. Repositář s demonstračními příklady
  19. Odkazy na Internetu

Jednotlivé kroky překladu si můžeme naznačit takto:

  1. test.c → test.s (či test.asm, pokud preferujete koncovku .asm)
  2. test.s nebo test.asm → test.o
  3. test.o → test.xex (platí jen v případě, že cílem jsou osmibitové počítače Atari)

Největší problém celého naznačeného postupu spočívá v tom, že osmibitový mikroprocesor MOS 6502 má poměrně specifickou architekturu s naprostým minimem pracovních registrů a adresovacími režimy, které jsou určeny spíše pro programátory, kteří použijí přímo assembler a nikoli (z tohoto pohledu) vysokoúrovňový jazyk C. Mnohé céčkové programové konstrukce, které lze na moderních architekturách přeložit optimálním způsobem, dopadnou v případě kombinace cc65+MOS 6502 poměrně špatně a mnohdy až katastrofálně (a to i při porovnání s dobovým překladačem jazyka Action!, což ukazuje na kvalitu software, který byl vyvinut před více než čtyřiceti lety).

V okamžiku, kdy samotnému překladači cc65 „dojde dech“, je mu zapotřebí nějakým způsobem pomoci. Vývojáři přitom mají k dispozici různé metody:

  • Překladači je možné napovědět modifikátorem register
  • Můžeme se pokusit o přepis konstrukcí, které přistupují do operační paměti
  • Překladači lze nařídit, aby namísto běžných lokálních proměnných používal proměnné statické
  • Namísto předávání parametrů do funkcí se použijí globální proměnné (což je škaredé, ale je to daň za optimální chod)
  • Lze přímo manipulovat s akumulátorem A
  • Části programu lze zapsat v assembleru
Poznámka: tyto možnosti jsou seřazeny podle úrovně „nebezpečnosti“ resp. podle úrovně odklonu od standardu jazyka C. Příkladem je přepínač, který zajistí, že i běžně deklarované lokální proměnné budou statické. To ovšem například zabraňuje rekurzi atd. (resp. jí přímo nezabraňuje, ale bude docházet k chybám při běhu).

Krátké zopakování: příklad, který použijeme pro studium vlastností překladače cc65

V úvodním článku o překladačích jazyka C pro osmibitový mikroprocesor MOS 6502 jsme si mj. ukázali i následující příklad, který po svém překladu a spuštění zobrazí sprite (konkrétně prvního hráče) a následně postupně mění horizontální pozici tohoto spritu na obrazovce. Po každém posunu se čeká na další „tik“ hodin reálného času, které mají frekvenci 50 nebo 60Hz. Realizace příkladu v jazyku C může vypadat následovně:

#include <atari.h>
#include <peekpoke.h>
 
#define RTCLK 0x14
 
void wsync(void) {
    unsigned char old = PEEK(RTCLK);
 
    while (old == PEEK(RTCLK)) {
    }
}
 
void main(void) {
    unsigned char x = 128;
 
    GTIA_WRITE.hposp0 = x;
    OS.pcolr0 = (5 << 4) + 8;
    GTIA_WRITE.grafp0 = 0xFF;
    GTIA_WRITE.gractl = 0;
 
    while (1) {
        x++;
        GTIA_WRITE.hposp0 = x;
        wsync();
    }
}

Překlad výše uvedeného zdrojového kódu do assembleru provedeme (prozatím) s vypnutými optimalizacemi, a to konkrétně následujícím příkazem:

$ cc65 -t atari sprite5.c -o sprite5.asm
Poznámka: přepínač -t atari je v tomto případě nezbytný, neboť se jím povoluje provedení #include <atari.h> (překladač totiž hlídá, které hlavičkové soubory lze načíst a které nikoli).

Výsledkem překladu bude zdrojový kód reprezentovaný v assembleru ca65, který by měl vypadat následovně:

;
; File generated by cc65 v 2.18 - Fedora 2.19-15.fc44
;
        .fopt           compiler,"cc65 v 2.18 - Fedora 2.19-15.fc44"
        .setcpu         "6502"
        .smart          on
        .autoimport     on
        .case           on
        .debuginfo      off
        .importzp       sp, sreg, regsave, regbank
        .importzp       tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, ptr1, ptr2, ptr3, ptr4
        .macpack        longbranch
        .forceimport    __STARTUP__
        .export         _wsync
        .export         _main
 
; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ wsync (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _wsync: near
 
.segment        "CODE"
 
        ldx     #$00
        lda     $0014
        jsr     pusha
        jmp     L0024
L0024:  ldy     #$00
        ldx     #$00
        lda     (sp),y
        jsr     pushax
        ldx     #$00
        lda     $0014
        jsr     toseqax
        jne     L0024
        jsr     incsp1
        rts
 
.endproc
 
; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ main (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _main: near
 
.segment        "CODE"
 
        lda     #$80
        jsr     pusha
        ldy     #$00
        ldx     #$00
        lda     (sp),y
        sta     $D000
        ldx     #$00
        lda     #$58
        sta     $02C0
        ldx     #$00
        lda     #$FF
        sta     $D00D
        ldx     #$00
        lda     #$00
        sta     $D01D
        jmp     L003B
L0039:  ldy     #$00
        ldx     #$00
        lda     (sp),y
        pha
        clc
        adc     #$01
        ldy     #$00
        sta     (sp),y
        pla
        ldy     #$00
        ldx     #$00
        lda     (sp),y
        sta     $D000
        jsr     _wsync
L003B:  jmp     L0039
        jsr     incsp1
        rts
 
.endproc
Poznámka: již při zběžném pohledu je patrné, jak neoptimální je výsledek. Od překladačů céčka totiž očekáváme mnohem lepší kód (a to i na v tomto ohledu problematický mikroprocesor MOS 6502).
Pohyblivý sprite vytvořený programem napsaným v C.

 Obrázek 1: Pohyblivý sprite vytvořený programem napsaným v jazyce C.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Překlad do assembleru s poznámkami obsahujícími původní zdrojový kód

Zejména při zkoumání delšího kódu přeloženého z céčka do assembleru může být výhodné, pokud jsou ve vygenerovaném assembleru uvedeny odkazy na původní céčkový zdrojový kód. V praxi to vypadá tak, že je nejdříve v poznámce zapsán (typicky) jeden původní programový řádek v céčku, za nímž následuje sekvence instrukcí mikroprocesoru MOS 6502, do kterých je tento řádek přeložen.

Poznámka: teoreticky ne vždy je možné tuto jednoznačnou vazbu zajistit, zejména při aplikaci složitých optimalizací, kdy dochází k promíchávání různých částí kódu. Takových optimalizací však stejně cc65 není schopen.

Odkazy na původní zdrojový kód jsou do assembleru přidány po použití přepínače -T:

$ cc65 -t atari -T sprite5.c

Výsledek bude sice stále neoptimální, ale budeme lépe vědět, které části vyžadují naši pozornost:

;
; File generated by cc65 v 2.18 - Fedora 2.19-15.fc44
;
        .fopt           compiler,"cc65 v 2.18 - Fedora 2.19-15.fc44"
        .setcpu         "6502"
        .smart          on
        .autoimport     on
        .case           on
        .debuginfo      off
        .importzp       sp, sreg, regsave, regbank
        .importzp       tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, ptr1, ptr2, ptr3, ptr4
        .macpack        longbranch
        .forceimport    __STARTUP__
        .export         _wsync
        .export         _main
 
; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ wsync (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _wsync: near
 
.segment        "CODE"
 
;
; unsigned char old = PEEK(RTCLK);
;
        ldx     #$00
        lda     $0014
        jsr     pusha
;
; while (old == PEEK(RTCLK)) {
;
        jmp     L0024
L0024:  ldy     #$00
        ldx     #$00
        lda     (sp),y
        jsr     pushax
        ldx     #$00
        lda     $0014
        jsr     toseqax
        jne     L0024
;
; }
;
        jsr     incsp1
        rts
 
.endproc
 
; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ main (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _main: near
 
.segment        "CODE"
 
;
; unsigned char x = 128;
;
        lda     #$80
        jsr     pusha
;
; GTIA_WRITE.hposp0 = x;
;
        ldy     #$00
        ldx     #$00
        lda     (sp),y
        sta     $D000
;
; OS.pcolr0 = (5 << 4) + 8;
;
        ldx     #$00
        lda     #$58
        sta     $02C0
;
; GTIA_WRITE.grafp0 = 0xFF;
;
        ldx     #$00
        lda     #$FF
        sta     $D00D
;
; GTIA_WRITE.gractl = 0;
;
        ldx     #$00
        lda     #$00
        sta     $D01D
;
; while (1) {
;
        jmp     L003B
;
; x++;
;
L0039:  ldy     #$00
        ldx     #$00
        lda     (sp),y
        pha
        clc
        adc     #$01
        ldy     #$00
        sta     (sp),y
        pla
;
; GTIA_WRITE.hposp0 = x;
;
        ldy     #$00
        ldx     #$00
        lda     (sp),y
        sta     $D000
;
; wsync();
;
        jsr     _wsync
;
; while (1) {
;
L003B:  jmp     L0039
;
; }
;
        jsr     incsp1
        rts
 
.endproc

Zapnutí optimalizací prováděných při překladu

V předchozích dvou kapitolách jsme mohli vidět, že generovaný kód není v žádném případě dokonalý. Překladač cc65 nabízí přepínač -O pro zapnutí základních optimalizací. Ovšem nečekejme žádné zázraky, nejedná se o clang/LLVM ani o gcc. Navíc je ještě možné dalšími znaky přesněji určit, jaké optimalizace se mají provádět:

Přepínač Význam
i zapne inlining delších částí kódu
r proměnné označené jako register mohou být uloženy v nulté stránce paměti
s povolení inliningu standardních funkcí

Většinou se zapínají všechny optimalizační volby současně (-Oirs), takže typický příkaz pro překlad vypadá takto:

$ cc65 -Oirs -t atari -T sprite5.c

Výsledek je již lepší, ale stále není dokonalý:

;
; File generated by cc65 v 2.18 - Fedora 2.19-15.fc44
;
        .fopt           compiler,"cc65 v 2.18 - Fedora 2.19-15.fc44"
        .setcpu         "6502"
        .smart          on
        .autoimport     on
        .case           on
        .debuginfo      off
        .importzp       sp, sreg, regsave, regbank
        .importzp       tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, ptr1, ptr2, ptr3, ptr4
        .macpack        longbranch
        .forceimport    __STARTUP__
        .export         _wsync
        .export         _main
 
; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ wsync (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _wsync: near
 
.segment        "CODE"
 
;
; unsigned char old = PEEK(RTCLK);
;
        lda     $0014
        jsr     pusha
;
; while (old == PEEK(RTCLK)) {
;
        ldy     #$00
L0044:  lda     (sp),y
        cmp     $0014
        beq     L0044
;
; }
;
        jmp     incsp1
 
.endproc
 
; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ main (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _main: near
 
.segment        "CODE"
 
;
; unsigned char x = 128;
;
        lda     #$80
        jsr     pusha
;
; GTIA_WRITE.hposp0 = x;
;
        ldy     #$00
        lda     (sp),y
        sta     $D000
;
; OS.pcolr0 = (5 << 4) + 8;
;
        lda     #$58
        sta     $02C0
;
; GTIA_WRITE.grafp0 = 0xFF;
;
        lda     #$FF
        sta     $D00D
;
; GTIA_WRITE.gractl = 0;
;
        sty     $D01D
;
; x++;
;
L0039:  ldy     #$00
        lda     (sp),y
        clc
        adc     #$01
        sta     (sp),y
;
; GTIA_WRITE.hposp0 = x;
;
        sta     $D000
;
; wsync();
;
        jsr     _wsync
;
; while (1) {
;
        jmp     L0039
 
.endproc

Statické lokální proměnné

U mnoha architektur mikroprocesorů se můžeme setkat s tím, že se parametry funkcí i lokální proměnné ukládají do zásobníkových rámců (stack frame). Pokud se o podobný přístup pokusíme na architektuře MOS 6502, je nutné zásobníkový rámec simulovat přes adresu (uloženou v operační paměti), která napodobuje registr SP, jenž na MOS 6502 v plnohodnotné podobě neexistuje (zásobník zde má jen 256 adres a navíc není umožněno relativní adresování přes offset – což je možná největší nedostatek MOS 6502). Z tohoto důvodu jsme také mohli vidět snahu o simulaci klasického zásobníkového rámce:

; unsigned char old = PEEK(RTCLK);
;
        lda     $0014
        jsr     pusha
;
; while (old == PEEK(RTCLK)) {
;
        ldy     #$00
L0044:  lda     (sp),y
        cmp     $0014
        beq     L0044

Alternativně je možné používat statické lokální proměnné, což jsou vlastně globální proměnné, které jsou ovšem z pohledu programátora dostupné pouze v jedné funkci. Generovaný kód by měl být nepatrně menší i rychlejší. Přepínačem -Cl lze použití statických lokálních proměnných vynutit, a to i tehdy, pokud není použito klíčové slovo static:

$ cc65 -Oirs -Cl -t atari -T sprite5.c
Poznámka: povšimněte si, že se jedná o samostatný přepínač a nikoli o optimalizační mechanismus. Použitím tohoto přepínače ovšem ztratíme možnost korektního rekurzivního volání funkcí – takové volání je sice stále možné, ale po návratu se neobnoví obsah lokálních proměnných. V praxi by to však na MOS 6502 asi nemělo v naprosté většině případů vadit.

Výsledek již nevypadá tak špatně. Příkladem je funkce wsync, která se přeloží do následující podoby:

;
; unsigned char old = PEEK(RTCLK);
;
        lda     $0014
        sta     L0021
;
; while (old == PEEK(RTCLK)) {
;
L0045:  lda     $0014
        cmp     L0021
        beq     L0045

Celý příklad byl přeložen do této podoby:

;
; File generated by cc65 v 2.18 - Fedora 2.19-15.fc44
;
        .fopt           compiler,"cc65 v 2.18 - Fedora 2.19-15.fc44"
        .setcpu         "6502"
        .smart          on
        .autoimport     on
        .case           on
        .debuginfo      off
        .importzp       sp, sreg, regsave, regbank
        .importzp       tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, ptr1, ptr2, ptr3, ptr4
        .macpack        longbranch
        .forceimport    __STARTUP__
        .export         _wsync
        .export         _main
 
; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ wsync (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _wsync: near
 
.segment        "BSS"
 
L0021:
        .res    1,$00
 
.segment        "CODE"
 
;
; unsigned char old = PEEK(RTCLK);
;
        lda     $0014
        sta     L0021
;
; while (old == PEEK(RTCLK)) {
;
L0045:  lda     $0014
        cmp     L0021
        beq     L0045
;
; }
;
        rts
 
.endproc
 
; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ main (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _main: near
 
.segment        "BSS"
 
L002C:
        .res    1,$00
 
.segment        "CODE"
 
;
; unsigned char x = 128;
;
        lda     #$80
        sta     L002C
;
; GTIA_WRITE.hposp0 = x;
;
        sta     $D000
;
; OS.pcolr0 = (5 << 4) + 8;
;
        lda     #$58
        sta     $02C0
;
; GTIA_WRITE.grafp0 = 0xFF;
;
        lda     #$FF
        sta     $D00D
;
; GTIA_WRITE.gractl = 0;
;
        lda     #$00
        sta     $D01D
;
; x++;
;
L003B:  inc     L002C
;
; GTIA_WRITE.hposp0 = x;
;
        lda     L002C
        sta     $D000
;
; wsync();
;
        jsr     _wsync
;
; while (1) {
;
        jmp     L003B

.endproc

Lokální proměnné označené jako register

Proměnnou použitou ve funkci wsync lze označit slovem register. Taková proměnná bude při použití přepínače -Or uložena na nulté stránce paměti (kde je ovšem místo pouze pro několik takových proměnných):

#include <atari.h>
#include <peekpoke.h>
 
#define RTCLK 0x14
 
void wsync(void) {
    register unsigned char old = PEEK(RTCLK);
 
    while (old == PEEK(RTCLK)) {
    }
}
 
void main(void) {
    unsigned char x = 128;
 
    GTIA_WRITE.hposp0 = x;
    OS.pcolr0 = (5 << 4) + 8;
    GTIA_WRITE.grafp0 = 0xFF;
    GTIA_WRITE.gractl = 0;
 
    while (1) {
        x++;
        GTIA_WRITE.hposp0 = x;
        wsync();
    }
}

Povšimněte si, že se nyní pro uložení proměnné používá adresa regbank+5:

; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ wsync (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
;
; register unsigned char old = PEEK(RTCLK);
;
        lda     regbank+5
        jsr     pusha
        lda     $0014
        sta     regbank+5
;
; while (old == PEEK(RTCLK)) {
;
L0044:  lda     $0014
        cmp     regbank+5
        beq     L0044
;
; }
;
        ldy     #$00
        lda     (sp),y
        sta     regbank+5
        jmp     incsp1
 
.endproc
 
; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ main (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _main: near
 
.segment        "BSS"
 
L002B:
        .res    1,$00
 
.segment        "CODE"
 
;
; unsigned char x = 128;
;
        lda     #$80
        sta     L002B
;
; GTIA_WRITE.hposp0 = x;
;
        sta     $D000
;
; OS.pcolr0 = (5 << 4) + 8;
;
        lda     #$58
        sta     $02C0
;
; GTIA_WRITE.grafp0 = 0xFF;
;
        lda     #$FF
        sta     $D00D
;
; GTIA_WRITE.gractl = 0;
;
        lda     #$00
        sta     $D01D
;
; x++;
;
L003A:  inc     L002B
;
; GTIA_WRITE.hposp0 = x;
;
        lda     L002B
        sta     $D000
;
; wsync();
;
        jsr     _wsync
;
; while (1) {
;
        jmp     L003A
 
.endproc

Přímý přístup k akumulátoru s využitím identifikátoru __A__

V okamžiku, kdy již selhávají jak možnosti překladače, tak i způsob vyjádření sémantiky programu v čistém céčku, musí nastoupit další fáze – sestoupíme o jednu úroveň níže. Prozatím sice nikoli až na úroveň assembleru, ale již budeme muset znát možnosti a schopnosti samotného mikroprocesoru MOS 6502, zejména omezení, která se týkají použití pracovních registrů. Můžeme si například „vynutit“, aby se určitá operace neprováděla s hodnotou uloženou v operační paměti, ale přímo s akumulátorem A.

Překladač cc65 skutečně umožňuje přímou manipulaci s akumulátorem s využitím identifikátoru __A__. Z pohledu programátora se jedná o proměnnou typu unsigned char. Podívejme se na jednoduchý příklad manipulace s akumulátorem. Nejdříve do něj přeneseme konstantu a posléze jeho hodnotu zvýšíme o jedničku:

void main(void)
{
    __A__ = 42;
 
    ++__A__;
}

Po překladu tohoto jednoduchého programu z céčka do assembleru uvidíme, že výsledkem je do značné míry optimální kód – viz zvýrazněné instrukce, které přímo manipulují s akumulátorem:

;
; File generated by cc65 v 2.18 - Ubuntu 2.18-1
;
        .fopt           compiler,"cc65 v 2.18 - Ubuntu 2.18-1"
        .setcpu         "6502"
        .smart          on
        .autoimport     on
        .case           on
        .debuginfo      off
        .importzp       sp, sreg, regsave, regbank
        .importzp       tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, ptr1, ptr2, ptr3, ptr4
        .macpack        longbranch
        .forceimport    __STARTUP__
        .export         _main
 
; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ main (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _main: near
 
.segment        "CODE"
 
;
; __A__ = 42;
;
        lda     #$2A
;
; ++__A__;
;
        clc
        adc     #$01
;
; }
;
        rts
 
.endproc
Poznámka: překladač se v tomto (a ani v dalších případech) nesnaží o „absolutní“ optimalizaci, která by spočívala buď v přímém nastavení akumulátoru na hodnotu 42+1 nebo v odstranění všech instrukcí.

Úprava funkce wsync tak, že se explicitně použije akumulátor

Připomeňme si, že původně měla funkce wsync definovanou lokální proměnnou old, která se nejdříve nastavila na aktuální hodnotu čítače a následně byla použita i v programové smyčce s podmínkou:

void wsync(void) {
    unsigned char old = PEEK(RTCLK);
 
    while (old == PEEK(RTCLK)) {
    }
}

Můžeme se pokusit o přepis funkce tak, aby se namísto lokální proměnné přímo používal akumulátor. To sice obecně není vždy možné, ale u takto jednoduché funkce můžeme přepis provést:

void wsync(void) {
    __A__ = PEEK(RTCLK);
 
    while (__A__ == PEEK(RTCLK)) {
    }
}

Překlad této funkce (pochopitelně se zapnutými optimalizacemi) dopadne následovně:

.proc   _wsync: near
        lda     $0014
L0025:  cmp     $0014
        beq     L0025
        rts

Povšimněte si, že se v tomto případě skutečně jedná o optimální kód, který je již prakticky nemožné přepsat do kratší či rychlejší podoby.

Pro úplnost si uvedeme i celý zdrojový kód takto upraveného příkladu:

#include <atari.h>
#include <peekpoke.h>
 
#define RTCLK 0x14
 
void wsync(void) {
    __A__ = PEEK(RTCLK);

    while (__A__ == PEEK(RTCLK)) {
    }
}
 
void main(void) {
    unsigned char x = 128;
 
    GTIA_WRITE.hposp0 = x;
    OS.pcolr0 = (5 << 4) + 8;
    GTIA_WRITE.grafp0 = 0xFF;
    GTIA_WRITE.gractl = 0;
 
    while (1) {
        x++;
        GTIA_WRITE.hposp0 = x;
        wsync();
    }
}

Výsledek překladu do assembleru

Teprve poslední variantu přeloženého kódu můžeme považovat za optimální – kód nyní vypadá prakticky stejně, jako kdybychom ho přímo ručně zapsali v assembleru:

;
; File generated by cc65 v 2.18 - Fedora 2.19-15.fc44
;
        .fopt           compiler,"cc65 v 2.18 - Fedora 2.19-15.fc44"
        .setcpu         "6502"
        .smart          on
        .autoimport     on
        .case           on
        .debuginfo      off
        .importzp       sp, sreg, regsave, regbank
        .importzp       tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, ptr1, ptr2, ptr3, ptr4
        .macpack        longbranch
        .forceimport    __STARTUP__
        .export         _wsync
        .export         _main
 
; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ wsync (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _wsync: near
 
.segment        "CODE"
 
;
; __A__ = PEEK(RTCLK);
;
        lda     $0014
;
; while (__A__ == PEEK(RTCLK)) {
;
L0025:  cmp     $0014
        beq     L0025
;
; }
;
        rts
 
.endproc
 
; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ main (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _main: near
 
.segment        "BSS"
 
L002C:
        .res    1,$00
 
.segment        "CODE"
 
;
; unsigned char x = 128;
;
        lda     #$80
        sta     L002C
;
; GTIA_WRITE.hposp0 = x;
;
        sta     $D000
;
; OS.pcolr0 = (5 << 4) + 8;
;
        lda     #$58
        sta     $02C0
;
; GTIA_WRITE.grafp0 = 0xFF;
;
        lda     #$FF
        sta     $D00D
;
; GTIA_WRITE.gractl = 0;
;
        lda     #$00
        sta     $D01D
;
; x++;
;
L003B:  inc     L002C
;
; GTIA_WRITE.hposp0 = x;
;
        lda     L002C
        sta     $D000
;
; wsync();
;
        jsr     _wsync
;
; while (1) {
;
        jmp     L003B
 
.endproc

Základní datové typy, s nimiž překladač cc65 pracuje

Ve druhé polovině článku si ukážeme několik variant demonstračního příkladu, ve kterém jsou definovány proměnné typu uint8_t (tedy bajt) a uint8_t * (ukazatel na bajt). Typ uint8_t je definován, pochopitelně společně s dalšími typy, v hlavičkovém souboru stdint.h:

/* Exact-width integer types */
typedef signed char         int8_t;
typedef int                 int16_t;
typedef long                int32_t;
typedef unsigned char       uint8_t;
typedef unsigned            uint16_t;
typedef unsigned long       uint32_t;

Nalezneme zde i maximální a minimální hodnoty pro jednotlivé typy:

#define INT8_MIN            ((int8_t) 0x80)
#define INT8_MAX            ((int8_t) 0x7F)
#define INT16_MIN           ((int16_t) 0x8000)
#define INT16_MAX           ((int16_t) 0x7FFF)
#define INT32_MIN           ((int32_t) 0x80000000)
#define INT32_MAX           ((int32_t) 0x7FFFFFFF)
#define UINT8_MAX           ((uint8_t) 0xFF)
#define UINT16_MAX          ((uint16_t) 0xFFFF)
#define UINT32_MAX          ((uint32_t) 0xFFFFFFFF)

Definovány jsou i dva typy, které lze použít pro uložení adresy:

/* Integer types capable of holding object pointers */
typedef int                 intptr_t;
typedef unsigned            uintptr_t;

Vyplnění části obrazovky zvoleným znakem

Ve druhé části dnešního článku se pokusíme vytvořit jednoduchý program, který po svém spuštění vyplní prvních pět textových řádků ve standardním textovém režimu. Každý řádek obsahuje čtyřicet znaků, takže je nutné vyplnit pouze 5×40=200 bajtů. A to je „pěkná“ hodnota, protože je menší než 256 (dokonce menší než 255 – to při implementaci v céčku), což celý algoritmus zjednoduší. Ukážeme si několik způsobů implementace:

  1. Verze v assembleru se dvěma index registry XY
  2. Verze v assembleru s jediným index registrem Y (ten je zde výhodnější)
  3. Vyplňování od nižších adres k vyšším
  4. Verze napsaná v idiomatickém C
  5. Úprava předchozí varianty pro použití proměnných uložených v nulté stránce paměti
  6. Pokus o zápis do paměti makrem POKE
  7. Kombinace céčka s assemblerem

Varianty ručně psané v assembleru

První varianta programu pro vyplnění pěti textových řádků bude používat index registr Y ve funkci offsetu a index registr X bude počitadlo smyčky. Offset se zvyšuje instrukcí INY (INcrement Y) a adresa pro zápis je vypočtena na základě adresy uložené v buňkách 88 a 89, ke které je připočten právě obsah registru Y. Počitadlo budeme postupně snižovat instrukcí DEX (DEcrement X), která mj. nastavuje i příznakový bit zero. Ten je testován instrukcí BNE (Branch if Not Equal), čímž je realizována celá programová smyčka:

.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        lda #33                 ; kod znaku, ktery se bude tisknout
        ldx #40*5               ; počet zápisů
        ldy #0                  ; offset
clear:
        sta (88), y             ; tisk znaku "A" na zvolené místo na obrazovce
                                ; (adresa Video RAM je na adresách 88 a 89)
        iny                     ; zvýšit hodnotu offsetu
        dex                     ; zmenšit hodnotu počitadla
        bne clear               ; skok, pokud X>0
 
loop:   jmp loop
end:
.endproc
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   main::end - 1           ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Po překladu a spuštění tohoto programu by měla mít obrazovka následující obsah:

Obrázek 1: Obrazovka ve standardním textovém režimu; prvních pět řádků je vyplněno jednoduchou programovou smyčkou.

Obrázek 2: Obrazovka ve standardním textovém režimu; prvních pět řádků je vyplněno jednoduchou programovou smyčkou. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Program lze ovšem zjednodušit – zmenšit počet použitých registrů, přeorganizovat smyčku atd.:

.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        lda #33                 ; kod znaku, ktery se bude tisknout
        ldy #40*5               ; počet zápisů
clear:
        dey                     ; zmenšit hodnotu počitadla a offsetu
        sta (88), y             ; tisk znaku "A" na zvolené místo na obrazovce
                                ; (adresa Video RAM je na adresách 88 a 89)
        bne clear               ; skok, pokud Y>0

loop:   jmp loop
end:
.endproc
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   main::end - 1           ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
 ; finito

Samozřejmě se můžeme pokusit o úpravu počítané programové smyčky takovým způsobem, že budeme provádět vyplňování od prvního znaku a nikoli od znaku posledního. Počitadlo a současně i offset reprezentovaný index registrem Y tedy bude začínat hodnotou 0 a bude postupně zvyšováno až do hodnoty 40×5=200. Po dosažení této hodnoty bude počítaná programová smyčka ukončena:

.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        lda #33                 ; kod znaku, ktery se bude tisknout
        ldy #0                  ; počitadlo zápisů
clear:
        sta (88), y             ; tisk znaku "A" na zvolené místo na obrazovce
                                ; (adresa Video RAM je na adresách 88 a 89)
        iny                     ; zvětšit hodnotu počitadla a offsetu
        cpy #40*5               ; test na koncovou hodnotu počitadla
        bne clear               ; skok, pokud Y<40*5
 
loop:   jmp loop
end:
.endproc
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   main::end - 1           ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
 ; finito

První céčková verze s ukazatelem

První varianta céčkové verze programu, který po svém překladu a spuštění vyplní pět řádků textové obrazovky vybraným znakem, využívá počitadlo smyčky a ukazatel, který se po zápisu zvýší o jedničku. Jedná se o pravděpodobně nejvíce idiomatický způsob zápisu:

#include <stdint.h>
#include <peekpoke.h>
 
void main(void) {
    uint8_t *dest = (uint8_t *)PEEKW(88);
    uint8_t i = 0;
 
    for (i=0; i<40*5; i++) {
        *dest++ = 33;
    }
 
    while (1) {
    }
}

Vlastnosti překladače c65 již poměrně dobře známe, takže pro nás asi nebude překvapující, že výsledek překladu (i se zapnutými optimalizacemi) není příliš oslnivý. Spíše je tomu přesně naopak – prakticky se zde nevyužívají specifické vlastnosti index registrů atd.:

; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ main (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _main: near
 
.segment        "BSS"
 
L0002:
        .res    2,$00
L0006:
        .res    1,$00
 
.segment        "CODE"
 
;
; uint8_t *dest = (uint8_t *)PEEKW(88);
;
        lda     $0058+1
        sta     L0002+1
        lda     $0058
        sta     L0002
;
; uint8_t i = 0;
;
        lda     #$00
        sta     L0006
;
; for (i=0; i<40*5; i++) {
;
        sta     L0006
L0018:  lda     L0006
        cmp     #$C8
L0019:  bcs     L0019
;
; *dest++ = 33;
;
        lda     L0002
        ldx     L0002+1
        sta     regsave
        stx     regsave+1
        clc
        adc     #$01
        bcc     L0011
        inx
L0011:  sta     L0002
        stx     L0002+1
        lda     #$21
        ldy     #$00
        sta     (regsave),y
;
; for (i=0; i<40*5; i++) {
;
        inc     L0006
        jmp     L0018
 
.endproc

Počitadlo smyčky i ukazatel uložený v nulté stránce paměti

Ve druhém kroku se pokusíme lokální proměnné obsahující ukazatel na zapisovaný znak i počitadlo zapsaných znaků označit jako register, což pro cc65 znamená, že se tyto dvě proměnné pokusí umístit do několika volných bajtů v nulté stránce paměti. Funkci main už nebude možné (korektně) volat rekurzivně, ale to je v tomto případě rozumná cena za obecně rychlejší program:

#include <stdint.h>
#include <peekpoke.h>
 
void main(void) {
    register uint8_t *dest = (uint8_t *)PEEKW(88);
    register uint8_t i = 0;
 
    for (i=0; i<40*5; i++) {
        *dest++ = 33;
    }
 
    while (1) {
    }
}

Opět se podívejme na výsledek překladu, z něhož je patrné, že se používají adresy regbank+3 až regbank+5 (ukazatel je uložen ve dvou bajtech, počitadlo v bajtu jednom):

; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ main (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _main: near
 
.segment        "CODE"
 
        lda     regbank+4
        ldx     regbank+5
        jsr     pushax
        lda     $0058+1
        sta     regbank+4+1
        lda     $0058
        sta     regbank+4
        lda     regbank+3
        jsr     pusha
        lda     #$00
        sta     regbank+3
        sta     regbank+3
L0016:  lda     regbank+3
        cmp     #$C8
L0017:  bcs     L0017
        lda     regbank+4
        ldx     regbank+4+1
        sta     regsave
        stx     regsave+1
        clc
        adc     #$01
        bcc     L000F
        inx
L000F:  sta     regbank+4
        stx     regbank+4+1
        lda     #$21
        ldy     #$00
        sta     (regsave),y
        inc     regbank+3
        jmp     L0016
 
.endproc

Využití makra POKE

Dále by nás mohlo napadnout, jestli nakonec nebude výhodnější provést zápis do obrazové paměti makrem POKE a napodobit tak BASIC. Není nic jednoduššího, než si tuto variantu otestovat a přepsat program do následující podoby:

#include <stdint.h>
#include <peekpoke.h>
 
void main(void) {
    uint16_t scr = PEEKW(88);
    register uint8_t i = 0;
 
    for (i=0; i<40*5; i++) {
        POKE(scr, 33);
        scr++;
    }
 
    while (1) {
    }
}

Výsledek, který získáme překladem do assembleru, ovšem nebude v žádném případě ohromující, a to přesto, že alespoň počitadlo smyčky bude uložené v nulté stránce paměti:

; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ main (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _main: near
 
.segment        "CODE"
 
        lda     $0058
        ldx     $0058+1
        jsr     pushax
        lda     regbank+5
        jsr     pusha
        lda     #$00
        sta     regbank+5
        sta     regbank+5
L001A:  lda     regbank+5
        cmp     #$C8
L001B:  bcs     L001B
        ldy     #$02
        lda     (sp),y
        sta     ptr1+1
        dey
        lda     (sp),y
        sta     ptr1
        lda     #$21
        dey
        sta     (ptr1),y
        ldy     #$02
        lda     (sp),y
        tax
        dey
        lda     (sp),y
        clc
        adc     #$01
        bcc     L0014
        inx
L0014:  jsr     staxysp
        inc     regbank+5
        jmp     L001A
 
.endproc

Kombinace céčka a assembleru

V některých situacích je vhodné si přiznat, že možnosti poskytované překladačem cc65 nedostačují nárokům vývojáře a je čas přejít na nižší úroveň abstrakce – k assembleru mikroprocesorů MOS 6502. Zde nám může cc65 pomoci, protože umožňuje do céčkového kódu vkládat instrukce assembleru pomocí __asm__(„instrukce“, případné parametry). Je zde jedno omezení – návěští (tedy cíle skoků) se definují přímo v céčku a navíc se takové návěští musí do příslušné instrukce skoku (či instrukce LD? nebo ST?) předat jako parametr, což je poněkud zvláštní (a určitě se nejedná o standardní konstrukci jazyka C).

Podívejme se, jak lze náš program pro vyplnění pěti řádků textové obrazovky přepsat do kombinace céčka a assembleru. Pravděpodobně nejkomplikovanější je poslední přímo zapsaná instrukce skoku, které předáme návěští:

#include <stdint.h>
#include <peekpoke.h>
 
void main(void) {
    __asm__("lda #33");
    __asm__("ldy #40*5");
clear:
    __asm__("dey");
    __asm__("sta (88), y");
    __asm__("bne %g", clear);
  
    while (1) {
    }
}

Tento postup sice umožňuje tvořit tak efektivní kód, jaký by byl zapsaný v čistém assembleru, ale současně je zde nutné upozornit na několik pastí. Především vůbec nedochází ke kontrolám, zda například nepoužíváme stejný registr ve dvou různých rolích (zejména tehdy, pokud céčková část přímo přistupuje k __A__. Navíc můžeme do __asm__ vlastně zapsat jakékoli instrukce, i ty neexistující. Kontrola bude provedena až v dalším kroku, tedy při překladu assembleru do objektového kódu.

Výsledek poslední varianty po překladu

Z výpisu obsahu souboru, který vznikl překladem z céčka do assembleru, je zřejmé, že tentokrát je výsledný kód přesně takový, jaký požadujeme. Pochopitelně jsme za to ale zaplatili tím, že jsme museli část programu napsat přímo v assembleru:

Cyber26

; ---------------------------------------------------------------
; void __near__ main (void)
; ---------------------------------------------------------------
 
.segment        "CODE"
 
.proc   _main: near
 
.segment        "CODE"
 
        lda     #33
        ldy     #40*5
L0006:  dey
        sta     (88),y
        bne     L0006
L0013:  jmp     L0013
 
.endproc

Soubor Makefile pro překlad příkladů z C do assembleru

Pro překlad všech minule i dnes ukázaných příkladů byl použit následující soubor Makefile:

INCLUDE_PATH=/usr/share/cc65/include
 
execs := background_color.xex \
         poke.xex \
         sprite1.xex \
         sprite2.xex \
         sprite3.xex \
         sprite4.xex \
         sprite5.xex \
         sprite5_1.xex \
         sprite5_2.xex \
         sprite5_3.xex \
         sprite5_4.xex \
         sprite6.xex \
         sprite7.xex \
         print_1.xex \
         print_2.xex \
         print_3.xex \
         print_4.xex
 
all: $(execs)
 
clean:
        rm -f *.o
        rm -f *.xex
 
.PHONY: all clean
 
%.o: %.c
 
%.xex:  %.o
        cl65 -t atari -Oirs $< -o $@ -m $(basename $<).map
 
%.o:    %.asm
        ca65 $< -o $@
 
%.asm:  %.c
        cc65 -I ${INCLUDE_PATH} -Oirs -t atari $< -o $@
 
sprite5_1.asm:  sprite5.c
        cc65 -t atari $< -o $@
 
sprite5_2.asm:  sprite5.c
        cc65 -t atari -T $< -o $@
 
sprite5_3.asm:  sprite5.c
        cc65 -Oirs -t atari -T $< -o $@
 
sprite5_4.asm:  sprite5.c
        cc65 -Oirs -t atari -T -Cl $< -o $@
 
sprite6.asm:    sprite6.c
        cc65 -Oirs -t atari -T -Cl $< -o $@
 
sprite7.asm:    sprite7.c
        cc65 -Oirs -t atari -T $< -o $@
 
print_1.asm:    print_1.c
        cc65 -Oirs -t atari -Cl -T $< -o $@

Repositář s demonstračními příklady

Všechny demonstrační příklady, s nimiž jsme se v předchozích článcích i v článku dnešním seznámili a které jsou určeny pro překlad s využitím assembleru ca65, jsou dostupné, jak je zvykem, na GitHubu. V tabulce níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé zdrojové kódy příkladů psané v assembleru i „listingy“ vygenerované samotným assemblerem, ze kterých je patrné, jakým způsobem se jednotlivé příklady přeložily do výsledného XEX souboru:

# Příklad Stručný popis příkladu Adresa
1 Makefile definice cílů pro překlad všech demonstračních příkladů z této tabulky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/Makefile
2 linker.cfg konfigurační soubor pro linker https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/linker.cfg
       
3 dummy.asm pouze nekonečná smyčka https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.asm
4 dummy_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy_list.asm
5 dummy_list.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.map
       
6 background_color_1.asm změna barvy pozadí – základní varianta příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1.asm
7 background_color_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1_list.asm
8 background_color_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1.map
       
9 background_color_2.asm změna barvy pozadí – využití předdefinovaných konstant https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2.asm
10 background_color_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2_list.asm
11 background_color_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2.map
       
12 print_a.asm tisk znaku přímo do obrazové paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.asm
13 print_a_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a_list.asm
14 print_a.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.map
       
15 color_computation_1.asm výpočet barvy, varianta bez bitových posunů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1.asm
16 color_computation_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1_list.asm
17 color_computation_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1.map
       
18 color_computation_2.asm výpočet barvy, varianta s bitovými posuny https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2.asm
19 color_computation_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2_list.asm
20 color_computation_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2.map
       
21 subroutine_1.asm skok do podprogramu bez předávání parametrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1.asm
22 subroutine_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1_list.asm
23 subroutine_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1.map
       
24 subroutine_2.asm skok do podprogramu s předáním parametru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2.asm
25 subroutine_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2_list.asm
26 subroutine_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2.map
       
27 hex_number_1.asm tisk jedné hexadecimální číslice (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1.asm
28 hex_number_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1_list.asm
29 hex_number_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1.map
       
30 hex_number_2.asm tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2.asm
31 hex_number_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2_list.asm
32 hex_number_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2.map
       
33 hex_number_3.asm tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta po refaktoringu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3.asm
34 hex_number_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3_list.asm
35 hex_number_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3.map
       
36 hex_number_4.asm tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4.asm
37 hex_number_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4_list.asm
38 hex_number_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4.map
       
39 hex_number_5.asm tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech, lokální automaticky generovaná návěští https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5.asm
40 hex_number_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5_list.asm
41 hex_number_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5.map
       
42 hex_number_6.asm příprava pro tisk dvouciferné hexadecimální hodnoty https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6.asm
43 hex_number_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6_list.asm
44 hex_number_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6.map
       
45 hex_number_7.asm realizace tisku dvouciferné hexadecimální hodnoty https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7.asm
46 hex_number_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7_list.asm
47 hex_number_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7.map
       
48 hex_number_8.asm makro pro logický posun doprava o zadaný počet bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.asm
49 hex_number_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8_list.asm
50 hex_number_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.map
       
51 hex_number_9.asm čekání na stisk klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.asm
52 hex_number_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8_list.asm
53 hex_number_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.map
       
54 fill_block_1.asm vyplnění bloku, varianta se dvěma index registry https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1.asm
55 fill_block_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1_list.asm
56 fill_block_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1.map
       
57 fill_block_2.asm vyplnění bloku, nekorektní varianta využívající jeden index registr https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2.asm
58 fill_block_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2_list.asm
59 fill_block_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2.map
       
60 fill_block_3.asm vyplnění bloku, korektní varianta využívající jeden index registr https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3.asm
61 fill_block_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3_list.asm
62 fill_block_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3.map
       
63 fill_block_4.asm vyplnění bloku delšího než 256 bajtů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4.asm
64 fill_block_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4_list.asm
65 fill_block_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4.map
       
66 fill_block_5.asm vyplnění bloku, čítání směrem nahoru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5.asm
67 fill_block_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5_list.asm
68 fill_block_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5.map
       
69 pmg_01.asm inicializace PMG, povolení PMG, nastavení pozice a tvaru prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01.asm
70 pmg_01_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01_list.asm
71 pmg_01.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01.map
       
72 pmg_02.asm nastavení pozice, tvaru a barvy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02.asm
73 pmg_02_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02_list.asm
74 pmg_02.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02.map
       
75 pmg_03.asm vliv zákazu DMA na zobrazení PMG https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03.asm
76 pmg_03_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03_list.asm
77 pmg_03.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03.map
       
78 pmg_04.asm postupná změna horizontální velikosti hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04.asm
79 pmg_04_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04_list.asm
80 pmg_04.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04.map
       
81 pmg_05.asm odlišná bitová maska tvaru hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05.asm
82 pmg_05_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05_list.asm
83 pmg_05.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05.map
       
84 pmg_06.asm inicializace a zobrazení dvou hráčů, kteří se překrývají https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06.asm
84 pmg_06_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06_list.asm
86 pmg_06.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06.map
       
87 pmg_07.asm naivní způsob nastavení bitmapy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07.asm
88 pmg_07_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07_list.asm
89 pmg_07.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07.map
       
90 pmg_08.asm elegantnější způsob nastavení bitmapy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08.asm
91 pmg_08_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08_list.asm
92 pmg_08.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08.map
       
93 pmg_09.asm zobrazení všech čtyř hráčů, změna priority zobrazení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09.asm
94 pmg_09_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09_list.asm
95 pmg_09.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09.map
       
96 pmg_10.asm nastavení bitmap všech čtyř hráčů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10.asm
97 pmg_10_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10_list.asm
98 pmg_10.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10.map
       
99 pmg_stick_1.asm ovládání prvního hráče joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1.asm
100 pmg_stick_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1_list.asm
101 pmg_stick_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1.map
       
102 pmg_stick_2.asm zobrazení všech čtyř střel https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2.asm
103 pmg_stick_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2_list.asm
104 pmg_stick_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2.map
       
105 pmg_stick_3.asm střely zdánlivě tvoří pátého hráče (ovšem stále jsou samostatné) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3.asm
106 pmg_stick_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3_list.asm
107 pmg_stick_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3.map
       
108 pmg_stick_4.asm korektní zobrazení pátého hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4.asm
109 pmg_stick_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4_list.asm
110 pmg_stick_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4.map
       
111 pmg_stick_5.asm detekce stisku tlačítka joysticku, změna barvy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5.asm
112 pmg_stick_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5_list.asm
113 pmg_stick_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5.map
       
114 pmg_11.asm automatický horizontální pohyb prvního hráče, realizace zpožďovací smyčky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11.asm
115 pmg_11_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11_list.asm
116 pmg_11.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11.map
       
117 pmg_12.asm automatický horizontální pohyb prvního hráče, čekání na další snímek https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12.asm
118 pmg_12_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12_list.asm
119 pmg_12.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12.map
       
120 pmg_13.asm vertikální posun spritu směrem dolů (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13.asm
121 pmg_13_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13_list.asm
122 pmg_13.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13.map
       
123 pmg_14.asm vertikální posun spritu směrem dolů (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14.asm
124 pmg_14_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14_list.asm
125 pmg_14.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14.map
       
126 pmg_15.asm vertikální posun spritu směrem nahoru (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15.asm
127 pmg_15_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15_list.asm
128 pmg_15.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15.map
       
129 pmg_stick_6.asm ovládání PMG joystickem v horizontálním i vertikálním směru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6.asm
130 pmg_stick_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6_list.asm
131 pmg_stick_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6.map
       
132 pmg_collision_1.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1.asm
133 pmg_collision_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1_list.asm
134 pmg_collision_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1.map
       
135 pmg_collision_2.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2.asm
136 pmg_collision_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2_list.asm
137 pmg_collision_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2.map
       
138 pmg_collision_3.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči, detekce kolize první střely s hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3.asm
139 pmg_collision_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3_list.asm
140 pmg_collision_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3.map
       
141 pmg_collision_4.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s hracím polem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4.asm
142 pmg_collision_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4_list.asm
143 pmg_collision_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4.map
       
144 pong.asm scéna ze hry Pong vykreslená jen s využitím spritů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.asm
145 pong_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong_list.asm
146 pong.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.map
       
147 antic_1.asm nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1.asm
148 antic_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1_list.asm
149 antic_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1.map
       
150 antic_2.asm nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky, zlepšení čitelnosti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2.asm
151 antic_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2_list.asm
152 antic_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2.map
       
153 antic_3.asm nastavení režimu, ve kterém se kombinují různé textové a grafické řádky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3.asm
154 antic_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3_list.asm
155 antic_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3.map
       
156 antic_4.asm nastavení standardního textového režimu GR.0, výpis 256 znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4.asm
157 antic_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4_list.asm
158 antic_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4.map
       
159 antic_5.asm volba mezinárodní znakové sady pro textový režim GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5.asm
160 antic_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5_list.asm
161 antic_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5.map
       
162 antic_6.asm volba náhodné stránky pro fonty v textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6.asm
163 antic_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6_list.asm
164 antic_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6.map
       
165 antic_7.asm tisk 64 znaků ve čtyřech barvách v režimu GR.1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7.asm
166 antic_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7_list.asm
167 antic_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7.map
       
168 antic_8.asm určení, které znaky se budou tisknout v režimu GR.1 nebo GR.2 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8.asm
169 antic_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8_list.asm
170 antic_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8.map
       
171 antic_9.asm nastavení textového režimu GR.12 a výpis znaků na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9.asm
172 antic_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9_list.asm
173 antic_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9.map
       
174 antic_A.asm vlastní znaková sada (naivní přístup) pro textový režim GR.12 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.asm
175 antic_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A_list.asm
176 antic_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.map
       
177 antic_B.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.asm
178 antic_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B_list.asm
179 antic_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.map
       
180 antic_bitmap_1.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1.asm
181 antic_bitmap_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1_list.asm
182 antic_bitmap_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1.map
       
183 antic_bitmap_2.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, jednodušší zápis display listu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2.asm
184 antic_bitmap_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2_list.asm
185 antic_bitmap_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2.map
       
186 antic_bitmap_3.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3.asm
187 antic_bitmap_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3_list.asm
188 antic_bitmap_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3.map
       
189 antic_bitmap_4.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×192 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4.asm
190 antic_bitmap_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4_list.asm
191 antic_bitmap_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4.map
       
192 antic_bitmap_5.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, nekorektní display list, nekorektní zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5.asm
193 antic_bitmap_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5_list.asm
194 antic_bitmap_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5.map
       
195 antic_bitmap_6.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, zarovnání bitmapy do bloku 4096 bajtů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6.asm
196 antic_bitmap_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6_list.asm
197 antic_bitmap_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6.map
       
198 antic_bitmap_7.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, korektní display list, rozdělená bitmapa https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7.asm
199 antic_bitmap_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7_list.asm
200 antic_bitmap_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7.map
       
201 antic_bitmap_8.asm nastavení čtyřbarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení čtyřbarevného obrázku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8.asm
202 antic_bitmap_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8_list.asm
203 antic_bitmap_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8.map
       
204 chars.bas tisk všech znaků na obrazovku (varianta naprogramovaná v BASICu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/chars.bas
       
205 image_80x48.asm data obrázku 80×48 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_80x48.asm
206 image_160x96.asm data obrázku 160×96 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160x96.asm
207 image_160x192.asm data obrázku 160×192 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160x192.asm
208 image_320x192.bin čistě binární data obrázku 320×192× https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320x192.bin
209 image_320x192_1.bin čistě binární data obrázku 320×96× (první polovina) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320x192_1.bin
210 image_320x192_2.bin čistě binární data obrázku 320×96× (druhá polovina) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320x192_2.bin
211 image_160x96x2.bin čistě binární data obrázku 320×192× https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160x96x2.bin
       
212 antic_dli_1.asm výpis všech 128 znaků v přímé i inverzní podobě v režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1.asm
213 antic_dli_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1_list.asm
214 antic_dli_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1.map
       
215 antic_dli_2.asm dočasná modifikace barvy pozadí provedená v DLI (dvanáctý textový řádek) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2.asm
216 antic_dli_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2_list.asm
217 antic_dli_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2.map
       
218 antic_dli_3.asm opakované čekání na synchronizační pulz v DLI, výběr odlišné barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3.asm
219 antic_dli_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3_list.asm
220 antic_dli_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3.map
       
221 antic_dli_4.asm display list obsahující několik instrukcí DLI, opakovaná změna barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4.asm
222 antic_dli_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4_list.asm
223 antic_dli_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4.map
       
224 antic_dli_5.asm display list obsahující několik instrukcí DLI, opakovaná změna barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5.asm
225 antic_dli_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5_list.asm
226 antic_dli_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5.map
       
227 antic_dli_pmg.asm zobrazení osmi spritů namísto spritů čtyř s využitím DLI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg.asm
228 antic_dli_pmg_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg_list.asm
229 antic_dli_pmg.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg.map
       
230 antic_vbi_1.asm aktivní čekání na dokončení vykreslení snímku (bez VBI) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1.asm
231 antic_vbi_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1_list.asm
232 antic_vbi_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1.map
       
233 antic_vbi_2.asm pohyb PMG realizovaný ve VBI (první způsob nastavení vektoru) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2.asm
234 antic_vbi_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2_list.asm
235 antic_vbi_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2.map
       
235 antic_vbi_3.asm pohyb PMG realizovaný ve VBI (druhý způsob nastavení vektoru) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3.asm
236 antic_vbi_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3_list.asm
238 antic_vbi_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3.map
       
239 antic_vbi_dli_1.asm změna pozice PMG ve VBI, modifikace barvy herního pole v DLI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1.asm
240 antic_vbi_dli_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1_list.asm
241 antic_vbi_dli_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1.map
       
242 antic_vbi_dli_2.asm dtto, ale s odstraněním nadbytečné instrukce RTS ve VBI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2.asm
243 antic_vbi_dli_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2_list.asm
244 antic_vbi_dli_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2.map
       
245 antic_vbi_dli_3.asm přepis předchozího příkladu s využitím subrutin https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3.asm
246 antic_vbi_dli_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3_list.asm
247 antic_vbi_dli_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3.map
       
248 antic_vbi_dli_4.asm přepis předchozího příkladu s využitím maker https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4.asm
249 antic_vbi_dli_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4_list.asm
250 antic_vbi_dli_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4.map
       
251 antic_scrolling_1.asm příprava pro scrolling: dvojice hodnot ovládaných joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1.asm
252 antic_scrolling_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1_list.asm
253 antic_scrolling_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1.map
       
254 antic_scrolling_2.asm příprava na scrolling, tisk horizontálního a vertikálního posunu na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2.asm
255 antic_scrolling_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2_list.asm
256 antic_scrolling_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2.map
       
257 antic_scrolling_3.asm realizace vertikálního scrollingu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3.asm
258 antic_scrolling_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3_list.asm
259 antic_scrolling_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3.map
       
260 antic_scrolling_4.asm realizace horizontálního i vertikálního scrollingu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4.asm
261 antic_scrolling_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4_list.asm
262 antic_scrolling_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4.map
       
263 antic_playfield_1.asm úzké, standardní a rozšířené herní pole https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1.asm
264 antic_playfield_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1_list.asm
265 antic_playfield_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1.map
       
266 gtia_mode_1.asm základ pro další demonstrační příklady: monochromatický grafický režim 320×192 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1.asm
267 gtia_mode_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1_list.asm
268 gtia_mode_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1.map
       
269 gtia_mode_2.asm nastavení GTIA režimu 9 s vykreslením vzorku barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2.asm
270 gtia_mode_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2_list.asm
271 gtia_mode_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2.map
       
272 gtia_mode_3.asm nastavení GTIA režimu 9 s postupnou změnou základního odstínu barvy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3.asm
273 gtia_mode_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3_list.asm
274 gtia_mode_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3.map
       
275 gtia_mode_4.asm nastavení GTIA režimu 11 s vykreslením vzorku barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4.asm
276 gtia_mode_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4_list.asm
277 gtia_mode_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4.map
       
278 gtia_mode_5.asm nastavení GTIA režimu 11 s postupnou změnou intenzity barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5.asm
279 gtia_mode_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5_list.asm
280 gtia_mode_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5.map
       
281 gtia_mode_6.asm zobrazení barevné škály v režimu GTIA 10 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6.asm
282 gtia_mode_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6_list.asm
283 gtia_mode_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6.map
       
284 gtia_mode_7.asm obrazovka s různými textovými režimy, přepnutí do „zobrazení“ GTIA https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7.asm
285 gtia_mode_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7_list.asm
286 gtia_mode_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7.map
       
287 gtia_mode_8.asm   https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8.asm
288 gtia_mode_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8_list.asm
289 gtia_mode_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8.map
       
290 gtia_mode_9.asm zobrazení palety se šestnácti stupni šedi https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9.asm
291 gtia_mode_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9_list.asm
292 gtia_mode_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9.map
       
293 gtia_mode_A.asm rozšíření palety na 256 barev na jediné obrazovce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A.asm
294 gtia_mode_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A_list.asm
295 gtia_mode_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A.map
       
296 gtia_mode_B.asm kombinace 256 barev na obrazovce se sprity https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B.asm
297 gtia_mode_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B_list.asm
298 gtia_mode_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B.map
       
299 rainbow_1.asm zobrazení duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1.asm
300 rainbow_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1_list.asm
301 rainbow_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1.map
       
302 rainbow_2.asm scrollující duha zobrazená ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2.asm
303 rainbow_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2_list.asm
304 rainbow_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2.map
       
305 rainbow_3.asm dvě nezávisle na sobě scrollující duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3.asm
306 rainbow_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3_list.asm
307 rainbow_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3.map
       
308 rainbow_4.asm dvě nezávisle na sobě scrollující duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4.asm
309 rainbow_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4_list.asm
310 rainbow_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4.map
       
311 rainbow_5.asm změna barvy v průběhu zobrazení televizních řádků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5.asm
312 rainbow_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5_list.asm
313 rainbow_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5.map
       
314 rainbow_6.asm změna barvy (duha) na obrazovce bez display listu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6.asm
315 rainbow_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6_list.asm
316 rainbow_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6.map
       
317 sound_1.asm čistý tón komorního A https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1.asm
318 sound_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1_list.asm
319 sound_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1.map
       
320 sound_2.asm tón komorního A modulovaný šumem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2.asm
321 sound_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2_list.asm
322 sound_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2.map
       
323 sound_3.asm původní tón komorního A, ovšem nyní je frekvence snížena na 15kHz https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3.asm
324 sound_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3_list.asm
325 sound_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3.map
       
326 sound_4.asm nejnižší tón, který lze získat ze zvukového kanálu s osmibitovým děličem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4.asm
327 sound_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4_list.asm
328 sound_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4.map
       
329 sound_5.asm zázněje získané ze dvou zvukových kanálů s podobnou výstupní frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5.asm
330 sound_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5_list.asm
331 sound_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5.map
       
332 sound_6.asm zázněje získané ze čtyř zvukových kanálů s podobnou výstupní frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6.asm
333 sound_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6_list.asm
334 sound_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6.map
       
335 sound_7.asm ukázka všech kombinací generátorů šumu (jeden kanál) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7.asm
336 sound_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7_list.asm
337 sound_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7.map
       
338 sound_8.asm ovládání osmibitové děličky zvukového kanálu pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8.asm
339 sound_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8_list.asm
340 sound_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8.map
       
341 sound_9.asm ovládání šestnáctibitové děličky dvou spojených zvukových kanálů pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9.asm
342 sound_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9_list.asm
343 sound_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9.map
       
344 sound_A.asm nastavení horní propusti pro první zvukový kanál https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A.asm
345 sound_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A_list.asm
346 sound_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A.map
       
347 sound_B.asm první zvukový kanál s horní propustí, ovládání frekvencí pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B.asm
348 sound_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B_list.asm
349 sound_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B.map
       
350 sound_C.asm první zvukový kanál s horní propustí, ovládání frekvencí pomocí joysticku, změna generátoru šumu pro první kanál https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C.asm
351 sound_C_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C_list.asm
352 sound_C.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C.map
       
353 sound_D.asm přivedení generátoru šumu na horní propust https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D.asm
354 sound_D_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D_list.asm
355 sound_D.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D.map
       
356 sound_E.asm přímé ovládání reproduktoru (generuje se poškozený zvuk) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E.asm
357 sound_E_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E_list.asm
358 sound_E.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E.map
       
359 sound_F.asm přímé ovládání reproduktoru bez dalších přerušení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F.asm
360 sound_F_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F_list.asm
361 sound_F.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F.map
       
362 rnd_1.asm tisk náhodných ATASCII znaků s hodnotami přečtenými z registru RANDOM https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1.asm
363 rnd_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1_list.asm
364 rnd_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1.map
       
365 rnd_2.asm vyplnění 48 obrazových řádků v grafickém režimu 80×48 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2.asm
366 rnd_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2_list.asm
367 rnd_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2.map
       
368 rnd_3.asm vyplnění celé obrazovky režimu 80×48 pixelů pseudonáhodnými daty (verze bez maker) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3.asm
369 rnd_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3_list.asm
370 rnd_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3.map
       
371 rnd_4.asm vyplnění celé obrazovky režimu 80×48 pixelů pseudonáhodnými daty (verze s makry) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4.asm
372 rnd_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4_list.asm
373 rnd_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4.map
       
374 paddle_1.asm příprava pro ovládání horizontální pozice spritu s využitím paddle https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1.asm
375 paddle_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1_list.asm
376 paddle_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1.map
       
377 paddle_2.asm ovládání horizontální pozice spritu s využitím paddle https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2.asm
378 paddle_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2_list.asm
379 paddle_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2.map
       
380 key_1.asm zobrazení stavu kláves START, SELECTOPTION https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1.asm
381 key_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1_list.asm
382 key_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1.map
       
383 key_2.asm řízení barvy hráče (spritu) klávesami START, SELECTOPTION https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2.asm
384 key_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2_list.asm
385 key_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2.map
       
386 key_3.asm přečtení kódu naposledy stisknuté klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3.asm
387 key_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3_list.asm
388 key_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3.map
       
389 key_4.asm využití systémové rutiny pro čtení kódu stisknuté klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4.asm
390 key_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4_list.asm
391 key_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4.map
       
392 key_5.asm detekce stisku klávesy BREAK https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5.asm
393 key_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5_list.asm
394 key_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5.map
       
395 cio_put_char.asm zápis jednoho znaku do kanálu číslo 0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char.asm
396 cio_put_char_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char_list.asm
397 cio_put_char.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char.map
       
398 cio_put_block.asm zápis bloku dat do kanálu číslo 0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block.asm
399 cio_put_block_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block_list.asm
400 cio_put_block.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block.map
       
401 cio_get_block.asm přečtení bloku z kanálu číslo 0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block.asm
402 cio_get_block_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block_list.asm
403 cio_get_block.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block.map
       
404 cio_modify_block.asm přečtení bloku, jeho modifikace a zpětný zápis (tisk) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block.asm
405 cio_modify_block_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block_list.asm
406 cio_modify_block.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block.map
       
407 cio_print_1.asm zápis textových dat či binárních dat? první varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1.asm
408 cio_print_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1_list.asm
409 cio_print_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1.map
       
410 cio_print_2.asm zápis textových dat či binárních dat? druhá varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2.asm
411 cio_print_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2_list.asm
412 cio_print_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2.map
       
413 cio_write_to_c.bas zápis několika bajtů na kazetu ve standardním formátu (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_c.bas
414 cio_write_to_d.bas zápis několika bajtů do souboru uloženého na disketě (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_d.bas
415 cio_write_to_h.bas zápis několika bajtů do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_h.bas
416 cio_print_to_h.bas zápis textové zprávy do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_print_to_h.bas
417 cio_read_from_h.bas přečtení textové zprávy ze souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_read_from_h.bas
418 cio_write_to_h_2.bas zápis jediného bajtu do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_h_2.bas
419 function_sin_plot_bmp.bas uložení screenshotu do souboru ve formátu BMP (TurboBASIC XL) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/curves/ex­plicit/function_sin_plot_bmp­.bas
       
420 cio_write_byte_1.asm práce se zařízeními přes CIO v assembleru – kostra programu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1.asm
421 cio_write_byte_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1_list.asm
422 cio_write_byte_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1.map
       
423 cio_write_byte_2.asm práce se zařízeními přes CIO v assembleru – funkční řešení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2.asm
424 cio_write_byte_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2_list.asm
425 cio_write_byte_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2.map
       
426 cio_read_file.asm přečtení obsahu souboru (jeden textový řádek) přes CIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file.asm
427 cio_read_file_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_list.asm
428 cio_read_file.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file.map
       
429 cio_read_file_2.asm přečtení obsahu celého souboru přes CIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2.asm
430 cio_read_file_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2_list.asm
431 cio_read_file_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2.map
       
432 cio_print_3.asm zápis s kontrolou výsledku operace (korektní provedení) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3.asm
433 cio_print_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3_list.asm
434 cio_print_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3.map
       
435 cio_print_4.asm zápis s kontrolou výsledku operace (provedení vede k chybě) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4.asm
436 cio_print_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4_list.asm
437 cio_print_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4.map
       
438 cio_write_to_h_3.bas zápis jediného bajtu do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic), realizace přes XIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_h_3.bas
       
439 cio_plot.bas vybarvení pixelu přes CIO operace https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_plot.bas
440 cio_drawto.bas kreslení úseček s využitím XIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_drawto.bas
441 cio_fill_1.bas kreslení polygonu s využitím XIO (bez zarážky) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_fill_1.bas
442 cio_fill_2.bas kreslení polygonu s využitím XIO (se zarážkou) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_fill_2.bas
       
443 cio_write_byte_3.asm kontrola chyby po zápisu bajtu na zvolené zařízení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_3.asm
444 cio_write_byte_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_3_list.asm
445 cio_write_byte_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_3.map
       
446 cio_null_device.asm definice „nulového“ zařízení, které pro všechny operace hlásí úspěšné provedení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device.asm
447 cio_null_device_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_list.asm
448 cio_null_device.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device.map
       
449 cio_null_device_err.asm definice „nulového“ zařízení, které pro všechny operace hlásí chybu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_err.asm
450 cio_null_device_err_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_err_list.asm
451 cio_null_device_err.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_err.map
       
452 cio_custom_device.asm zařízení, které vypisuje informace o své činnosti na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_custom_device.asm
453 cio_custom_device_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_custom_device_list.asm
454 cio_custom_device.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_custom_device.map
       
455 g_device.asm zařízení pro ovládání spritu/spritů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/g_device.asm
456 g_device_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/g_device_list.asm
457 g_device.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/g_device.map
       
458 g_device.bas komplexní demo ukazující možnosti zařízení G (Atari Basic), realizace přes CIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/g_device.bas
459 g_device_1.bas demo ukazující možnosti zařízení G (Atari Basic): otevření a zavření https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/g_device_1.bas
460 g_device_2.bas demo ukazující možnosti zařízení G (Atari Basic): práce s více zařízeními https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/g_device_2.bas
       
461 PRG1.asm jednoduchý program se třemi instrukcemi (bez komentářů) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/PRG1.asm
462 listing1.asm listing vygenerovaný Atari Assembler/Editorem při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/listing1.asm
463 PRG2.asm jednoduchý program se třemi instrukcemi (s komentáři) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/PRG2.asm
464 listing2.asm listing vygenerovaný Atari Assembler/Editorem při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/listing2.asm
465 sprites.asm zobrazení spritů, ovládání horizontální pozice prvního hráče joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/sprites.asm
466 listing3.asm listing vygenerovaný Atari Assembler/Editorem při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/
       
467 prg1.asm nastavení barvy okraje obrazovky, varianta pro MAC-65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg1.asm
468 prg1_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg1_list.asm
469 prg2.asm nastavení barvy okraje obrazovky, přidání přepínače pro překlad do paměti, varianta pro MAC-65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg2.asm
470 prg2_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg2_list.asm
471 prg3.asm nastavení barvy okraje obrazovky, přidání podmíněných skoků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg3.asm
472 prg3_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg3_list.asm
473 sprites.asm zobrazení spritů, ovládání horizontální pozice prvního hráče joystickem, varianta pro MAC-65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/sprites.asm
474 sprites_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/sprites_list.asm
475 macro.asm definice jednoduchého makra bez parametrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/macro.asm
476 macro_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/macro_list.asm
       
477 hello.act program typu „Hello, world!“ naprogramovaný v jazyku Action! https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/hello.act
478 color1.act nastavení barvy pozadí s využitím proměnné uložené na určitém místě v paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color1.act
479 color1.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color1.asm
480 color2.act nastavení barvy pozadí s využitím proměnné uložené na určitém místě v paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color2.act
481 color2.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color2.asm
482 sprite1.act zobrazení spritu s nastavením jeho horizontální pozice a barvy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite1.act
483 sprite1.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite1.asm
484 sprite2.act horizontální pohyb spritu s čekáním na dokončení zobrazení snímku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite2.act
485 sprite2.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite2.asm
486 sprite3.act horizontální pohyb spritu řízený joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite3.act
487 sprite3.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite3.asm
488 inc.act překlad operace inkrementace hodnoty pro proměnné různých typů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/inc.act
489 inc.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/inc.asm
490 rsh.act překlad operace pro posun doprava pro proměnné různých typů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/rsh.act
491 rsh.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/rsh.asm
492 lsh.act překlad operace pro posun doleva o větší počet bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/lsh.act
493 lsh.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/lsh.asm
494 multiply.act překlad součinu obsahu proměnné s konstantou https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/multiply.act
495 multiply.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/multiply.asm
       
496 Makefile make soubor pro překlad příkladů překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/Makefile
497 poke.c změna barvy pozadí textu s využitím makra POKE https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/poke.c
498 poke.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/poke.asm
499 poke.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/poke.map
500 background_color.c změna barvy pozadí textu přes struktury namapované na přesné adresy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/background_color.c
501 background_color.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/background_color.asm
502 background_color.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/background_color.map
503 sprite1.c vykreslení spritu s využitím makra POKE https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite1.c
504 sprite1.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite1.asm
505 sprite1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite1.map
505 sprite2.c vykreslení spritu přes struktury namapované na přesné adresy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite2.c
506 sprite2.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite2.asm
507 sprite2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite2.map
508 sprite3.c pohybující se sprite, řešeno přes struktury namapované na přesné adresy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite3.c
509 sprite3.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite3.asm
510 sprite3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite3.map
511 sprite4.c pohybující se sprite, řešeno čtením z paměti přes ukazatele https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite4.c
512 sprite4.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite4.asm
513 sprite4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite4.map
514 sprite5.c pohybující se sprite, řešeno přes makro PEEK https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite5.c
515 sprite5.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite5.asm
516 sprite5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite5.map
       
517 sprite6.c využití lokálních proměnných označených jako register https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite6.c
518 sprite6.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite6.asm
519 sprite6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite6.map
520 sprite7.c přímý přístup k akumulátoru z céčka https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite7.c
521 sprite7.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite7.asm
522 sprite6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite6.map
523 print_1.c zápis do obrazové paměti: idiomatická varianta psaná v céčku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_1.c
524 print_1.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_1.asm
525 print_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_1.map
526 print_2.c počitadlo smyčky i ukazatel uložený v nulté stránce paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_2.c
527 print_2.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_2.asm
528 print_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_2.map
529 print_3.c využití makra POKE pro zápis do obrazové paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_3.c
530 print_3.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_3.asm
531 print_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_3.map
532 print_4.c kombinace céčka a assembleru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_4.c
533 print_4.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_4.asm
534 print_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_4.map

Odkazy na Internetu

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Autor článku

Pavel Tišnovský

Pavel Tišnovský

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.

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