Podrobnější popis možností zvukového čipu řady AY-3–8910 na ZX Spectru 128k

1. Podrobnější popis možností zvukového čipu řady AY-3–8910

V dnešní části seriálu o tvorbě her i dalších aplikací určených pro slavné ZX Spectrum se ještě jednou vrátíme ke zvukovému čipu řady AY-3–8910, který je použit ve Spectru 128k, ale i v některých dalších rozšiřujících modulech pro ZX Spectrum (například československý Melodik). Ukážeme si průběhy i frekvenční charakteristiky signálů, které lze naměřit na zvukovém výstupu ZX Spectra. Samozřejmě nezapomeneme ani na možnost tvorby šumu či na použití obálek (envelope) u složitějších zvuků.

Poznámka: dále ukázané průběhy signálů nemusí být zcela přesné, protože převodník měl omezenou vzorkovací frekvenci (konkrétně 44100 Hz).

2. Přehrání komorního A

Připomeňme si, jakým způsobem je nutné zvukový čip AY-3–891× nastavit takovým způsobem, aby se začala přehrávat nota komorní A, tedy (ideálně čistý) tón o frekvenci 440 Hz. Je nutné nastavit tři hodnoty:

Hodnotu dělitele frekvence tak, aby se vygeneroval tón o kýžené frekvenci (přes registry R0 a R1 pro kanál A) Hlasitost v rozsahu 0..15 (přes registr R8 pro kanál A) Bitovou masku, která povolí zvukový výstup ze zvoleného kanálu A, B či C (pro tento účel se používá společný registr R7)

Hodnotu dělitele frekvence vypočteme následujícím způsobem:

Hodinová frekvence na ZX Spectru 128k je rovna 3546900 Hz Frekvence vstupního CLK po vydělení hodinové frekvence dvěma v ULA je rovna: f master = 1773400 Hz Frekvence po vydělení 16: f master /16 = 1773400 / 16 = 110837 Hz Nota, která se má zahrát: 440 Hz Potřebná konstanta pro dělič: 110837 / 440 = 251 Hodnota vyšších 4 bitů ukládaná do řídicího registru R1: int(251/256) = 0 Hodnota nižších 8 bitů ukládaná do řídicího registru R0: 251 mod 256 = 251

Potřebnou hodnotu děliče frekvence již známe, takže si ukažme program v assembleru, který toto nastavení provede. Komorní A se čipem AY-3–8910 (resp. AY-3–8912) vygeneruje následujícím způsobem:

ENTRY_POINT equ $8000 AY_SELECT_REGISTER equ $fffd AY_DATA_REGISTER equ $bffd org ENTRY_POINT start: ld d, 0 ; výška tónu (spodní bajt) ld e, 251 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 1 ; výška tónu (horní bajt) ld e, 0 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 8 ; hlasitost kanálu A ld e, 15 ; maximální hlasitost call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 7 ; povolení výstupu z kanálu A ld e, %11111110 ; bitová maska call ay_write ; zápis hodnoty do AY loop: jr loop ; nechceme návrat do BASICu ay_write: ld bc, AY_SELECT_REGISTER ; zápis do výběrového registru AY out (c), d ; index vybraného registru ld bc,AY_DATA_REGISTER ; zápis do datového registru AY out (c), e ; zapisovaná hodnota ret ; návrat ze subrutiny end ENTRY_POINT

3. Průběh a frekvenční spektru komorního A

Teoreticky by měl mít výstupní zvukový signál s notou A ideální obdélníkový průběh (ostatně čip AY-3–8910 vlastně pouze dělí vstupní hodinový signál zadanou konstantou), ovšem kvůli vazebnímu kondenzátoru atd. se na výstupu signál částečně „derivuje“, takže bude mít přibližně následující tvar:

Obrázek 1: Průběh původně obdélníkového signálu přibližně tak, jak ho můžeme změřit na zvukovém výstupu ZX Spectra popř. na svorkách reproduktoru.

Podívejme se pro zajímavost i na spektrum tohoto signálu (pozor na to, že osy nemají lineární měřítko). Můžeme zde vidět (podle očekávání), že nejvíce energie nalezneme okolo frekvence 440 Hz; další špičky (spikes) jsou umístěny na frekvencích lichých harmonických. U ideálního obdélníkového signálu by měly být vidět pouze tyto špičky, ovšem my již víme, že ideální obdélníkový signál ve skutečnosti nedostaneme:

Obrázek 2: Frekvenční spektrum signálu komorního A tak, jak ho vygeneruje „ayčko“ na ZX Spectru.

4. Průběh zvukového signálu o vysoké frekvenci

Tvar signálu na výstupu ZX Spectra do značné míry závisí na frekvenci signálu. Ukažme si tedy, jak bude vypadat signál o relativně vysoké frekvenci, konkrétně v případě, že je dělitel frekvence (TP) nastaven na 20 (dekadicky). Zvukový signál generovaný ayčkem tedy bude mít frekvenci 110837/20=5541 Hz (schválně si příklad přeložte a poslechněte si, jak poměrně vysoký je výsledný tón):

ENTRY_POINT equ $8000 AY_SELECT_REGISTER equ $fffd AY_DATA_REGISTER equ $bffd org ENTRY_POINT start: ld d, 0 ; výška tónu (spodní bajt) ld e, 20 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 1 ; výška tónu (horní bajt) ld e, 0 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 8 ; hlasitost kanálu A ld e, 15 ; maximální hlasitost call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 7 ; povolení výstupu z kanálu A ld e, %11111110 ; bitová maska call ay_write ; zápis hodnoty do AY loop: jr loop ; nechceme návrat do BASICu ay_write: ld bc, AY_SELECT_REGISTER ; zápis do výběrového registru AY out (c), d ; index vybraného registru ld bc,AY_DATA_REGISTER ; zápis do datového registru AY out (c), e ; zapisovaná hodnota ret ; návrat ze subrutiny end ENTRY_POINT

Na dalším obrázku můžeme vidět, že výsledný signál do značné míry ztratil původní obdélníkový charakter a přiblížil se sinusovému signálu (alespoň na první pohled, do určité míry je tento pohled zkreslen vzorkovací frekvencí analyzátoru):

Obrázek 3: Signál s relativně vysokou frekvencí na výstupu ze ZX Spectra.

5. Průběh zvukového signálu o nízké frekvenci

Jak bude zvukový signál na výstupu ze ZX Spectra vypadat v případě, kdy budeme naopak generovat zvukový signál o relativně nízké frekvenci? Můžeme si to otestovat například na signálu, který vznikne při použití dělitele frekvence nastaveného na 10×256=2560, což znamená, že signál bude mít frekvenci přibližně 43 Hz (na těchto frekvencích již můžeme rozeznat jednotlivé změny signálu):

ENTRY_POINT equ $8000 AY_SELECT_REGISTER equ $fffd AY_DATA_REGISTER equ $bffd org ENTRY_POINT start: ld d, 0 ; výška tónu (spodní bajt) ld e, 0 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 1 ; výška tónu (horní bajt) ld e, 10 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 8 ; hlasitost kanálu A ld e, 15 ; maximální hlasitost call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 7 ; povolení výstupu z kanálu A ld e, %11111110 ; bitová maska call ay_write ; zápis hodnoty do AY loop: jr loop ; nechceme návrat do BASICu ay_write: ld bc, AY_SELECT_REGISTER ; zápis do výběrového registru AY out (c), d ; index vybraného registru ld bc,AY_DATA_REGISTER ; zápis do datového registru AY out (c), e ; zapisovaná hodnota ret ; návrat ze subrutiny end ENTRY_POINT

U takto nízkých frekvencí se plně projeví vliv vazebního kondenzátoru, takže získáme prakticky ideální modifikaci obdélníkového signálu derivačním článkem:

Obrázek 4: Signál s relativně nízkou frekvencí na výstupu ze ZX Spectra.

6. Přehrání dvou tónů současně

Připomeňme si, že čip AY-3–8910 dokáže současně generovat tři na sobě nezávislé zvukové signály, které jsou přivedeny na tři samostatné piny. Tyto tři signály lze různým způsobem kombinovat, například při snaze o stereo výstup atd. V případě ZX Spectra jsou tyto tři signály jednoduše spojeny (zjednodušeně řečeno: výstupní proudy se sečtou a na rezistoru „převedou“ na napětí přivedené na interní zesilovač). Jak tedy bude vypadat zvukový signál na výstupu ze ZX Spectra v případě, že nastavíme dva tóny generované v kanálech A a B? Signály budou mít odlišnou frekvenci i odlišnou amplitudu:

ENTRY_POINT equ $8000 AY_SELECT_REGISTER equ $fffd AY_DATA_REGISTER equ $bffd org ENTRY_POINT start: ; nota A4 = 440.00 Hz ld a, 0 ; výška tónu (spodní bajt) pro kanál A ld bc, AY_SELECT_REGISTER out (c), a ld a, 251 ld bc, AY_DATA_REGISTER out (c), a ; zápis hodnoty do AY ld a, 1 ; výška tónu (horní bajt) pro kanál A ld bc, AY_SELECT_REGISTER out (c), a ld a, 0 ld bc, AY_DATA_REGISTER out (c), a ; zápis hodnoty do AY ; nota C4 = 261.63 Hz ld a, 2 ; výška tónu (spodní bajt) pro kanál B ld bc, AY_SELECT_REGISTER out (c), a ld a, 167 ld bc, AY_DATA_REGISTER out (c), a ; zápis hodnoty do AY ld a, 3 ; výška tónu (horní bajt) pro kanál B ld bc, AY_SELECT_REGISTER out (c), a ld a, 1 ld bc, AY_DATA_REGISTER out (c), a ; zápis hodnoty do AY ld a, 8 ; hlasitost kanálu A ld bc, AY_SELECT_REGISTER out (c), a ld a, 15 ; maximální hlasitost ld bc, AY_DATA_REGISTER out (c), a ; zápis hodnoty do AY ld a, 9 ; hlasitost kanálu B ld bc, AY_SELECT_REGISTER out (c), a ld a, 10 ld bc, AY_DATA_REGISTER out (c), a ; zápis hodnoty do AY ld a, 7 ; povolení výstupu z kanálu A i kanálu B ld bc, AY_SELECT_REGISTER out (c), a ld a, %11111100 ; bitová maska ld bc, AY_DATA_REGISTER out (c), a ; zápis hodnoty do AY loop: jr loop ; nechceme návrat do BASICu end ENTRY_POINT

Poznámka: bitová maska zapisovaná do registru R7 nyní musí mít vynulovány dva nejnižší bity.

Podívejme se nejdříve na průběh výsledného signálu:

Obrázek 5: Dva signály s odlišnou amplitudou a frekvencí, které jsou sečteny před vstupem do zesilovače.

Zajímavější je (opět) spektrum výsledného signálu, kde můžeme vidět oba „peaky“ odpovídající frekvencím obou původních signálů:

Obrázek 6: Spektrum signálu, který vznikl spojením dvou zvukových signálů s rozdílnou frekvencí.

7. Přehrání šumu

Další důležitou vlastností čipu AY-3–8910 je jeho schopnost generovat šum s proměnnou frekvencí. Šum je možné generovat pro libovolný zvukový kanál nebo pro kombinaci kanálů. Frekvence („výška“) šumu se nastavuje obsahem registru číslo R5, ovšem význam má pouze nejnižších pět bitů tohoto registru, takže volba frekvence je zde více omezená, než u generátorů obdélníkového signálu. Dále je nutné v registru R7 generátor šumu pro daný kanál povolit. Připomeňme si, že obsahem tohoto registru je bitové pole s následujícími bity (povolení – zápis nuly, nikoli jedničky):

Bit Povolení/zákaz/směr 0 tón kanálu A 1 tón kanálu B 2 tón kanálu C 3 šum do kanálu A 4 šum do kanálu B 5 šum do kanálu C 6 I/O port 1 (směr: vstup či výstup) 7 I/O port 2 (směr: vstup či výstup), na ZX Spectrum nepoužito

Podívejme se nyní na praktický příklad. V tomto demonstračním příkladu povolíme generátor šumu pro zvukový kanál A, nastavíme výšku šumu, a nakonec zvolíme i hlasitost kanálu A. Povšimněte si zejména konstanty ukládané do registru R7. Výsledný program bude vypadat následovně:

ENTRY_POINT equ $8000 AY_SELECT_REGISTER equ $fffd AY_DATA_REGISTER equ $bffd org ENTRY_POINT start: ld a, 5 ; výška šumu ld bc, AY_SELECT_REGISTER out (c), a ld a, 100 ld bc, AY_DATA_REGISTER out (c), a ; zápis hodnoty do AY ld a, 8 ; hlasitost kanálu A ld bc, AY_SELECT_REGISTER out (c), a ld a, 15 ; maximální hlasitost ld bc, AY_DATA_REGISTER out (c), a ; zápis hodnoty do AY ld a, 7 ; povolení výstupu z kanálu A ld bc, AY_SELECT_REGISTER out (c), a ld a, %11110111 ; bitová maska ld bc, AY_DATA_REGISTER out (c), a ; zápis hodnoty do AY loop: jr loop ; nechceme návrat do BASICu end ENTRY_POINT

8. Průběh a frekvenční spektrum šumu

Nyní se, podobně jako tomu bylo i u předchozích příkladů, podívejme na to, jak vlastně vypadá průběh zvukového signálu se šumem:

Obrázek 7: Průběh šumu generovaného čipem AY-3–8910.

Mnohem zajímavější je (opět) frekvenční spektrum šumu, které nyní po analýze vypadá následovně:

Obrázek 8: Frekvenční spektrum šumu generovaného čipem AY-3–8910.

Poznámka: z pochopitelných důvodů nyní nevidíme žádné „spiky“, na druhou stranu se však, jak je patrné, nejedná o čistě bílý šum.

9. Šum o nízké frekvenci

Frekvence šumu je vypočtena podle vztahu prakticky totožného se vztahem pro výpočet frekvence čistého tónu:

f noise =f master /16NP

Jedinou změnou je fakt, že namísto dvanáctibitového děliče se používá pouze pětibitový dělič. Nejnižší dosažitelná frekvence šumu tedy vznikne při nastavení dělicí konstanty na hodnotu 63, což je ukázáno na dalším příkladu:

ENTRY_POINT equ $8000 AY_SELECT_REGISTER equ $fffd AY_DATA_REGISTER equ $bffd org ENTRY_POINT start: ld a, 5 ; výška šumu ld bc, AY_SELECT_REGISTER out (c), a ld a, 63 ld bc, AY_DATA_REGISTER out (c), a ; zápis hodnoty do AY ld a, 8 ; hlasitost kanálu A ld bc, AY_SELECT_REGISTER out (c), a ld a, 15 ; maximální hlasitost ld bc, AY_DATA_REGISTER out (c), a ; zápis hodnoty do AY ld a, 7 ; povolení výstupu z kanálu A ld bc, AY_SELECT_REGISTER out (c), a ld a, %11110111 ; bitová maska ld bc, AY_DATA_REGISTER out (c), a ; zápis hodnoty do AY loop: jr loop ; nechceme návrat do BASICu end ENTRY_POINT

Průběh signálu může vypadat následovně:

Obrázek 9: Šum o nižší frekvenci.

10. Použití obálek pro modifikaci (modulaci) tónu

Jednou z nejzajímavějších vlastností čipu AY-3–8910 je jeho schopnost modifikovat generovaný signál s využitím takzvané obálky (envelope). Samotnou obálku si můžeme představit jako další signál, který může být (i když to není nutné) periodický nebo může proběhnout pouze jednou. Připomeňme si, že obálka se nastavuje čtyřmi bity registru RD a rychlost její změny pak pomocí dvojice registrů RB a RC, do nichž lze zadat šestnáctibitovou konstantu s následujícím významem:

f EP =f master /256EP

Tvar obálky může být vybrán z těchto možností:

0 \__________ pouze sestupná fáze, která se neopakuje 4 /|_________ vzestupná fáze, následovaná skokem na 0, která se neopakuje 8 \|\|\|\|\|\ opakující se sestupná fáze 9 \__________ single decay then off 10 \/\/\/\/\/\ pilovitý signál _________ 11 \| sestupná fáze následovaná skokem na 1, která se neopakuje 12 /|/|/|/|/|/ opakující se vzestupná fáze __________ 13 / klasický attack & hold 14 /\/\/\/\/\/ pilovitý signál fázově posunutý od 10 15 /|_________ dtto jako 4

11. Čistý tón modifikovaný periodicky se opakující obálkou ve tvaru pily

Podívejme se nyní na to, jaké řídicí registry ayčka je nutné nastavit v případě, že budeme chtít přehrát čistý tón, ovšem s hlasitostí modulovanou periodicky se opakující obálkou ve tvaru pily:

Registry Hodnota Stručný popis R0, R1 251 dělící konstanta použitá pro specifikaci frekvence tónu kanálu A R8 16 pátým bitem se specifikuje, že hlasitost kanálu A je určena obálkou RB, RC 251 dělící konstanta použitá pro specifikaci frekvence obálky (ovšem výsledek je odlišný od R0, R1) RD 10 \/\/\/\/\/\ pilovitý signál R7 %11111110 povolení tónu posílaného na kanál A

A takto by mohlo vypadat naprogramování ayčka v assembleru:

ENTRY_POINT equ $8000 AY_SELECT_REGISTER equ $fffd AY_DATA_REGISTER equ $bffd org ENTRY_POINT start: ld d, 0 ; výška tónu (spodní bajt) ld e, 251 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 1 ; výška tónu (horní bajt) ld e, 0 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 8 ; hlasitost kanálu A ld e, 16 ; hlasitost ovládat pomocí obálky call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, $b ; frekvence generátoru obálky (spodní bajt) ld e, 251 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, $c ; frekvence generátoru obálky (horní bajt) ld e, 0 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, $d ; nastavení tvaru obálky (bitové pole) ld e, 10 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 7 ; povolení výstupu z kanálu A ld e, %11111110 ; bitová maska call ay_write ; zápis hodnoty do AY loop: jr loop ; nechceme návrat do BASICu ay_write: ld bc, AY_SELECT_REGISTER ; zápis do výběrového registru AY out (c), d ; index vybraného registru ld bc,AY_DATA_REGISTER ; zápis do datového registru AY out (c), e ; zapisovaná hodnota ret ; návrat ze subrutiny end ENTRY_POINT

12. Průběh zvukového signálu modifikovaného s využitím obálky ve tvaru pily

Opět se pokusme vizualizovat zvukový signál, který je nyní modifikován s využitím obálky ve tvaru pily. Frekvence signálu je v tomto případě mnohem vyšší než frekvence obálky. Povšimněte si, že pila není „lineární“ – její průběh vypadá jako součást exponenciály (což je další typická vlastnost ayčka):

Obrázek 10: Zvukový signál modifikovaný obálkou ve tvaru pily.

13. Použití obálky ve tvaru trojúhelníku v případě, že se frekvence tónu a obálky přibližují

Samozřejmě je možné zvukový čip AY-3–8910 nakonfigurovat takovým způsobem, aby byla frekvence původního obdélníkového signálu podobná jako frekvence obálky. V takovém případě bude výsledný modulovaný signál vypadat odlišně a pochopitelně bude i odlišně znít. Opět si to můžeme otestovat na jednoduchém demonstračním příkladu, v němž bude frekvence signálu a frekvence obálky nastavena následujícím způsobem:

Generátor Dělitel Frekvence tón 251 1773400 / 16 / 251 = 440 Hz obálka 100 1773400 / 256 / 100 = 69 Hz

Poznámka: vstupní tón má tedy cca 6× vyšší frekvenci, než obálka, takže v každém „trojúhelníku“ bychom měli vidět přibližně šest period původního signálu. A skutečně tomu tak je:

Obrázek 11: Použití obálky ve tvaru trojúhelníku v případě, že se frekvence tónu a obálky přibližují.

Kód v assembleru, který ayčko nastaví a začne generovat zvuk, bude vypadat následovně:

ENTRY_POINT equ $8000 AY_SELECT_REGISTER equ $fffd AY_DATA_REGISTER equ $bffd org ENTRY_POINT start: ld d, 0 ; výška tónu (spodní bajt) ld e, 251 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 1 ; výška tónu (horní bajt) ld e, 0 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 8 ; hlasitost kanálu A ld e, 16 ; hlasitost ovládat pomocí obálky call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, $b ; frekvence generátoru obálky (spodní bajt) ld e, 100 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, $c ; frekvence generátoru obálky (horní bajt) ld e, 0 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, $d ; nastavení tvaru obálky (bitové pole) ld e, 12 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 7 ; povolení výstupu z kanálu A ld e, %11111110 ; bitová maska call ay_write ; zápis hodnoty do AY loop: jr loop ; nechceme návrat do BASICu ay_write: ld bc, AY_SELECT_REGISTER ; zápis do výběrového registru AY out (c), d ; index vybraného registru ld bc,AY_DATA_REGISTER ; zápis do datového registru AY out (c), e ; zapisovaná hodnota ret ; návrat ze subrutiny end ENTRY_POINT

14. Použití obálky ve tvaru trojúhelníku v případě, že jsou frekvence tónu a obálky velmi rozdílné

Samozřejmě můžeme zvukový čip AY nastavit opačným způsobem, tedy tak, že frekvence tónu (modulovaného obálkou) se bude o řád či o dva řády lišit od frekvence obálky. Příkladem může být například následující nastavení:

Generátor Dělitel Frekvence tón 251 1773400 / 16 / 251 = 440 Hz obálka 100 1773400 / 256 / (3×256) = přibližně 9 Hz

Výsledkem bude tento průběh signálu naměřeného na výstupu ZX Spectra popř. na svorkách reproduktoru:

Obrázek 12: Výsledný zvukový signál ve chvíli, kdy je frekvence tónu mnohem vyšší než frekvence obálky.

Pro úplnost si samozřejmě ukážeme i úplný zdrojový kód příkladu:

ENTRY_POINT equ $8000 AY_SELECT_REGISTER equ $fffd AY_DATA_REGISTER equ $bffd org ENTRY_POINT start: ld d, 0 ; výška tónu (spodní bajt) ld e, 251 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 1 ; výška tónu (horní bajt) ld e, 0 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 8 ; hlasitost kanálu A ld e, 16 ; hlasitost ovládat pomocí obálky call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, $b ; frekvence generátoru obálky (spodní bajt) ld e, 0 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, $c ; frekvence generátoru obálky (horní bajt) ld e, 3 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, $d ; nastavení tvaru obálky (bitové pole) ld e, 12 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 7 ; povolení výstupu z kanálu A ld e, %11111110 ; bitová maska call ay_write ; zápis hodnoty do AY loop: jr loop ; nechceme návrat do BASICu ay_write: ld bc, AY_SELECT_REGISTER ; zápis do výběrového registru AY out (c), d ; index vybraného registru ld bc,AY_DATA_REGISTER ; zápis do datového registru AY out (c), e ; zapisovaná hodnota ret ; návrat ze subrutiny end ENTRY_POINT

15. Kombinace šumu s generátorem obálky

Zajímavé je, že i samotný šum je možné modulovat s využitím obálky. Jedinou změnou v programovém kódu je povolení generátoru šumu pro zvolený kanál, v našem konkrétním případě pro kanál A (ale naprosto stejné nastavení lze udělat i pro kanál B či C). A samozřejmě nesmíme zapomenout na konfiguraci hlasitosti – registr R8 musí být nastaven na hodnotu 16, jinak se obálka nebude pro kanál A aplikovat. Takto vypadá výsledný kód napsaný v assembleru:

ENTRY_POINT equ $8000 AY_SELECT_REGISTER equ $fffd AY_DATA_REGISTER equ $bffd org ENTRY_POINT start: ld d, 5 ; výška šumu ld e, 100 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 8 ; hlasitost kanálu A ld e, 16 ; hlasitost ovládat pomocí obálky call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, $b ; frekvence generátoru obálky (spodní bajt) ld e, 0 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, $c ; frekvence generátoru obálky (horní bajt) ld e, 1 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, $d ; nastavení tvaru obálky (bitové pole) ld e, 12 call ay_write ; zápis hodnoty do AY ld d, 7 ; povolení výstupu z kanálu A ld e, %11110111 ; bitová maska call ay_write ; zápis hodnoty do AY loop: jr loop ; nechceme návrat do BASICu ay_write: ld bc, AY_SELECT_REGISTER ; zápis do výběrového registru AY out (c), d ; index vybraného registru ld bc,AY_DATA_REGISTER ; zápis do datového registru AY out (c), e ; zapisovaná hodnota ret ; návrat ze subrutiny end ENTRY_POINT

16. Tvar výsledného signálu

Jak je patrné z následující vizualizace zvukového signálu, je skutečně možné zkombinovat šum s obálkou, resp. přesněji řečeno provést modulaci šumu obálkou:

Obrázek 14: Tvar zvukového signálu, který vznikl kombinací šumu s generátorem obálky.

Poznámka: mimochodem – výsledný zvuk připomíná startující vrtulové letadlo nebo vrtulník.

17. Přehrávací rutiny

Pro generování hudby většinou postačuje měnit parametry registrů čipu AY pouze 50× za sekundu, tedy například v synchronizaci se snímky. Podrobnosti o této velmi často používané technice si řekneme příště.

18. Příloha: upravený soubor Makefile pro překlad demonstračních příkladů

Výše uvedené demonstrační příklady i příklady, které již byly popsány v předchozích patnácti článcích [1] [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], je možné přeložit s využitím souboru Makefile, jehož aktuální verze vypadá následovně (pro překlad a slinkování je použit assembler Pasmo):

ASSEMBLER := pasmo all: 01.tap 02.tap 03.tap 04.tap 05.tap 06.tap 07.tap 08.tap 09.tap 10.tap \ 11.tap 12.tap 13.tap 14.tap 15.tap 16.tap 17.tap 18.tap 19.tap 20.tap \ 21.tap 22.tap 23.tap 24.tap 25.tap 26.tap 27.tap 28.tap 29.tap 30.tap \ 31.tap 32.tap 33.tap 34.tap 35.tap 36.tap 37.tap 38.tap 39.tap 40.tap \ 41.tap 42.tap 43.tap 44.tap 45.tap 46.tap 47.tap 48.tap 49.tap 50.tap \ 51.tap 52.tap 53.tap 54.tap 55.tap 56.tap 57.tap 58.tap 59.tap 60.tap \ 61.tap 62.tap 63.tap 64.tap 65.tap 66.tap 67.tap 68.tap 69.tap 70.tap \ 71.tap 72.tap 73.tap 74.tap 75.tap 76.tap 77.tap 78.tap 79.tap 80.tap \ 81.tap 82.tap 83.tap 84.tap 85.tap 86.tap 87.tap 88.tap 80.tap 90.tap \ 91.tap 92.tap 93.tap 94.tap 95.tap 96.tap 97.tap 98.tap 99.tap 100.tap \ 101.tap 102.tap 103.tap 104.tap 105.tap 106.tap 107.tap 108.tap 109.tap \ 110.tap 111.tap 112.tap 113.tap 114.tap 115.tap 116.tap 117.tap 118.tap clean: rm -f *.tap .PHONY: all clean 01.tap: 01-color-attribute.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 01-color-attribute.lst 02.tap: 02-blinking-attribute.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 02-blinking-attribute.lst 03.tap: 03-symbolic-names.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 03-symbolic-names.lst 04.tap: 04-operators.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 04-operators.lst 05.tap: 05-better-symbols.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 05-better-symbols.lst 06.tap: 06-tapbas-v1.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 06-tapbas-v1.lst 07.tap: 07-tapbas-v2.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 07-tapbas-v2.lst 08.tap: 08-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 08-loop.lst 09.tap: 09-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 09-loop.lst 10.tap: 10-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 10-loop.lst 11.tap: 11-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 11-loop.lst 12.tap: 12-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 12-loop.lst 13.tap: 13-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 13-loop.lst 14.tap: 14-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 14-loop.lst 15.tap: 15-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 15-loop.lst 16.tap: 16-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 16-loop.lst 17.tap: 17-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 17-loop.lst 18.tap: 18-cls.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 18-cls.lst 19.tap: 19-print-char-call.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 19-print-char-call.lst 20.tap: 20-print-char-rst.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 20-print-char-rst.lst 21.tap: 21-print-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 21-print-char.lst 22.tap: 22-print-all-chars.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 22-print-all-chars.lst 23.tap: 23-print-all-chars.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 23-print-all-chars.lst 24.tap: 24-change-color.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 24-change-color.lst 25.tap: 25-change-flash.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 25-change-flash.lst 26.tap: 26-print-at.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 26-print-at.lst 27.tap: 27-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 27-print-string.lst 28.tap: 28-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 28-print-string.lst 29.tap: 29-print-colorized-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 29-print-colorized-string.lst 30.tap: 30-print-string-ROM.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 30-print-string-ROM.lst 31.tap: 31-attributes.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 31-attributes.lst 32.tap: 32-fill-in-vram.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 32-fill-in-vram.lst 33.tap: 33-fill-in-vram-no-ret.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 33-fill-in-vram-no-ret.lst 34.tap: 34-fill-in-vram-pattern.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 34-fill-in-vram-pattern.lst 35.tap: 35-slow-fill-in-vram.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 35-slow-fill-in-vram.lst 36.tap: 36-slow-fill-in-vram-no-ret.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 36-slow-fill-in-vram-no-ret.lst 37.tap: 37-fill-block.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 37-fill-block.lst 38.tap: 38-fill-block-with-pattern.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 38-fill-block-with-pattern.lst 39.tap: 39-fill-block-optimized.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 39-fill-block-optimized.lst 40.tap: 40-draw-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 40-draw-char.lst 41.tap: 41-draw-any-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 41-draw-any-char.lst 42.tap: 42-block-anywhere.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 42-block-anywhere.lst 43.tap: 43-block-anywhere-rrca.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 43-block-anywhere-rrca.lst 44.tap: 44-better-draw-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 44-better-draw-char.lst 45.tap: 45-even-better-draw-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 45-even-better-draw-char.lst 46.tap: 46-draw-char-at.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 46-draw-char-at.lst 47.tap: 47-draw-char-at-unrolled.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 47-draw-char-at-unrolled.lst 48.tap: 48-incorrect-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 48-incorrect-print-string.lst 49.tap: 49-correct-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 49-correct-print-string.lst 50.tap: 50-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 50-ascii-table.lst 51.tap: 51-plot-block.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 51-plot-block.lst 52.tap: 52-plot-pixel.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 52-plot-pixel.lst 53.tap: 53-plot-pixel.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 53-plot-pixel.lst 54.tap: 54-plot-pixel-on-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 54-plot-pixel-on-background.lst 55.tap: 55-plot-pixel-on-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 55-plot-pixel-on-background.lst 56.tap: 56-inverse-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 56-inverse-ascii-table.lst 57.tap: 57-plot-pixel-on-inverse-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 57-plot-pixel-on-inverse-background.lst 58.tap: 58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.lst 59.tap: 59-configurable-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 59-configurable-ascii-table.lst 60.tap: 60-plot-over.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 60-plot-over.lst 61.tap: 61-print-number-A.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 61-print-number-A.lst 62.tap: 62-print-number-B.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 62-print-number-B.lst 63.tap: 63-print-number-C.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 63-print-number-C.lst 64.tap: 64-print-number-D.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 64-print-number-D.lst 65.tap: 65-more-numbers-A.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 65-more-numbers-A.lst 66.tap: 66-more-numbers-B.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 66-more-numbers-B.lst 67.tap: 67-print-flags-1.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 67-print-flags-1.lst 68.tap: 68-print-flags-2.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 68-print-flags-2.lst 69.tap: 69-print-flags-3.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 69-print-flags-3.lst 70.tap: 70-print-flags-4.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 70-print-flags-4.lst 71.tap: 71-print-flags-5.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 71-print-flags-5.lst 72.tap: 72-print-flags-6.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 72-print-flags-6.lst 73.tap: 73-print-flags-7.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 73-print-flags-7.lst 74.tap: 74-print-hex-number.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 74-print-hex-number.lst 75.tap: 75-print-hex-number.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 75-print-hex-number.lst 76.tap: 76-print-hex-numbers.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 76-print-hex-numbers.lst 77.tap: 77-add-hex-numbers.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 77-add-hex-numbers.lst 78.tap: 78-add-bcd-numbers.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 78-add-bcd-numbers.lst 79.tap: 79-print-hex-digit-jmp.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 79-print-hex-digit-jmp.lst 80.tap: 80-print-hex-digit-overflow.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 80-print-hex-digit-overflow.lst 81.tap: 81-print-hex-digit-daa.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 81-print-hex-digit-daa.lst 82.tap: 82-print-hex-numbers-daa.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 82-print-hex-numbers-daa.lst 83.tap: 83-print-fp-numbers.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 83-print-fp-numbers.lst 84.tap: 84-print-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 84-print-ascii-table.lst 85.tap: 85-copy-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 85-copy-ascii-table.lst 86.tap: 86-copy-ascii-table-B.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 86-copy-ascii-table-B.lst 87.tap: 87-copy-ascii-table-C.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 87-copy-ascii-table-C.lst 88.tap: 88-copy-ascii-table-D.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 88-copy-ascii-table-D.lst 89.tap: 89-copy-ascii-table-E.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 89-copy-ascii-table-E.lst 90.tap: 90-copy-ascii-table-F.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 90-copy-ascii-table-F.lst 91.tap: 91-copy-ascii-table-G.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 91-copy-ascii-table-G.lst 92.tap: 92-copy-ascii-table-H.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 92-copy-ascii-table-H.lst 93.tap: 93-copy-ascii-table-I.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 93-copy-ascii-table-I.lst 94.tap: 94-color-attribute.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 94-color-attribute.lst 95.tap: 95-keypress.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 95-keypress.lst 96.tap: 96-keypress-row.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 96-keypress-row.lst 97.tap: 97-keypress-all-rows.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 97-keypress-all-rows.lst 98.tap: 98-game-character.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 98-game-character.lst 99.tap: 99-game-character-2.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 99-game-character-2.lst 100.tap: 100-cursor-joystick.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 100-cursor-joystick.lst 101.tap: 101-sinclair-joystick.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 101-sinclair-joystick.lst 102.tap: 102-kempston-joystick.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 102-kempston-joystick.lst 103.tap: 103-beep.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 103-beep.lst 104.tap: 104-music-scale.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 104-music-scale.lst 105.tap: 105-direct-speaker.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 105-direct-speaker.lst 106.tap: 106-direct-speaker-di.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 106-direct-speaker-di.lst 107.tap: 107-direct-speaker-border.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 107-direct-speaker-border.lst 108.tap: 108-direct-speaker-border-di.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 108-direct-speaker-border-di.lst 109.tap: 109-ay-note-a.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 109-ay-note-a.lst 110.tap: 110-ay-note-a.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 110-ay-note-a.lst 111.tap: 111-ay-two-notes.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 111-ay-two-notes.lst 112.tap: 112-ay-noise.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 112-ay-noise.lst 113.tap: 113-ay-low-frequency.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 113-ay-low-frequency.lst 114.tap: 114-ay-high-frequency.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 114-ay-high-frequency.lst 115.tap: 115-ay-low-noise.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 115-ay-low-noise.lst 116.tap: 116-ay-envelope.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 116-ay-envelope.lst 117.tap: 117-ay-envelope.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 117-ay-envelope.lst 118.tap: 118-ay-envelope.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 118-ay-envelope.lst

19. Repositář s demonstračními příklady

V tabulce zobrazené pod tímto odstavcem jsou uvedeny odkazy na všechny prozatím popsané demonstrační příklady určené pro překlad a spuštění na osmibitovém domácím mikropočítači ZX Spectrum (libovolný model či jeho klon), které jsou psány v assembleru mikroprocesoru Zilog Z80. Pro překlad těchto demonstračních příkladů je možné použít například assembler Pasmo (viz též úvodní článek):

# Soubor Stručný popis Adresa 1 01-color-attribute.asm modifikace jednoho barvového atributu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/01-color-attribute.asm 2 02-blinking-attribute.asm barvový atribut s nastavením bitů pro blikání a vyšší intenzitu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/02-blinking-attribute.asm 3 03-symbolic-names.asm symbolická jména v assembleru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/03-symbolic-names.asm 4 04-operators.asm operátory a operace se symbolickými hodnotami https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/04-operators.asm 5 05-better-symbols.asm tradičnější symbolická jména https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/05-better-symbols.asm 6 06-tapbas-v1.asm vygenerování BASICovského loaderu (neúplný příklad) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/06-tapbas-v1.asm 7 07-tapbas-v2.asm vygenerování BASICovského loaderu (úplný příklad) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/07-tapbas-v2.asm 8 08-loop.asm jednoduchá počítaná programová smyčka: naivní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/08-loop.asm 9 09-loop.asm programová smyčka: zkrácení kódu pro vynulování použitých pracovních registrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/09-loop.asm 10 10-loop.asm programová smyčka: optimalizace skoku na konci smyčky (instrukce DJNZ) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/10-loop.asm 11 11-loop.asm programová smyčka: optimalizace využití pracovních registrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/11-loop.asm 12 12-loop.asm programová smyčka: použití pracovního registru IX https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/12-loop.asm 13 13-loop.asm programová smyčka: použití pracovního registru IY https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/13-loop.asm 14 14-loop.asm programová smyčka se šestnáctibitovým počitadlem, základní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/14-loop.asm 15 15-loop.asm programová smyčka se šestnáctibitovým počitadlem, vylepšená varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/15-loop.asm 16 16-loop.asm použití relativního skoku a nikoli skoku absolutního https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/16-loop.asm 17 17-loop.asm programová smyčka: inc l namísto inc hl https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/17-loop.asm 18 18-cls.asm smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) přes funkci v ROM https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/18-cls.asm 19 19-print-char-call.asm smazání obrazovky a výpis jednoho znaku na obrazovku přes funkci v ROM (použití instrukce CALL) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/19-print-char-call.asm 20 20-print-char-rst.asm smazání obrazovky a výpis jednoho znaku na obrazovku přes funkci v ROM (použití instrukce RST) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/20-print-char-rst.asm 21 21-print-char.asm pouze výpis jednoho znaku na obrazovku bez jejího smazání https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/21-print-char.asm 22 22-print-all-chars.asm výpis znakové sady znak po znaku (nekorektní verze příkladu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/22-print-all-chars.asm 23 23-print-all-chars.asm výpis znakové sady znak po znaku (korektní verze příkladu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/23-print-all-chars.asm 24 24-change-color.asm změna barvových atributů (popředí a pozadí) vypisovaných znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/24-change-color.asm 25 25-change-flash.asm povolení či zákaz blikání vypisovaných znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/25-change-flash.asm 26 26-print-at.asm výpis znaku či znaků na určené místo na obrazovce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/26-print-at.asm 27 27-print-string.asm výpis celého řetězce explicitně zapsanou programovou smyčkou (základní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/27-print-string.asm 28 28-print-string.asm výpis celého řetězce explicitně zapsanou programovou smyčkou (vylepšená varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/28-print-string.asm 29 29-print-colorized-string.asm výpis řetězce, který obsahuje i řídicí znaky pro změnu barvy atd. https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/29-print-colorized-string.asm 30 30-print-string-ROM.asm výpis řetězce s využitím služby/subrutiny uložené v ROM ZX Spectra https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/30-print-string-ROM.asm 31 31-attributes.asm modifikace atributů pro tisk řetězce subrutinou uloženou v ROM https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/31-attributes.asm 32 32-fill-in-vram.asm vyplnění celé bitmapy barvou popředí, návrat do systému https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/32-fill-in-vram.asm 33 33-fill-in-vram-no-ret.asm vyplnění celé bitmapy barvou popředí, bez návratu do systému https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/33-fill-in-vram-no-ret.asm 34 34-fill-in-vram-pattern.asm vyplnění celé bitmapy zvoleným vzorkem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/34-fill-in-vram-pattern.asm 35 35-slow-fill-in-vram.asm pomalé vyplnění celé bitmapy, vizualizace struktury bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/35-slow-fill-in-vram.asm 36 36-slow-fill-in-vram-no-ret.asm pomalé vyplnění celé bitmapy, vizualizace struktury bitmapy, bez návratu do systému https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/36-slow-fill-in-vram-no-ret.asm 37 37-fill-block.asm vykreslení bloku 8×8 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/37-fill-block.asm 38 38-fill-block-with-pattern.asm vykreslení bloku 8×8 pixelů zvoleným vzorkem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/38-fill-block-with-pattern.asm 39 39-fill-block-optimized.asm optimalizace předchozího příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/39-fill-block-optimized.asm 40 40-draw-char.asm vykreslení znaku do levého horního rohu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/40-draw-char.asm 41 41-draw-any-char.asm podprogram pro vykreslení libovolně zvoleného znaku do levého horního rohu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/41-draw-any-char.asm 42 42-block-anywhere.asm podprogramy pro vykreslení bloku 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/42-block-anywhere.asm 43 43-block-anywhere-rrca.asm podprogramy pro vykreslení bloku 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku, vylepšená varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/43-block-anywhere-rrca.asm 44 44-better-draw-char.asm vykreslení znaku v masce 8×8 pixelů, vylepšená varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/44-better-draw-char.asm 45 45-even-better-draw-char.asm posun offsetu pro vykreslení dalšího znaku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/45-even-better-draw-char.asm 46 46-draw-char-at.asm vykreslení znaku v masce 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/46-draw-char-at.asm 47 47-draw-char-at-unrolled.asm vykreslení znaku v masce 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/47-draw-char-at-unrolled.asm 48 48-incorrect-print-string.asm tisk řetězce, nekorektní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/48-incorrect-print-string.asm 49 49-correct-print-string.asm tisk řetězce, korektní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/49-correct-print-string.asm 50 50-ascii-table.asm tisk několika bloků ASCII tabulky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/50-ascii-table.asm 51 51-plot-block.asm vykreslení pixelu verze 1: zápis celého bajtu na pozici pixelu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/51-plot-block.asm 52 52-plot-pixel.asm vykreslení pixelu verze 2: korektní vykreslení jednoho pixelu, ovšem překreslení celého bajtu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/52-plot-pixel.asm 53 53-plot-pixel.asm vykreslení pixelu verze 3: vylepšená verze předchozího demonstračního příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/53-plot-pixel.asm 54 54-plot-pixel-on-background.asm vykreslení pixelu vůči pozadí (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/54-plot-pixel-on-background.asm 55 55-plot-pixel-on-background.asm vykreslení pixelu vůči pozadí (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/55-plot-pixel-on-background.asm 56 56-inverse-ascii-table.asm vykreslení ASCII tabulky inverzní barvou (inkoust vs. papír) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/56-inverse-ascii-table.asm 57 57-plot-pixel-on-inverse-background.asm vykreslení pixelů barvou papíru proti inverzní ASCII tabulce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/57-plot-pixel-on-inverse-background.asm 58 58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.asm vykreslení pixelů inverzní barvou proti inverzní ASCII tabulce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.asm/ 59 59-configurable-ascii-table.asm vykreslení ASCII tabulky buď přímo inkoustem nebo inverzně https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/59-configurable-ascii-table.asm 60 60-plot-over.asm přibližná implementace příkazu PLOT OVER https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/60-plot-over.asm 61 61-print-number-A.asm ukázka použití podprogramu pro tisk celého čísla https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/61-print-number-A.asm 62 62-print-number-B.asm pokus o vytištění záporných čísel https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/62-print-number-B.asm 63 63-print-number-C.asm tisk maximální podporované hodnoty 9999 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/63-print-number-C.asm 64 64-print-number-D.asm tisk vyšší než podporované hodnoty 10000 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/64-print-number-D.asm 65 65-more-numbers-A.asm vytištění číselné řady https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/65-more-numbers-A.asm 66 66-more-numbers-B.asm kombinace tisku celočíselných hodnot s dalšími subrutinami https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/66-more-numbers-B.asm 67 67-print-flags-1.asm příznakové bity po provedení celočíselné operace 1+2 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/67-print-flags-1.asm 68 68-print-flags-2.asm příznakové bity po provedení celočíselné operace 0+0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/68-print-flags-2.asm 69 69-print-flags-3.asm příznakové bity po provedení operace 255+1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/69-print-flags-3.asm 70 70-print-flags-4.asm příznakové bity po provedení operace 254+1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/70-print-flags-4.asm 71 71-print-flags-5.asm příznakové bity po provedení operace 255+255 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/71-print-flags-5.asm 72 72-print-flags-6.asm výsledek operace 100+100, nastavení příznakových bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/72-print-flags-6.asm 73 73-print-flags-7.asm výsledek operace 128+128, nastavení příznakových bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/73-print-flags-7.asm 74 74-print-hex-number.asm tisk hexadecimálního čísla v rozsahu 0×00 až 0×ff (neoptimalizovaná varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/74-print-hex-number.asm 75 75-print-hex-number.asm tisk hexadecimálního čísla v rozsahu 0×00 až 0×ff (optimalizovaná varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/75-print-hex-number.asm 76 76-print-hex-numbers.asm tisk několika hexadecimálních hodnot https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/76-print-hex-numbers.asm 77 77-add-hex-numbers.asm součet dvou osmibitových hexadecimálních hodnot s tiskem všech výsledků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/77-add-hex-numbers.asm 78 78-add-bcd-numbers.asm součet dvou osmibitových BCD hodnot s tiskem všech výsledků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/78-add-bcd-numbers.asm 79 79-print-hex-digit-jmp.asm tisk jedné hexadecimální cifry s využitím podmíněného skoku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/79-print-hex-digit-jmp.asm 80 80-print-hex-digit-overflow.asm otestování, jaký znak je vytištěn pro hodnoty větší než 15 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/80-print-hex-digit-overflow.asm 81 81-print-hex-digit-daa.asm tisk jedné hexadecimální cifry s využitím instrukce DAA https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/81-print-hex-digit-daa.asm 82 82-print-hex-numbers-daa.asm tisk série hexadecimálních hodnot s využitím instrukce DAA https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/82-print-hex-numbers-daa.asm 83 83-print-fp-numbers.asm tisk numerických hodnot reprezentovaných v systému plovoucí řádové tečky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/83-print-fp-numbers.asm 84 84-print-ascii-table.asm tisk jednoho bloku s ASCII tabulkou https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/84-print-ascii-table.asm 85 85-copy-ascii-table.asm kopie bloku bajt po bajtu založená na naivní programové smyčce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/85-copy-ascii-table.asm 86 86-copy-ascii-table-B.asm kopie bloku s využitím instrukce LDIR https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/86-copy-ascii-table-B.asm 87 87-copy-ascii-table-C.asm kopie bloku bajt po bajtu založená na programové smyčce a instrukci LDI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/87-copy-ascii-table-C.asm 88 88-copy-ascii-table-D.asm rozbalení programové smyčky s instrukcí LDI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/88-copy-ascii-table-D.asm 89 89-copy-ascii-table-E.asm korektní smyčka pro všechny možné velikosti bloků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/89-copy-ascii-table-E.asm 90 90-copy-ascii-table-F.asm kostra programu, který pro kopii bloků (16 bajtů) využívá zásobník https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/90-copy-ascii-table-F.asm 91 91-copy-ascii-table-G.asm definice makra a několikeré použití (aplikace) tohoto makra https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/91-copy-ascii-table-G.asm 92 92-copy-ascii-table-H.asm opakování makra založené na REPT https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/92-copy-ascii-table-H.asm 93 93-copy-ascii-table-I.asm vícenásobná kopie části obrazovky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/93-copy-ascii-table-I.asm 94 94-color-attribute.asm modifikace jednoho barvového atributu na obrazovce ZX Spectra https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/94-color-attribute.asm 95 95-keypress.asm detekce stisku jedné klávesy s vizualizací stisku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/95-keypress.asm 96 96-keypress-row.asm detekce stisku kláves v jednom fyzickém řádku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/96-keypress-row.asm 97 97-keypress-all-rows.asm detekce stisku všech kláves klávesnice ZX Spectra 48k https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/97-keypress-all-rows.asm 98 98-game-character.asm zajištění pohybu hráče v herní scéně s využitím klávesnice https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/98-game-character.asm 99 99-game-character-2.asm vylepšení předchozího demonstračního příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/99-game-character-2.asm 100 100-cursor-joystick.asm zajištění pohybu hráče v herní scéně kurzorovým joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/100-cursor-joystick.asm 101 101-sinclair-joystick.asm zajištění pohybu hráče v herní scéně joystickem připojeným přes Interface 2 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/101-sinclair-joystick.asm 102 102-kempston-joystick.asm zajištění pohybu hráče v herní scéně joystickem připojeným přes rozhraní Kempston https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/102-kempston-joystick.asm 103 103-beep.asm využití subrutiny v ROM s implementací příkazu BEEP https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/103-beep.asm 104 104-music-scale.asm přehrání celé stupnice https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/104-music-scale.asm 105 105-direct-speaker.asm přímé programové ovládání beeperu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/105-direct-speaker.asm 106 106-direct-speaker-di.asm zakázání přerušení při přehrávání https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/106-direct-speaker-di.asm 107 107-direct-speaker-border.asm vizualizace frekvence přehrávání změnou okraje v reálném čase https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/107-direct-speaker-border.asm 108 108-direct-speaker-border-di.asm vizualizace frekvence přehrávání změnou okraje v reálném čase https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/108-direct-speaker-border-di.asm 109 109-ay-note-a.asm přehrání komorního A na čipu AY-3–8912 na ZX Spectru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/109-ay-note-a.asm 110 110-ay-note-a.asm přehrání komorního A na čipu AY-3–8912 na ZX Spectru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/110-ay-note-a.asm 111 111-ay-two-notes.asm souběžné přehrání dvojice not https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/111-ay-two-notes.asm 112 112-ay-noise.asm vygenerování šumu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/112-ay-noise.asm 113 113-ay-low-frequency.asm čistý tón s nízkou frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/113-ay-low-frequency.asm 114 114-ay-high-frequency.asm čistý tón s vysokou frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/114-ay-high-frequency.asm 115 115-ay-low-noise.asm vygenerování šumu s nízkou frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/115-ay-low-noise.asm 116 116-ay-envelope.asm použití obálky založené na trojúhelníkovém signálu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/116-ay-envelope.asm 117 117-ay-envelope.asm použití obálky založené na trojúhelníkovém signálu s vysokou frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/117-ay-envelope.asm 118 118-ay-envelope.asm použití obálky založené na trojúhelníkovém signálu s nízkou frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/118-ay-envelope.asm 119 Makefile Makefile pro překlad a slinkování všech demonstračních příkladů do podoby obrazu magnetické pásky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/Makefile

