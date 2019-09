11. Programová smyčka s podmínkou uprostřed

1. Programovací jazyk Go pro skalní céčkaře

Poměrně často se uvádí, že na programovací jazyk Go přechází vývojáři, kteří používají programovací jazyk Python (což je téma popsané v knize [1]). To je na první pohled poněkud překvapivé zjištění, ovšem na druhou stranu se niky těchto dvou programovacích jazyků skutečně částečně překrývají, a to konkrétně u síťových a administrativních nástrojů. Přechod ke Go může pro nově vyvíjené projekty z této oblasti přinášet některé výhody [2] [3]. Ovšem existuje i velké množství vývojářů, kteří začínají Go používat i v těch oblastech, ve kterých se již po několik desetiletí používají programovací jazyky C a C++. Dnešní článek je zaměřen právě na céčkaře, protože se v něm snažím upozornit na ty vlastnosti jazyka Go, které mohou být překvapující nebo odlišné od toho, s čím se setkáme v céčku.

Poznámka: hned na úvod je nutné poznamenat, že Go není a ani nechce být plnohodnotnou náhradou programovacího jazyka C nebo dokonce C++. Jazykem s těmito ambicemi je spíše Rust , tedy za předpokladu, že bude dostatečně stabilizován a bude vydán jeho standard (ideálně v ISO nebo ANSI). Na celou problematiku se ale můžeme dívat přesně naopak: C/C++ se mnohdy používají i v těch situacích, kdy by bylo výhodnější nasadit Go.

V dalších kapitolách (i v navazující části tohoto seriálu) se budeme zabývat především tím, jaké existují ekvivalentní náhrady původních céčkových jazykových konstrukcí popř. funkcí ze standardní knihovny v programovacím jazyce Go. To mj. znamená, že se nebudeme soustředit na ty vlastnosti programovacího jazyka Go, které v klasickém C nemají přímou obdobu. Jedná se například o gorutiny a kanály. Pro ty sice existují v céčku příslušné knihovny (jimiž se taktéž budeme zabývat, ale až mnohem později), ovšem přímé porovnání s konstrukcemi jazyka Go nebude uvedeno.

Další informace o této problematice je možné najít na stránce GoForCPPProgrammers, stručné porovnání jednotlivých vlastností obou programovacích jazyků pak na stránce Hyperpolyglot: C, Go.

2. Základní rozdíly v syntaxi jazyků Go a C i ve struktuře programů

Nejprve se podívejme na to, jak se liší základní struktura programů vytvořených v programovacím jazyce Go a C. Nejjednodušší program, který po svém spuštění pouze nastaví návratový kód a ihned skončí, vypadá v C (konkrétně v ANSI C) takto:

int main(void) { return 0; }

V jazyku Go je struktura nepatrně odlišná. Především je nutné uvést jméno balíčku pomocí deklarace package. Dále se funkce main (jméno se nezměnilo) deklaruje s využitím klíčového slova func, tato funkce nemá žádné parametry (ani void – koncept void v Go ostatně vůbec neexistuje) a ani návratovou hodnotu; tudíž se nemusí použít ani příkaz return:

package main func main() { }

Nepatrně složitější program typu „Hello world“ již vyžaduje použití knihovních funkcí, jejichž hlavičky se načtou příkazem preprocesoru #include a o slinkování knihovny se musí postarat až linker. V céčku se může jednat o funkci puts, příkaz pro její zavolání povinně končí středníkem:

#include <stdio.h> int main(void) { puts("Hello world!"); return 0; }

V případě jazyka Go se namísto příkazu preprocesoru #include používá deklarace import zajišťující jak načtení funkcí, tak i jejich slinkování do výsledného spustitelného souboru. Jméno volané funkce se zapisuje včetně jména balíčku a externě viditelné funkce začínají velkým písmenem. Za příkazem pro volání funkce se nemusí zapisovat středník (a ani to prakticky nikdo nedělá):

package main import "fmt" func main() { fmt.Println("Hello world!") }

3. Klíčová slova programovacího jazyka Go

V programovacím jazyce Go existuje celkem 25 klíčových slov, z nichž některé jsou odlišné od céčka. V praxi to znamená, že se při přepisu některých programů z C do Go může narazit na identifikátory, které je zapotřebí přejmenovat, protože není možné změnit význam klíčových slov (pravděpodobně se bude jednat o slova map a interface):

Kromě těchto klíčových slov se v Go setkáme s několika identifikátory, které mají pevný význam. Typicky se jedná o konstanty, v jednom případě o „automaticky měněnou konstantu“ a o pojmenování standardních datových typů. Jedná se o následující slova:

Identifikátor Typ Stručný popis true konstanta pravdivostní hodnota false konstanta pravdivostní hodnota iota konstanta celočíselný automaticky zvyšovaný čítač nil konstanta prázdná hodnota, prázdné rozhraní bool datový typ logický/pravdivostní typ byte datový typ alias pro typ uint8 int datový typ odpovídá buď typu int32 nebo int64 int8 datový typ osmibitové celé číslo se znaménkem int16 datový typ šestnáctibitové celé číslo se znaménkem int32 datový typ 32bitové celé číslo se znaménkem int64 datový typ 64bitové celé číslo se znaménkem uint datový typ odpovídá buď typu uint32 nebo uint64 uint8 datový typ osmibitové celé číslo bez znaménka uint16 datový typ 16bitové celé číslo bez znaménka uint32 datový typ 32bitové celé číslo bez znaménka uint64 datový typ 64bitové celé číslo bez znaménka float32 datový typ číslo s jednoduchou přesností podle IEEE 754 float64 datový typ číslo s dvojitou přesností podle IEEE 754 complex64 datový typ dvojice hodnot s jednoduchou přesností complex128 datový typ dvojice hodnot s dvojitou přesností error datový typ rozhraní s předpisem metody Error rune datový typ alias pro typ int32 string datový typ uintptr datový typ používáno pro uložení adresy (ukazatele)

Tyto identifikátory je sice možné použít i v jiném kontextu, ovšem silně nedoporučuji to dělat. Nicméně z hlediska překladače je následující program zcela korektní (z ostatních hledisek se jedná o programátorskou zvrhlost :-):

package main func main() { true := 42 false := "foobarbaz" println(true) println(false) }

4. Deklarace proměnných

Poměrně velké rozdíly mezi oběma jazyky nalezneme při deklaraci proměnných, ať již se jedná o proměnné globální či lokální. V céčku existují poměrně sofistikovaná (a pochopitelně jednoznačná) pravidla, kterými se deklarace proměnných řídí, a to i v případě, že je typ proměnné netriviální – ukazatel na funkci, pole ukazatelů, ukazatel na ukazatel atd, I přesto, že jsou pravidla jednoznačná, nemusí být jejich zápis a čtení snadné:

int x; unsigned char *y; int a[10]; int *px; int *py[10]; int (*pz)[10]; int *(*pw)[10]; float **m;

V programovacím jazyce Go se pravidla pro zápis deklarace proměnných do značné míry zjednodušila, a to takovým způsobem, aby byla deklarace (relativně) snadno čitelná zleva doprava (a to i v případě proměnných, jejichž hodnotou může být funkce):

var x int var x2 int = 1 var a [10]int var px *int var py *[10]int var f1 func() var f2 func(int, int) int

var není samoúčelné, podobně jako použití klíčového slova func v deklaraci funkce. Díky tomu, že jakákoli deklarace vždy začíná klíčovým slovem, je možné zjednodušit vlastní parser programovacího jazyka Go a umožnit jeho snadnější zotavení z chyb. Poznámka: použití klíčového slovanení samoúčelné, podobně jako použití klíčového slovav deklaraci funkce. Díky tomu, že jakákoli deklarace vždy začíná klíčovým slovem, je možné zjednodušit vlastní parser programovacího jazyka Go a umožnit jeho snadnější zotavení z chyb.

Navíc se v jazyce Go objevuje i možnost deklarace proměnné s její inicializací a automatickým odvozením jejího typu. Pro tento účel se používá operátor :=, a to následujícím způsobem:

i := 10 f := 3.14 s := "foobar"

Poznámka: tato velmi užitečná jazyková konstrukce nemá v klasickém céčku obdobu, ovšem setkáme se s ní velice často.

5. Základní datové typy

Nabídka základních datových typů je jak v jazyku C, tak i v Go poměrně rozsáhlá a do značné míry shodná, ovšem v Go je (především u celočíselných datových typů) přesně definována bitová šířka většiny typů a tím pádem i rozsah povolených hodnot. V C tomu tak u obecných datových typů int, long, float atd. z dobrých důvodů není, a to mj. i z toho důvodu, že je tento jazyk používán na mnohdy dosti „obskurních“ platformách typu DSP se šířkou datové sběrnice a aritmeticko-logické jednotky 20 bitů (někdy navíc s 21bitovým mezivýsledkem).

V následující tabulce jsou uvedeny ekvivalentní či většinou ekvivalentní datové typy mezi C99 a Go (blíže viz https://en.cppreference.com/w/c/ty­pes/integer):

Typ v C99 Typ v Go _Bool/bool bool signed char int8 (ovšem klasické znaky jsou rune) unsigned char uint8 int8_t int8 int16_t int16 int32_t int32 int64_t int64 intptr_t uintptr (viz níže) uint8_t uint8 uint16_t uint16 uint32_t uint32 uint64_t uint64 uintptr_t uintptr float float32 (platí na většině platforem) double float64 (platí na většině platforem) long double není podporováno (pokud se jedná o 80bitovou šířku) float _Complex/float complex complex64 double _Complex/double complex complex128 long double _Complex/long double complex není podporováno

Poměrně často se v céčkovských programech setkáme s použitím operátoru sizeof:

#include <stdio.h> int main(void) { printf("sizeof char = %lu byte(s)

", sizeof(char)); printf("sizeof short = %lu byte(s)

", sizeof(short)); printf("sizeof int = %lu byte(s)

", sizeof(int)); printf("sizeof long = %lu byte(s)

", sizeof(long)); printf("sizeof long long = %lu byte(s)

", sizeof(long long)); printf("sizeof float = %lu byte(s)

", sizeof(float)); printf("sizeof double = %lu byte(s)

", sizeof(double)); return 0; }

Přepis do Go je v tomto případě nepatrně složitější, neboť je nutné použít funkce z balíčku unsafe, kterým se ovšem nepředává datový typ, ale přímo hodnota určitého typu:

package main import ( "fmt" "unsafe" ) func main() { fmt.Printf("sizeof int8 = %d byte(s)

", unsafe.Sizeof(int8(0))) fmt.Printf("sizeof int16 = %d byte(s)

", unsafe.Sizeof(int16(0))) fmt.Printf("sizeof int32 = %d byte(s)

", unsafe.Sizeof(int32(0))) fmt.Printf("sizeof int64 = %d byte(s)

", unsafe.Sizeof(int64(0))) fmt.Printf("sizeof int = %d byte(s)

", unsafe.Sizeof(int(0))) fmt.Printf("sizeof float32 = %d byte(s)

", unsafe.Sizeof(float32(0))) fmt.Printf("sizeof float64 = %d byte(s)

", unsafe.Sizeof(float64(0))) fmt.Printf("sizeof complex64 = %d byte(s)

", unsafe.Sizeof(complex64(0))) fmt.Printf("sizeof complex128 = %d byte(s)

", unsafe.Sizeof(complex128(0))) fmt.Printf("sizeof uintptr = %d byte(s)

", unsafe.Sizeof(uintptr(0))) }

sizeof setkáme zejména v kódu pro alokaci paměti, která je v Go řešena odlišně. Dále se může jednat o operace s binárními soubory; zde se může použít výše zmíněný přístup s unsafe.Sizeof. Poznámka: v praxi se ovšem s operátoremsetkáme zejména v kódu pro alokaci paměti, která je v Go řešena odlišně. Dále se může jednat o operace s binárními soubory; zde se může použít výše zmíněný přístup s

6. Podmínky

V této kapitole se zaměříme na popis základních rozdílů mezi programovými konstrukcemi určenými pro řízení běhu programu. V první řadě se pochopitelně jedná o podmínky a s nimi souvisejícím rozvětvením běhu programu. V programovacím jazyku C máme k dispozici podmíněnou konstrukci s jednou větví if i plné rozvětvení realizované konstrukcí typu if-else. Jednotlivé větve mohou být tvořeny jedním příkazem popř. blokem příkazů uzavřených do složených závorek. Samotná testovaná podmínka, což je většinou celočíselný výraz, musí být vždy umístěna do kulatých závorek:

#include <stdio.h> int main(void) { int x = 10; if (x > 0) { puts("x is positive number"); } return 0; }

alternativně též bez použití bloku:

#include <stdio.h> int main(void) { int x = 10; if (x > 0) puts("x is positive number"); return 0; }

Naproti tomu v programovacím jazyku Go platí nepatrně odlišná pravidla. Především se výraz představující podmínku musí vyhodnotit na pravdivostní hodnotu true nebo false. Dále se tento výraz nemusí uzavírat do kulatých závorek. Samotné větve jsou vždy tvořeny bloky, tj. nemusíme se bát, že se přidáním dalšího příkazu do původně jednopříkazové větvě celá struktura programu změní (chyba typu Apple GOTO fail):

package main import "fmt" func main() { x := 10 if x > 0 { fmt.Println("x is positive number") } }

Plné rozvětvení typu if-else je v céčku realizováno takto:

#include <stdio.h> int main(void) { int x = 10; if (x > 0) { puts("x is positive number"); } else { puts("x is negative number or zero"); } return 0; }

Popř. bez bloků:

#include <stdio.h> int main(void) { int x = 10; if (x > 0) puts("x is positive number"); else puts("x is negative number or zero"); return 0; }

V jazyku Go jsou bloky povinné a navíc je vyžadováno, aby klíčové slovo else leželo na stejném řádku, jako pravá uzavírací závorka:

package main import "fmt" func main() { x := 10 if x > 0 { fmt.Println("x is positive number") } else { fmt.Println("x is negative number or zero") } }

Kromě toho lze v programovacím jazyku Go deklarovat proměnné, které jsou lokální pouze v rámci konstrukce if popř. úplného rozvětvení if-else. Mimo tuto konstrukci není proměnná viditelná:

if result, err := compute(x,y); err != nil { ... ... ... } else { ... ... ... }

V tomto příkladu jsou deklarovány dvě proměnné nazvané result a err, které jsou viditelné pouze uvnitř rozhodovací konstrukce. Na základě hodnoty proměnné err se aplikace rozhoduje, zda vstoupit do větve if nebo naopak do větve else. Pokud bychom nevyžadovali použití lokálně viditelných proměnných, můžeme samozřejmě psát:

result, err := compute(x,y) if err != nil { ... ... ... } else { ... ... ... }

Poznámka: minimálně pro účely detekce chyb je použití lokálně viditelných proměnných poměrně často používáno, i když se zejména zpočátku nemusí jednat o nejčitelnější jazykovou konstrukci.

7. Zřetězené podmínky a jejich náhrada za switch

V programovacím jazyku C je možné podmínky zřetězit, popř. vnořit. Podívejme se na jednoduchý demonstrační příklad, v němž se provádí test, jestli je obsahem celočíselné proměnné kladné číslo, číslo záporné nebo nula:

#include <stdio.h> int main(void) { int x = 0; if (x > 0) { puts("x is positive number"); } else if (x == 0) { puts("x is zero"); } else { puts("x is negative number"); } return 0; }

Přepis do Go je v tomto případě přímočarý, samozřejmě s tím rozdílem, že se podmínky nemusí zapisovat do kulatých závorek a příkazy se neukončují středníkem:

package main import "fmt" func main() { x := 10 if x > 0 { fmt.Println("x is positive number") } else if x == 0 { fmt.Println("x is zero") } else { fmt.Println("x is negative number") } }

Tento příklad lze přepsat takovým způsobem, že se namísto zřetězení konstrukcí typu if-else použije konstrukce typu switch. V programovacím jazyku Go je totiž možné do jednotlivých větví case zapisovat plnohodnotné podmínky a v tomto případě se za samotné klíčové slovo switch nezapisuje žádný výraz. Jednotlivé větve se neukončují slovem break:

package main import "fmt" func main() { x := 10 switch { case x > 0: fmt.Println("x is positive number") case x == 0: fmt.Println("x is zero") default: fmt.Println("x is negative number") } }

if-else-if-else-if… delší. Poznámka: přednost tohoto způsobu zápisu oceníme ve chvíli, kdy je řetězecdelší.

8. Programová smyčka typu while

V programovacím jazyku C existují tři typy programových smyček: while, do-while a počítaná smyčka for. Nejprve si ukažme nejjednodušší způsob použití smyčky while, v níž se podmínka testuje na začátku každé iterace, tedy před vstupem do smyčky:

#include <stdio.h> int main(void) { int x = 1; while (x <= 10) { printf("%d

", x); x++; } return 0; }

V programovacím jazyce Go je nutné tento typ smyčky realizovat s využitím klíčového slova for, za které se napíše pouze podmínka. Ta je opět testována před vstupem do těla smyčky a tudíž se tento typ programové smyčky nemusí provést ani jednou:

package main import "fmt" func main() { x := 1 for x <= 10 { fmt.Printf("%d

", x) x++ } }

Poznámka: často se v céčkových programech můžeme setkat s tím, že se přímo v podmínce zvyšuje či naopak snižuje hodnota testované proměnné o jedničku pomocí operátorů ++ a --:

#include <stdio.h> int main(void) { int x = 0; while (x++ < 10) { printf("%d

", x); } return 0; }

Tento zápis ovšem v Go nemá přímou obdobu, protože ++ a – je nutné zapisovat jako samostatný příkaz a nikoli ve složitějším výrazu jako operátor.

9. Programová smyčka typu do-while

Druhým typem programové smyčky v programovacím jazyku C je smyčka typu do-while, v níž je test, zda provést či neprovést další iteraci, vyhodnocen až na konci každého cyklu:

#include <stdio.h> int main(void) { int x = 1; do { printf("%d

", x); x++; } while (x <= 10); return 0; }

V jazyku Go v tomto případě budeme muset použít pomocnou proměnnou a použít plnou podobu programové smyčky for s inicializačním výrazem, podmínkou a výrazem spuštěným na konci těla smyčky:

package main import "fmt" func main() { x := 1 for cond := true; cond; cond = x <= 10 { fmt.Printf("%d

", x) x++ } }

V tomto příkladu byla vytvořena lokální proměnná cond, která je na konci každé iterace znovu nastavena na pravdivostní hodnotu vyjádřenou podmínkou. Na základě této hodnoty je smyčka buď ukončena nebo je provedena další iterace.

while ku do-while větší než 10:1, takže se výše uvedený (a nepěkný trik) nemusí používat příliš často. Poznámka: ve skutečnosti je poměr frekvence použití smyčekkuvětší než 10:1, takže se výše uvedený (a nepěkný trik) nemusí používat příliš často.

10. Počítaná programová smyčka typu for, více řídicích proměnných smyčky

V programovacím jazyku C se velmi často setkáme s počítanou programovou smyčkou, v níž je použita jedna řídicí proměnná fungující jako počitadlo smyčky:

#include <stdio.h> int main(void) { int x; for (x=1; x <= 10; x++) { printf("%d

", x); } return 0; }

Popř. v C99:

#include <stdio.h> int main(void) { for (int x=1; x <= 10; x++) { printf("%d

", x); } return 0; }

Přepis do jazyka Go je v tomto případě přímočarý a můžeme (podobně jako v C99) použít lokální proměnnou jako počitadlo (proměnná bude viditelná a platná jen v rámci smyčky). Povšimněte si, že se všechny tři výrazy za klíčovým slovem for neuzavírají do závorek:

package main import "fmt" func main() { for x := 1; x <= 10; x++ { fmt.Printf("%d

", x) } }

Samozřejmě není nutné, aby se počitadlo smyčky zvyšovalo či snižovalo o jedničku, ale můžeme použít složitější výpočet:

#include <stdio.h> int main(void) { int x; for (x=1; x <= 10000; x<<=1) { printf("%d

", x); } return 0; }

Přepis do Go je i zde přímočarý:

package main import "fmt" func main() { for x := 1; x <= 10000; x<<=1 { fmt.Printf("%d

", x) } }

V posledním příkladu jsou použity dvě proměnné, z nichž jedna se zvyšuje o jedničku (jako běžné počitadlo) a druhá se s každou iterací zdvojnásobí:

#include <stdio.h> int main(void) { int i,x; for (i=0, x=1; i <= 10; i++, x<<=1) { printf("2^%d = %d

", i, x); } return 0; }

Tento příklad není možné v Go zapsat stejným způsobem, protože Go nepodporuje operátor čárky. Ovšem můžeme zde použít malého triku – vícenásobného přiřazení, a to jak v prvním výrazu (inicializace obou proměnných), tak i v iteračním výrazu:

package main import "fmt" func main() { for i, x := 0, 1; x <= 10000; i, x = i+1, x<<1 { fmt.Printf("%d

", x) } }

Poznámka: povšimněte si, že i++ není možné použít, a to z toho důvodu, že se v Go nejedná o operátor, ale o samostatně stojící příkaz.

11. Programová smyčka s podmínkou uprostřed

Programovou smyčku s podmínkou vyhodnocovanou uprostřed těla smyčky lze realizovat různým způsobem. V céčku se často můžeme setkat s následujícím postupem, v němž je smyčka na základě podmínky ukončena příkazem break:

#include <stdio.h> int main(void) { int x = 1; while (1) { printf("%d

", x); x++; if (x > 10) break; } return 0; }

Prakticky stejným způsobem, jen s nepatrnými rozdíly v syntaxi, se může provést zápis v jazyce Go. Povšimněte si, že v tomto případě není za klíčovým slovem for uvedena žádná podmínka:

package main import "fmt" func main() { x := 1 for { fmt.Printf("%d

", x) x++ if x > 10 { break } } }

Pokud ovšem preferujete, aby byla proměnná x lokální v rámci smyčky, musí se podmínka zapsat, ovšem postačuje použít hodnotu true, která se vyhodnotí opět na true. Poslední výraz za středníkem lze zcela vynechat, ovšem středník je zde nutné ponechat:

package main import "fmt" func main() { for x := 1; true; { fmt.Printf("%d

", x) x++ if x > 10 { break } } }

12. Konstrukce switch

Ještě větší rozdíly mezi oběma programovacími jazyky nalezneme v rozhodovací konstrukci switch. Ta se ve standardním cečku používá pro rozeskok na základě hodnoty celočíselného výrazu, jehož výsledek je postupně porovnáván s celočíselnými konstantami. Pokud mají být jednotlivé větve rozeskoku odděleny, musí být každá větev explicitně ukončena příkazem break popř. příkazem return (některé lintery ovšem vyžadují zápis break i za return což je přinejmenším nadbytečné). V následujícím příkladu využíváme toho, že bez ukončení větve příkazy break/return je řízení běhu programu automaticky předáno do následující větve, takže se například všechna sudá čísla v rozsahu od 0 do 9 zpracují jediným společným příkazem:

#include <stdio.h> const char *classify(int x) { switch (x) { case 0: return "nula"; case 2: case 4: case 6: case 8: return "sudé číslo"; case 1: case 3: case 5: case 7: case 9: return "liché číslo"; default: return "?"; } } int main(void) { int x; for (x = 0; x <= 10; x++) { printf("%d: %s

", x, classify(x)); } return 0; }

V programovacím jazyku Go se příkaz break v konstrukci switch nepoužívá, protože je proveden skutečný rozeskok. Pokud je nutné, aby se pro dvě či více podmínek vykonala společná část kódu, musí se použít klíčové slovo fallthrough, ovšem v reálných programech se s ním příliš často nesetkáme. Nejvíce rozdílů ovšem nalezneme u podmínek zapisovaných za klíčovým slovem case; nemusí se totiž jednat o pouhé celočíselné konstanty, ale o složitější výrazy, včetně seznamu (přesněji řečeno výčtu) hodnot:

package main import "fmt" func classify(x int) string { switch x { case 0: return "nula" case 2, 4, 6, 8: return "sudé číslo" case 1, 3, 5, 7, 9: return "liché číslo" default: return "?" } } func main() { for x := 0; x <= 10; x++ { fmt.Printf("%d: %s

", x, classify(x)) } }

Otrocký přepis předchozího céčkového programu do programovacího jazyka Go bude delší a méně čitelný:

package main import "fmt" func classify(x int) string { switch x { case 0: return "nula" case 2: fallthrough case 4: fallthrough case 6: fallthrough case 8: return "sudé číslo" case 1: fallthrough case 3: fallthrough case 5: fallthrough case 7: fallthrough case 9: return "liché číslo" default: return "?" } } func main() { for x := 0; x <= 10; x++ { fmt.Printf("%d: %s

", x, classify(x)) } }

13. Deklarace a volání funkcí

Každý céčkový program obsahuje deklaraci funkcí a jejich volání. Jen pro úplnost si uveďme, jak taková deklarace vypadá v případě funkce bez parametrů a bez návratové hodnoty:

#include <stdio.h> void printHello(void) { puts("Hello world!"); } int main(void) { printHello(); return 0; }

Přepis do Go bude v tomto případě snadný, protože použijeme klíčové slovo func, funkce bez parametrů obsahuje za svým jménem prázdné závorky (což má v C odlišný význam!) a případný návratový typ/typy je uveden až za těmito závorkami:

package main import "fmt" func printHello() { fmt.Println("Hello world!") } func main() { printHello() }

Poznámka: otevírací složená závorka by měla začínat na stejném řádku, jako samotná hlavička funkce. V případě jazyka C to není vyžadováno.

Příklad funkce s parametrem zapsané v C:

#include <stdio.h> void printHello(const char *message) { puts(message); } int main(void) { printHello("Hello world!"); return 0; }

Ekvivalentní zápis v Go:

package main import "fmt" func printMessage(message string) { fmt.Println(message) } func main() { printMessage("Hello world!") }

14. Návratové hodnoty funkcí

Funkce getMessage s návratovou hodnotou zapsaná v C:

#include <stdio.h> const char *getMessage(void) { return "Hello world!"; } void printMessage(const char *message) { puts(message); } int main(void) { printMessage(getMessage()); return 0; }

Přepis do Go; v tomto případě se návratový typ zapisuje mezi uzavírací kulatou závorku a otevírací závorku s tělem funkce:

package main import "fmt" func getMessage() string { return "Hello world!" } func printMessage(message string) { fmt.Println(message) } func main() { printMessage(getMessage()) }

Poznámka: ve skutečnosti mohou v Go funkce vracet více hodnot, ovšem tato technika nemá v klasickém C ekvivalent (snad jen předávání parametrů odkazem), takže by v tomto případě neměly nastat problémy.

15. Funkce s proměnným počtem parametrů

V některých aplikacích se setkáme s funkcemi s proměnným počtem parametrů. Skutečný počet parametrů musí být volané funkci nějakým způsobem sdělen, například předáním počtu ve zvláštním parametru, použitím formátovacího řetězce či jeho obdoby (printf) nebo například tím, že poslední parametr bude mít určitou předem známou hodnotu (0, –1, NULL atd.). Ukažme si první popsaný způsob, tj. explicitní předání počtu parametrů u funkcí f2 a f3:

#include <stdio.h> #include <stdarg.h> void f1(const char *msg) { printf("%s

", msg); } void f2(int count, ...) { int i; va_list args; va_start(args, count); for (i = 0; i < count; i++) { char *msg = va_arg(args, char *); printf("%s ", msg); } putchar('

'); va_end(args); } void f3(char *prefix, int count, ...) { int i; va_list args; printf("%s ", prefix); va_start(args, count); for (i = 0; i < count; i++) { char *msg = va_arg(args, char *); printf("%s ", msg); } putchar('

'); va_end(args); } int main(void) { f1("Hello"); f2(3, "Hello", "world", "!"); f3("Message:", 4, "Hello", "world", "again", "!"); return 0; }

Můžeme vidět, že celé zpracování proměnného počtu parametrů je řešeno knihovními funkcemi va_start, va_arg a va_end.

V případě programovacího jazyka Go se používá poněkud odlišný přístup, kdy je určen typ parametrů, ovšem jejich počet se získá automaticky při průchodu všemi parametry:

package main import "fmt" func f1(msg string) { fmt.Printf("%s

", msg) } func f2(parts ...string) { for _, val := range parts { fmt.Printf("%s ", val) } fmt.Println() } func f3(prefix string, parts ...string) { fmt.Printf("%s ", prefix) for _, val := range parts { fmt.Printf("%s ", val) } fmt.Println() } func main() { f1("Hello") f2("Hello", "world", "!") f3("Message:", "Hello", "world", "again", "!") }

interface), které automaticky implementují všechny datové typy. Ovšem obecně se nejedná o příliš dobrý způsob a použití prázdného rozhraní je chápáno za berličku obcházející typový systém jazyka. Poznámka: pokud je zapotřebí, aby parametry mohly být jakéhokoli typu, lze použít prázdné rozhraní (), které automaticky implementují všechny datové typy. Ovšem obecně se nejedná o příliš dobrý způsob a použití prázdného rozhraní je chápáno za berličku obcházející typový systém jazyka.

16. Konstanty

V programovacím jazyku C lze konstanty vytvořit buď s využitím preprocesoru (#define), což zajistí textovou substituci jména konstanty za její obsah, nebo s využitím klíčového slova const společně s deklarací a inicializací proměnné. V programovacím jazyku Go lze konstanty taktéž vytvářet s využitím klíčového slova const, které zde ovšem nepředstavuje modifikátor, ale začátek deklarace. Typ konstanty je buď odvozen automaticky z přiřazované hodnoty (může se jednat i o konstantní výraz), nebo je alternativně možné typ konstanty uvést explicitně:

package main import "fmt" const Pi float64 = 3.1415927 const E = 2.71828 const z0 int = 0 const z1 = 0 const z2 = z0 + z1 func main() { fmt.Printf("Pi = %f

", Pi) fmt.Printf("e = %f

", E) fmt.Printf("z0 = %d

", z0) fmt.Printf("z1 = %d

", z1) fmt.Printf("z2 = %d

", z2) }

To, že const v Go znamená začátek deklarace a ne „pouhý“ modifikátor datového typu, je zřejmé z následujícího příkladu, v němž jsou konstanty vytvořeny v jediném bloku:

package main import "fmt" const ( Pi float64 = 3.1415927 E = 2.71828 z0 int = 0 z1 = 0 z2 = z0 + z1 ) func main() { fmt.Printf("Pi = %f

", Pi) fmt.Printf("e = %f

", E) fmt.Printf("z0 = %d

", z0) fmt.Printf("z1 = %d

", z1) fmt.Printf("z2 = %d

", z2) }

17. Náhrada za výčtový typ

V jazyku C mají programátoři k dispozici datový typ výčet (enum), v němž je jednotlivým položkám automaticky či manuálně přiřazena nějaká celočíselná hodnota (ve výchozím nastavení index položky):

#include <stdio.h> enum { Pondeli, Utery, Streda, Ctvrtek, Patek, Sobota, Nedele }; int main(void) { printf("%d

", Pondeli); printf("%d

", Streda); printf("%d

", Patek); return 0; }

Tuto možnost sice v Go přímo nemáme, ovšem existuje částečně ekvivalentní řešení postavené na použití „automaticky měněné konstanty“ iota, kterou lze považovat za počitadlo položky:

package main import "fmt" const ( Pondeli = iota Utery Streda Ctvrtek Patek Sobota Nedele ) func main() { fmt.Printf("%d

", Pondeli) fmt.Printf("%d

", Streda) fmt.Printf("%d

", Patek) }

= iota je možné použít jen u prvního prvku, dále je doplněno překladačem automaticky. Nebo pochopitelně můžeme provést explicitní přiřazení pro všechny konstanty. Poznámka: přiřazeníje možné použít jen u prvního prvku, dále je doplněno překladačem automaticky. Nebo pochopitelně můžeme provést explicitní přiřazení pro všechny konstanty.

18. Obsah následující části seriálu

V následující části tohoto seriálu se opět zaměříme na porovnání možností jazyků C a Go. Popíšeme si tato témata:

Aritmetické výpočty, knihovna s matematickými funkcemi Zpracování řetězců Funkce pro práci s řetězci Datum a čas Práce se soubory Uživatelsky definované datové typy Zpracování chyb (praktické ukázky a porovnání) Interakce aplikace s okolním systémem

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně tři megabajty), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

