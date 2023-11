RoundCube: malý GMail na vlastním serveru

Není to tak dávno, co jsme psali o kombinaci poštovního programu Mutt a stahovacího programu Fetchmail. Článek obsahoval i moje zkušenosti s tímto řešením a důvody, proč jsem se pro něj rozhodl. Nyní po několika měsících mi došla trpělivost s jedním jeho velmi nepříjemným nedostatkem. Tím je přístup ke kompletní poště pouze z jediného stroje. Sice by se to dalo řešit i s Fetchmailem, ale rozhodl jsem se přejít na IMAP.

Dříve jsem mimo desktop trávil mnohem více času, a tak mi dva dny vybírání pošty na mém Eeečku i přes to, že jsem byl vedle desktopu, nevadilo. Člověk se ovšem dostane do situace, kdy je potřeba z nějakého e-mailu něco zkopírovat. Na dekstopu je navíc na rozhraní GMailu dostatečně veliký monitor a pro jeho AJAXové vlastnosti dostatečně rychlý procesor. Občas mě tedy napadlo všechnu poštu směrovat na GMail a vybírat ji odtamtud. Nakonec jsem ale odolal a šel na to víc lišácky. Zainteresoval jsem svůj mail server, vyladil mu webmail, zavedl lepší kontrolu spamu a řešení bylo na světě. Nyní všechnu poštu stahuji na jeden stroj a z něj se tato pošta dostává ke mně buď přes Mutt v Eeečku nebo přes webmail a desktop.

Na desktopu mi prohlížení pošty přes web nevadí, naopak to považuji za lepší řešení než třeba Thunderbird nebo Evolution. U desktopu mám víc klikacích choutek, ale na Eeečku nedám dopustit na Mutt. Byl jsem před dalším rozhodnutím, a to bylo nahodit pořádný webmail. Jíž dříve jsem koketoval se Squirrelmail a RoundCube. Ani jeden mě nezaujal. Squirrelmail má již svoje nejlepší léta za sebou, i když se mu nedá upřít řada zajímavých funkcí. RoundCube jsem provozoval pro uživatele jen tak aby se neřeklo. Nevěnoval jsem mu pozornost, protože práce s ním byla neskutečně pomalá.





Byla to ovšem zkušenost nejméně rok stará a za tu dobu se překulilo hezké množství kódu. Byl čas vyzkoušet co umí RoundCube teď, konkrétně ve verzi 0.2.1 a dojmy z dvoutýdenního používání mám velmi pozitivní.

Seznamte se, tohle je RoundCube

Možná vás napadne co si má uživatel představit pod pojmem „KulatáKrychle“ nebo-li RoundCube. Jde o jednoduchého e-mailového klienta, jak ho známe v jiných formách, postaveného na PHP. I když k jeho chodu potřebujeme prohlížeč, díky AJAXu se snaží chovat jako kterákoli jiná aplikace. S e-mailovým serverem se umí spojit přes protokol IMAP, a to i v jeho SSL podobě. To otevírá cestu použití i mimo stroj s e-mailovými službami. Oproti starším verzím je stabilní 0.2.1 již velmi rychlá a tudíž i použitelná. Nové verze vycházejí přibližně každé dva měsíce, nicméně podle historie vydaných verzí to není pravidlem. Vývojáři se stavějí proti výraznému rozšiřování funkcí a v budoucnu se chtějí soustředit pouze na e-mailové služby. Roundcube ovšem nabízí rozhraní pro pluginy.





Vzhled je velmi moderní a při použití dostupných skinů se dá RoundCube dobře vyšperkovat tak, že nebude dělat ostudu. Konkrétně styl MVISION dokáže se vzhledem udělat divy. Ke vzhledu ještě patří ovládací prvky a rozložení panelů. To může být vertikální, kdy jsou panely se složkami, přijatými e-maily a s obsahem e-mailu vedle sebe, a nebo horizontální, kde jsou panely s obsahem e-mailu a se seznamem e-mailů nad sebou a složky ve sloupci na levé straně. Přepínání je otázkou vteřiny. Ovládací prvky jsou umístěny nahoře, ale umístění se mění s tématem vzhledu.

Zatím je zde možnost rozšířit funkčnost např. o forwardování e-mailů a změnu hesla přes plugin cPanel. Další vylepšení pluginového API má být k dispozici ve verzi 0.3-beta. Je možné, že se časem dočkáme i pluginů, které třeba přidají vlastnosti jako plánovač času.

Vývojáři vedou projekt jasnou cestou. Pravděpodobně se nikdy v hlavní vývojové větvi nedočkáme jiných než e-mailových funkcí. V tomhle se vývojáři obracejí na komunitu, aby se pustila do rozšiřujících pluginů. Vývoj samotný se nesune dopředu nějak rychle a spíše se RoundCube postupem času stabilizuje než rozšiřuje. Poslední vydání obsahuje opravy více než čtyřiceti bugů a nových vlastností zde najdeme jen pár.

Co mě potěšilo

Vzhled

Rychlost

Podpora SSL

Drag&Drop

Čeština

Co mi naopak chybí

Podpora certifikátů

Podpora pro zobrazení emailů ve vláknech

Podpora skupin u kontaktů

Plugin pro todo list, případně další kancelářské funkce

Každý software má nedostatky a RoundCube není výjimkou. Uvedené čtyři body jsou spíše individuálního charakteru a některé z nich nenajdeme ani u jiných webmailů. Volba toho správného webmailu se tak smrskává na množství kompromisů, které jsme ochotni udělat.

RoundCube má velice slibný vývojový plán. V něm najdeme třeba tak zajímavé věci jako list zpráv ve větvích, skupiny kontaktů, změna velikosti obrázků, VCard, import a export v adresáři, GPG/PGP nebo webové administrační rozhraní. Většina změn tu nebude sice nejrychleji, ale je dobré vědět že se plánují.

Instalace

Většina distribucí bude mít RoundCube ve svém repozitáři, ale osobně jsem se vždy uchýlil ke stáhnutí archivu ze stránek projektu. Po rozbalení, případně instalaci balíčkovacím systémem, dostaneme adresář, ve kterém je samotná aplikace i konfigurační soubory.

Po instalaci se musíme rozhodnout, pod kterým uživatelem aplikace poběží, a tomu musíme dát zapisovací práva do adresářů logs a temp. Poté nastavíme náš webserver, aby pracoval s RoundCubem. Je to PHP aplikace a vyžaduje jen minimum závislostí, takže by s tím neměly být na průměrném stroji problémy.

Pokud nám webserver ukazuje hlavní stránku RoundCube, patrně na ní je informace o tom, že RoundCube není nakonfigurované. To můžeme napravit jednoduchým webovým klikátkem, které najdeme na adrese /installer.

Jde o jednoduchý proces, kde se v prvním kroku zjistí, jestli jsou dostupné všechny závislosti, v druhém si doplníme naši konfiguraci a ve třetím dostaneme konfigurační soubory, které si dále můžeme upravit a nakopírujeme je do config/main.inc.php a config/db.inc.php. Ve druhém kroku budeme potřebovat účet na některou z podporovaných databází a vytvořenou databázi. RoundCube do ní ukládá třeba adresář.

Po instalaci vymažeme z bezpečnostních důvodů adresář installer a RoundCube je připravený.

Závěr

Pro RoundCube jsem se rozhodl hlavně kvůli vzhledu a použitelnosti. Když je potřeba vybírat poštu mobilně, tak je RoundCube velmi užitečný pomocník. Pluginů zatím mnoho k dispozici není, ale je pravděpodobné, že se časem objeví. Pokud prahnete po vylepšeném RoundCube už teď, tak se můžete podívat na projekt myroundcube.

Odkazy