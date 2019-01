 »   »  Softwarová sklizeň (16. 1. 2019)

IanniX

Grafický sekvencer kompatibilní se spoustou softwarových nástrojů a několika hardwarovými zařízeními, jako je Arduino, InterfaceZ, Gluion nebo Eobody. Synchronizaci provádí přes události a křivky OSC protokolu. Umí pracovat s OSC a MIDI kontroléry či senzory a video kamerami. V mnoha oblastech je schopen pracovat zcela autonomně bez potřeby interakce. IanniX je distribuován ve verzích pro Linux, macOS a Windows.

www.iannix.org/en/, 0.9.18

Tweet Tray

Ve vodách Electronu se objevil nástroj pro tweetování přímo z notifikační oblasti. Ke krátkému příběhu umožní připojit obrázek nebo fotku a poslat do světa. Tak jednoduché to je. Pro autory pochopitelně nebylo nijak komplikované uvolnit instalace pro Linux (AppImage, DEB), macOS i Windows.

github.com/jonathontoon/tweet-tray/, 1.1.4

NX Software Center

Je ve hvězdách, jak dlouho bude udržen při životě, nicméně prozatím nabízí snadný způsob vyhledávání a stahování oblíbených aplikací v přenosné podobě. Vděk patří formátu AppImage a v souvislosti s tím i webu AppImageHub, odkud jsou programy čerpány.

github.com/Nitrux/nx-software-center/, 2.1.2

Fucking Fast File-Manager

fff, nikoliv far from finished, ale fucking fast file-manager, je nenápadný souborový manažer napsaný v bashi. Prakticky mrknutím programátorského oka zobrazuje výsledky hledání, umožní provádět základní operace (kopie souborů, přejmenování, vyjmutí, vložení apod.), podporuje LS_COLORS, nabízí různá přizpůsobení (např. volbu textového editoru) či nastavení bookmarků.

github.com/dylanaraps/fff/, 1.2

