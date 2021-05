Softwarová sklizeň (26. 5. 2021)

Vimix

Nástroj pro mixování videa s počítačovou grafikou v reálném čase. Má intuitivní a přehledné grafické uživatelské rozhraní. Díky němu můžete míchat několik video souborů, ovládat průhlednost, vytvářet přechody, ořezávat obrazovku, přidávat počítačem vytvořenou grafikou a provádět spoustu dalších úprav videí. Tento program je pokračovatelem ukončeného projektu GLMixer.

brunoherbelin.github.io/vimix, 0.6.0

SonoBus

Otevřený software pro peer-to-peer sdílení zvukového vysílání. Nabízí minimalistické rozhraní, které ale nabízí všechny potřebné funkce pro streamování zvukových souborů uložených na lokálním disku nebo živého vysílání po lokální síti nebo po internetu. Tento software může běžet na zařízeních s operačními systémy Windows, macOS, Android, iOS a Linux.

sonobus.net, 1.4.5

Boost Changer

Aplikace určená pro ovládání frekvence vašeho procesoru. Kromě toho umí taky spravovat jeho spotřebu elektrické energie. Jedná se o grafickou aplikaci, která se nesnaží nahradit ostatní služby pro kontrolu výkonu a spotřeby. Je určená k tomu, aby umožňovala rychlý přístup do nastavení souvisejících s procesorem v sysfs. Kromě toho umí běžet i nad nástrojem pro optimalizaci výdrže baterie notebooku TLP.

github.com/nbebaw/boostchanger, 4.1.5

WordTsar

Jak název napovídá, jedná se o textový editor inspirovaný už 22 let nevyvíjeným Wordstarem. Účelem tohoto projektu je reimplementovat tento textový procesor z konce 70. let do 21. století. Nabízí stejné klávesové zkratky a volitelně i stejné rozhraní jako jeho vzor. Na výběr je ale samozřejmě i moderní grafické uživatelské rozhraní. Umí otevřít soubory pro Wordstar 4, Wordstar 7, soubory ve formátu RTF a DOCX. Ukládat pak dokáže ve formátech Wordstar 7 a RTF.

wordtsar.ca, 0.3

Blbinka

Taky během pandemie procházíte ulicemi cizích měst jen na online mapách. Občas na nich najdete překvapivé věci.