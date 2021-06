Tvorba grafů a diagramů s využitím doménově specifického jazyka nástroje Graphviz

Obsah

V mnoha dokumentech popř. v různých reportech (někdy i automaticky generovaných) je nutné vytvářet diagramy s uzly propojenými neorientovanými či orientovanými hranami. Pro tento účel je vhodné ve většině případů použít balíček nástrojů nazvaný Graphviz. V tomto balíčku nalezneme především utilitu nazvanou dot, která na základě textové definice orientovaného či neorientovaného grafu vytvoří rastrový či vektorový obrázek s grafem, přičemž je možné zvolit, jaký algoritmus bude použit pro rozmístění uzlů a hran na vytvořeném obrázku. Modifikovat lze i další vlastnosti grafu, především styl vykreslení hran, rozmístění uzlů grafu apod. Textová definice grafu používá jednoduchý popisný jazyk (samozřejmě doménově specifický), který je v současnosti podporován i několika dalšími nástroji a stává se tak nepsaným standardem pro mnoho aplikací pracujících s grafovými strukturami.

Obrázek 1: Nástroj Graphviz lze použít i pro vizualizaci objektů uložených v operační paměti (Python).

Poznámka: dnes si popíšeme pouze základy použití tohoto balíčku, ovšem v navazujících článcích bude již popis mnohem detailnější.

Nástroj Graphviz se velmi často používá ve funkci backendu využívaného dalšími front-endovými nástroji a knihovnami. Tyto nástroje/knihovny, ať již se ovládají programově nebo interaktivně, vytváří definice grafů kompatibilních s Graphviz a následně je Graphviz zavolán pro vizualizaci těchto grafů. Tímto způsobem pracuje například knihovna Rhizome, se kterou jsme se seznámili v tomto článku.

Obrázek 2: Graf vykreslený knihovnou Rhizome určenou pro Clojure.

Nad nástrojem Graphviz je postavena i knihovna Diagrams (pro Python) a go-diagrams (pro Go). S oběma těmito knihovnami jsme se seznámili v článcích Tvorba diagramů s architekturou systémů s využitím knihovny Diagrams a Knihovny Diagrams a go-diagrams určené pro tvorbu diagramů s architekturou systémů .

Obrázek 3: Architektura nakreslená knihovnou Diagrams určenou pro Python.

Ukažme si nyní ten nejjednodušší graf, který je možné s využitím nástroje Graphviz vykreslit. Tento graf bude obsahovat jediný uzel a žádnou hranu. Definice takového graf může vypadat následovně:

graph { a; }

V případě, že je definice tohoto grafu uložena do souboru nazvaného graph01.dot, lze vykreslení grafu do rastrového obrázku zajistit tímto příkazem:

$ dot -Tpng graph01.dot > graph01.png

Poznámka: přesměrování je v tomto případě důležité, protože v opačném případě by se graf, resp. přesněji řečeno obsah rastrového obrázku zakódovaný do PNG, vypsal přímo na standardní výstup.

Obrázek 4: Graf s jediným uzlem bez hran vykreslený předchozím příkazem.

Nástroj dot a současně i další nástroje z balíčku Graphviz, podporují několik výstupních formátů, které se volí přepínačem -T:

# Přepínač Výstupní formát Poznámka 1 -Tps PostScript metaformát 2 -Tsvg Scalable Vector Graphics vektorový formát 3 -Tsvgz Gzipped Scalable Vector Graphics vektorový formát 4 -Tfig XFIG graphics vektorový formát 5 -Tpng Formát PNG rastrový formát 6 -Tgif Formát GIF rastrový formát 7 -Tjpg Formát JPEG rastrový formát 8 -Timap server-side imagemap metaformát 9 -Tcmapx client-side imagemap metaformát

Poznámka: v případě, že zvolíte výstup do PostScriptu, bude výsledný soubor obsahovat poměrně velké množství „omáčky“, ale vlastní graf je reprezentován tímto relativně krátkým skriptem (protože PostScript lze považovat za plnohodnotný programovací jazyk):

0 0 1 beginpage gsave 36 36 62 44 boxprim clip newpath 1 1 set_scale 0 rotate 40 40 translate % a gsave 1 setlinewidth 0 0 0 nodecolor 27 18 27 18 ellipse_path stroke 0 0 0 nodecolor 14 /Times-Roman set_font 23.5 14.3 moveto 7 (a) alignedtext grestore endpage showpage

Ještě si pro úplnost ukažme způsob exportu do formátu SVG neboli Scalable Vector Graphics:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"> <!-- Generated by graphviz version 2.36.0 (20140111.2315) --> <!-- Title: %3 Pages: 1 --> <svg width="62pt" height="44pt" viewBox="0.00 0.00 62.00 44.00" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <g id="graph0" class="graph" transform="scale(1 1) rotate(0) translate(4 40)"> <title>%3</title> <polygon fill="white" stroke="none" points="-4,4 -4,-40 58,-40 58,4 -4,4"/> <!-- a --> <g id="node1" class="node"><title>a</title> <ellipse fill="none" stroke="black" cx="27" cy="-18" rx="27" ry="18"/> <text text-anchor="middle" x="27" y="-14.3" font-family="Times,serif" font-size="14.00">a</text> </g> </g> </svg>

Po naformátování příkazem:

$ xmllint --format graph1.svg > graph1B.svg

Získáme relativně snadno čitelný soubor s tímto obsahem:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"> <!-- Generated by graphviz version 2.36.0 (20140111.2315) --> <!-- Title: %3 Pages: 1 --> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="62pt" height="44pt" viewBox="0.00 0.00 62.00 44.00"> <g id="graph0" class="graph" transform="scale(1 1) rotate(0) translate(4 40)"> <title>%3</title> <polygon fill="white" stroke="none" points="-4,4 -4,-40 58,-40 58,4 -4,4"/> <!-- a --> <g id="node1" class="node"> <title>a</title> <ellipse fill="none" stroke="black" cx="27" cy="-18" rx="27" ry="18"/> <text text-anchor="middle" x="27" y="-14.3" font-family="Times,serif" font-size="14.00">a</text> </g> </g> </svg>

Poznámka: povšimněte si toho, že uzel je „uzavřen“ do vlastní skupiny představované značkou g. Současně je uzel pojmenován, což nám může pomoci v programové manipulaci s tímto SVG souborem (což je vlastně jedna z implementací XML a lze tedy použít jak SAX, tak i DOM).

Pochopitelně nám nic nebrání ve vytvoření grafu s větším počtem uzlů, které jsou propojeny neorientovanými hranami. Příkladem může být graf s dvojicí uzlů propojených jedinou hranou, která není orientována (tedy nejedná se o šipku, ale o pouhou spojnici):

graph { a -- b; }

Tento graf se vykreslí následujícím způsobem:

Obrázek 5: Graf s dvojicí uzlů propojených neorientovanou hranou.

Ve skutečnosti je možné vytvořit i hrany, které začínají i končí ve stejném uzlu, což se poměrně často používá například u konečných automatů atd. Podívejme se tedy na další demonstrační příklad:

graph { a -- b; a -- a; b -- b; }

V tomto grafu se nakreslí ještě dvojice přidaných hran, první z uzlu A do uzlu A a druhá z uzlu B do uzlu B:

Obrázek 6: Graf s dvojicí uzlů a několika hranami.

Pracovat lze i s grafy, v nichž jsou uzly propojeny větším množstvím hran:

graph { a -- b; a -- a; b -- b; a -- b; }

S následujícím výsledkem:

Obrázek 7: Graf s dvojicí uzlů a několika hranami.

V případě potřeby je možné hrany grafu pojmenovat, což se provede následujícím způsobem:

graph { a -- b[label="a - b"]; a -- a[label="a - a"]; b -- b[label="b - b"]; a -- b[label="b - a"]; }

Poznámka: nemusíme ovšem pojmenovat všechny hrany, jen ty důležité.

Výsledek, tedy vykreslený graf, bude v tomto případě vypadat takto:

Obrázek 8: Graf s dvojicí uzlů a několika hranami, u kterých jsou specifikovány popisky.

Dostáváme se ke grafům s orientovanými hranami, tj. hranami vykreslenými formou šipky. V nástroji Graphviz (a nejenom zde) jsou tyto grafy pojmenovány digraph. U těchto grafů záleží na tom, v jakém pořadí zadáváme uzly, mezi nimiž se má vytvořit hrana:

digraph { a -> b; }

S tímto výsledkem:

Obrázek 9: Graf s orientovanou hranou.

Pozor na rozdíl oproti grafu, v němž jsou uzly prohozeny:

digraph { b -> a; }

S tímto výsledkem:

Obrázek 10: Graf s orientovanou hranou, ovšem s opačnou šipkou v porovnání s obrázkem číslo 7.

Další příklad poněkud složitějšího grafu s orientovanými hranami bude vypadat takto:

digraph { a -> b; b -> c; c -> d; d -> a; }

S následujícím výsledkem:

Obrázek 11: Graf se čtveřicí uzlů a orientovanými hranami.

Graf s hranami, které se vrací do původního uzlu:

digraph { a -> b; b -> c; c -> d; d -> a; a -> a; b -> b; c -> c; d -> d; }

V tomto případě získáme tento výsledek:

Obrázek 12: Graf s hranami, které se vrací do původního uzlu.

Poznámka: jak uvidíme dále, je možné zajistit, aby se uzly rozmístily na ploše symetricky.

V grafech je možné některé hrany nebo uzly zvýraznit a zobrazit tak například nalezenou cestu:

graph { a -- b[label="a - b", color="red", penwidth="2.0"]; a -- a[label="a - a", color="blue", penwidth="2.0"]; b -- b[label="b - b"]; a -- b[label="b - a"]; }

Obrázek 13: Neorientovaný graf se zvýrazněnými hranami.

Tutéž operaci ovšem můžeme provést i pro orientované grafy:

digraph { a -> b[label="a - b", color="red", penwidth="2.0"]; b -> c[label="b - c", color="red", penwidth="2.0"]; c -> d; d -> a; a -> a; b -> b; c -> c[label="c - c", color="red", penwidth="2.0"]; d -> d; }

Obrázek 14: Orientovaný graf se zvýrazněnými hranami.

Podívejme se nyní na vybrané způsoby různých modifikací vykreslení grafu. V některých případech je vhodné změnit uspořádání uzlů v grafu. Při výchozím nastavení jsou uzly (většinou) uspořádány shora dolů, ovšem mnohdy je žádoucí změnit toto uspořádání na zleva doprava. K tomuto účelu slouží přepínač rankdir, který je nutné nastavit na hodnotu LR:

digraph { rankdir=LR a -> b[label="a - b", color="red", penwidth="2.0"]; b -> c[label="b - c", color="red", penwidth="2.0"]; c -> d; d -> a; a -> a; b -> b; c -> c[label="c - c", color="red", penwidth="2.0"]; d -> d; }

Obrázek 15: Orientovaný graf se zvýrazněnými hranami a s uzly uspořádanými zleva doprava.

Přepínačem splines nastaveným na hodnotu „line“ je možné vynutit, aby se hrany spojující různé uzly vykreslily formou úsečky a nikoli jako spline křivky. Tato volba ovšem neovlivní hrany začínající a končící ve stejném uzlu (ty jsou stále reprezentovány obloukem). Podívejme se nyní na rozdíl mezi tímto grafem:

digraph { a -> b; b -> c; c -> d; d -> a; a -> a; b -> b; c -> c; d -> d; }

A tímto grafem, v němž je specifikováno, že se namísto spline křivek mají použít úsečky (tedy přesněji řečeno tam, kde je to možné):

digraph { splines="line" a -> b; b -> c; c -> d; d -> a; a -> a; b -> b; c -> c; d -> d; }

Obrázek 16: Graf s hranami vykreslenými formou úsečky popř. oblouku.

Již v předchozích kapitolách jsme si popsali způsob změny grafických (resp. přesněji řečeno vizuálních) parametrů hran. Ovšem jakým způsobem se mění způsob vykreslení uzlů? Pokud je nutné u nějakého uzlu nastavit parametry vykreslování, je nutné takový uzel nejdříve deklarovat a teprve poté ho použít v grafu jako cíle hran. V dalším příkladu je ukázána explicitní deklarace tří uzlů s označením a, b a c. Povšimněte si, že je možné specifikovat jiný název uzlu, než odpovídá jeho označení (což je velmi užitečné, zejména u delších názvů resp. popisků):

digraph { splines="line" a[label="start"] b[color="red"] c[color="blue"] a -> b; b -> c; c -> d; d -> a; a -> a; b -> b; c -> c; d -> d; }

Obrázek 17: Graf, v němž mají jednotlivé uzly nastaven jiný vizuální styl vykreslování.

V popiskách grafů atd. lze používat Unicode znaky či HTML entity, které jsou vypsány například na stránce https://www.freeformatter.com/html-entities.html. V dalším příkladu jsou použity HTML entity, a to jak v popiskách uzlů, tak i v popiskách hran:

digraph { rankdir=LR a[label="α"] b[label="β"] c[label="γ"] d[label="δ"] a -> b[label="a → b", color="red", penwidth="2.0"]; b -> c[label="b → c", color="red", penwidth="2.0"]; c -> d; d -> a; a -> a[label="∞"] b -> b[label="∞"] c -> c[label="c → c", color="red", penwidth="2.0"]; d -> d[label="∞"] }

Obrázek 18: Graf s popisky, v nichž jsou použity HTML entity.

V navazující kapitole se zmíníme o různých algoritmech určených pro rozmístění uzlů do grafu. Zaměříme se především na algoritmus-nástroj pojmenovaný circo, který uzly grafu umisťuje na pomyslnou kružnici. Pro otestování tohoto algoritmu bude použit tento graf se šesticí uzlů a hranami tvořícími cyklus:

digraph { rankdir=LR a[label="α"] b[label="β"] c[label="γ"] d[label="δ"] e[label="ε"] f[label="ζ"] a -> b b -> c c -> d; d -> e; e -> f; f -> a; }

Základní nástroj dot takto definovaný graf vykreslí následovně:

Obrázek 19: Graf se šesticí uzlů cyklicky propojených orientovanými hranami vykreslený nástrojem dot.

Prozatím jsme všechny grafy vykreslovali nástrojem nazvaným dot. Ve skutečnosti je ovšem Graphviz sadou většího množství nástrojů, které se od sebe odlišují především tím, jaký algoritmus je použit pro rozmístění uzlů na ploše. Těchto nástrojů-algoritmů existuje celá řada a každý se hodí pro jiné účely:

# Název nástroje Stručný popis 1 dot používáno pro grafy s hierarchií uzlů a skupin 2 neato symetrické grafy (typicky neorientované) 3 twopi grafy, které mají uzly rozmístěny radiálně (paprskovitě) 4 circo uzly rozmístěné na pomyslnou kružnizi 5 fdp symetrické grafy 6 patchwork typicky používáno pro stromy (tj. grafy bez cyklů) 7 osage grafy s clustery (popíšeme si příště)

Poznámka: s těmito algoritmy se podrobněji seznámíme příště.

Opět se podívejme na definici grafu se šesticí uzlů, který obsahuje cyklus:

digraph { rankdir=LR a[label="α"] b[label="β"] c[label="γ"] d[label="δ"] e[label="ε"] f[label="ζ"] a -> b b -> c c -> d; d -> e; e -> f; f -> a; }

V případě, že pro vykreslení tohoto grafu použijeme nástroj circo, bude výsledek vypadat následovně:

Obrázek 20: Graf se šesticí uzlů cyklicky propojených orientovanými hranami vykreslený nástrojem circo.

Podívejme se nyní na další grafy definované a popsané v předchozích kapitolách, ovšem nyní vykreslené nikoli nástrojem dot, ale nástrojem circo. Celkové rozmístění uzlů je – alespoň podle mého názoru – elegantnější:

Obrázek 21: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 22: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 23: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 24: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 25: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 26: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 27: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 28: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 29: Graf vykreslený nástrojem circo.

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/diagrams (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně jednotky kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Popis Cesta 1 graph01.dot graf s jediným uzlem https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h01.dot 2 graph02.dot graf s větším množstvím uzlům a neorientovanými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h02.dot 3 graph03.dot graf s hranami začínajícími a končícími ve stejném uzlu https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h03.dot 4 graph04.dot propojení uzlů větším množstvím hran https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h04.dot 5 graph05.dot popisky neorientovaných hran https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h05.dot 6 graph06.dot graf se dvěma uzly a orientovanou hranou https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h06.dot 7 graph07.dot graf s orientovanou hranou, ovšem s opačnou šipkou https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h07.dot 8 graph08.dot složitější graf s orientovanými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h08.dot 9 graph09.dot graf s hranami, které se vrací do původního uzlu https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h09.dot 10 graph10.dot neorientovaný graf se zvýrazněnými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h10.dot 11 graph11.dot orientovaný graf se zvýrazněnými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h11.dot 12 graph12.dot orientovaný graf se zvýrazněnými hranami a s uzly uspořádanými zleva doprava https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h12.dot 13 graph13.dot graf s hranami vykreslenými formou úsečky popř. oblouku. https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h13.dot 14 graph14.dot graf, v němž mají jednotlivé uzly nastaven jiný vizuální styl vykreslování https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h14.dot 15 graph15.dot graf s popisky, v nichž jsou použity HTML entity https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h15.dot 16 graph16.dot graf se šesticí uzlů cyklicky propojených orientovanými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h16.dot

