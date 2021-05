Obsah

1. Knihovny Diagrams a go-diagrams určené pro tvorbu diagramů s architekturou systémů

2. Clustery v diagramech tvořených knihovnou Diagrams

3. Vytvoření clusteru v diagramu

4. Větší množství clusterů v diagramu

5. Hierarchické (vnořené) clustery

6. Další příklad hierarchických clusterů

7. Knihovna go-diagrams inspirovaná knihovnou Diagrams

8. Prázdný diagram vytvořený knihovnou go-diagrams

9. Diagram s dvojicí uzlů a jednou hranou

10. Propojení většího množství uzlů

11. Skupiny uzlů v diagramu

12. Pojmenování skupiny v diagramu

13. Propojení typu 1:N a N:1

14. Programové vytvoření skupiny s vazbami 1:N a N:1

15. Porovnání knihoven Diagrams a go-diagrams

16. Repositář s demonstračními příklady psanými v Pythonu

17. Repositář s demonstračními příklady psanými v jazyce Go

18. Odkazy na články s tématem programové tvorby grafů a diagramů

19. Odkazy na Internetu

1. Knihovny Diagrams a go-diagrams určené pro tvorbu diagramů s architekturou systémů

V dnešním článku nejdříve dokončíme popis možností knihovny nazvané Diagrams, jíž jsme se zabývali minule, a poté se seznámíme s další podobně koncipovanou knihovnou, tentokrát ovšem určenou pro programovací jazyk Go. Jedná se o knihovnu pojmenovanou go-diagrams. Tato knihovna je navržena takovým způsobem, aby byla s původní Pythonovskou knihovnou Diagrams do určité míry kompatibilní, což se týká především způsobu definice diagramů (ve skutečnosti je však použití varianty pro Go složitější, než v případě knihovny Diagrams pro Python, což si ostatně ukážeme na demonstračních příkladech).

2. Clustery v diagramech tvořených knihovnou Diagrams

Minule jsme si ukázali, jakým způsobem se s využitím knihovny Diagrams tvoří diagramy. Připomeňme si, že se nejprve vytvoří objekt typu Diagram (ideálně v rámci takzvaného kontextu, tedy bloku with), následně se zkonstruují různé typy uzlů a nakonec se tyto uzly propojí s využitím přetíženého operátoru >>. Taktéž je možné namísto jediného uzlu použít seznam či n-tici s uzly – poté se zobrazí propojení typu 1:N nebo N:1:

from diagrams import Diagram from diagrams.onprem.queue import Kafka, ActiveMQ from diagrams.programming.language import Go, Rust from diagrams.aws.database import RDS with Diagram("Clusters #1", show=True, direction="LR"): # definice uzlu consumer = Kafka("input stream") db = RDS("storage") # rozvetveni workersA = [Go("worker #1"), Go("worker #2"), Go("worker #3")] buffer = ActiveMQ("buffer") # rozvetveni workersB = [Rust("worker #1"), Rust("worker #2"), Rust("worker #3")] producer = Kafka("output stream") # propojeni uzlu grafu orientovanymi hranami consumer >> workersA >> buffer >> workersB >> producer db >> workersA

Výsledek dnešního prvního demonstračního příkladu vypadá následovně:

Obrázek 1: Diagram vytvořený prvním demonstračním příkladem.

Ve skutečnosti je však mnohdy vhodné některé uzly seskupit do takzvaného clusteru. Jak se tato operace provede si ukážeme v navazujících kapitolách.

3. Vytvoření clusteru v diagramu

Cluster neboli seskupení uzlů, se ve skutečnosti provede velmi jednoduše. Postačuje pouze vytvořit uzly (resp. přesněji řečeno ty uzly, které se mají sdružit) v rámci kontextu, tedy uvnitř bloku with v němž je zkonstruován objekt typu Cluster. V následující ukázce skriptu se vytvoří dva uzly sdružené do clusteru:

with Cluster("jméno clusteru"): # definice uzlu v clusteru uzel1 = Kafka("input stream") uzel2 = RDS("storage")

Samozřejmě je však možné pracovat i se seznamem uzlů, tedy následovně:

with Cluster("jméno clusteru"): # definice uzlu v clusteru uzel1 = Kafka("input stream") # rozvetveni uzly = [Go("worker #1"), Go("worker #2"), Go("worker #3")] uzel2 = RDS("storage")

Podívejme se nyní na nepatrně upravený předchozí demonstrační příklad, do něhož byl přidán cluster:

from diagrams import Diagram from diagrams import Cluster from diagrams.onprem.queue import Kafka, ActiveMQ from diagrams.programming.language import Go, Rust from diagrams.aws.database import RDS with Diagram("Clusters #2", show=True, direction="LR"): # definice clusteru with Cluster("Input processor"): # definice uzlu v clusteru consumer = Kafka("input stream") # rozvetveni workersA = [Go("worker #1"), Go("worker #2"), Go("worker #3")] db = RDS("storage") # definice uzlu mimo cluster buffer = ActiveMQ("buffer") # rozvetveni workersB = [Rust("worker #1"), Rust("worker #2"), Rust("worker #3")] producer = Kafka("output stream") # propojeni uzlu grafu orientovanymi hranami consumer >> workersA >> buffer >> workersB >> producer db >> workersA

Výsledek by měl nyní vypadat následovně:

Obrázek 2: Diagram vytvořený druhým demonstračním příkladem.

4. Větší množství clusterů v diagramu

Nic nám samozřejmě nebrání vytvořit v diagramu větší množství clusterů. Jedinou podmínkou je, že se tyto clustery nebudou překrývat (i to je však možné zařídit některými triky). V dalším demonstračním příkladu je ukázána definice diagramu s několika uzly rozdělenými mezi dvojici clusterů. Oba clustery (resp. uzly v clusteru) jsou propojeny přes buffer/frontu představovanou uzlem ActiveMQ (což je jeden ze známých message brokerů):

from diagrams import Diagram from diagrams import Cluster from diagrams.onprem.queue import Kafka, ActiveMQ from diagrams.programming.language import Go, Rust from diagrams.aws.database import RDS with Diagram("Clusters #3", show=True, direction="LR"): # definice clusteru with Cluster("Input processor"): # definice uzlu v clusteru consumer = Kafka("input stream") # rozvetveni workersA = [Go("worker #1"), Go("worker #2"), Go("worker #3")] db = RDS("storage") # definice uzlu mimo cluster buffer = ActiveMQ("buffer") with Cluster("Output processor"): # rozvetveni workersB = [Rust("worker #1"), Rust("worker #2"), Rust("worker #3")] producer = Kafka("output stream") # propojeni uzlu grafu orientovanymi hranami consumer >> workersA >> buffer >> workersB >> producer db >> workersA

Výsledek bude v tomto případě následující:

Obrázek 3: Diagram vytvořený třetím demonstračním příkladem.

5. Hierarchické (vnořené) clustery

Cluster může kromě uzlů obsahovat i další clustery, takže diagram může zobrazovat i poměrně složitou hierarchii navrhovaného systému. V Pythonu se vnořené clustery definují vnořenými bloky with:

with Cluster("Input processor"): # definice uzlu v clusteru uzel1 = Kafka("input stream") # definice clusteru uvnitř cluster with Cluster("Worker group A"): # definice uzlu v podclusteru uzel2 = Kafka("input stream")

Prakticky může vypadat definice diagramu s hierarchií clusterů následovně:

from diagrams import Diagram from diagrams import Cluster from diagrams.onprem.queue import Kafka, ActiveMQ from diagrams.programming.language import Go, Rust from diagrams.aws.database import RDS with Diagram("Clusters #4", show=True, direction="LR"): # definice clusteru with Cluster("Input processor"): # definice uzlu v clusteru consumer = Kafka("input stream") # definice clusteru uvnitr cluster with Cluster("Worker group A"): # rozvetveni workersA = [Go("worker #1"), Go("worker #2"), Go("worker #3")] db = RDS("storage") # definice uzlu mimo cluster buffer = ActiveMQ("buffer") with Cluster("Output processor"): # definice clusteru uvnitr cluster with Cluster("Worker group B"): # rozvetveni workersB = [Rust("worker #1"), Rust("worker #2"), Rust("worker #3")] producer = Kafka("output stream") # propojeni uzlu grafu orientovanymi hranami consumer >> workersA >> buffer >> workersB >> producer db >> workersA

Výsledný diagram:

Obrázek 4: Diagram vytvořený čtvrtým demonstračním příkladem.

6. Další příklad hierarchických clusterů

Poslední demonstrační příklad, který je založen na knihovně Diagrams, ukazuje způsob vytvoření diagramu s trojím zanořením clusterů, tedy situaci, kdy jeden cluster obsahuje další clustery a i ty obsahují další clustery z uzly. Maximální úroveň zanoření není prakticky omezena:

from diagrams import Diagram from diagrams import Cluster from diagrams.onprem.queue import Kafka, ActiveMQ from diagrams.programming.language import Go, Rust from diagrams.aws.database import RDS with Diagram("Clusters #5", show=True, direction="LR"): with Cluster("Out wonderful pipeline"): # definice clusteru with Cluster("Input processor"): # definice uzlu v clusteru consumer = Kafka("input stream") # definice clusteru uvnitr cluster with Cluster("Worker group A"): # rozvetveni workersA = [Go("worker #1"), Go("worker #2"), Go("worker #3")] db = RDS("storage") # definice uzlu mimo cluster buffer = ActiveMQ("buffer") with Cluster("Output processor"): # definice clusteru uvnitr cluster with Cluster("Worker group B"): # rozvetveni workersB = [Rust("worker #1"), Rust("worker #2"), Rust("worker #3")] producer = Kafka("output stream") # propojeni uzlu grafu orientovanymi hranami consumer >> workersA >> buffer >> workersB >> producer db >> workersA

Obrázek 5: Diagram vytvořený pátým demonstračním příkladem.

7. Knihovna go-diagrams inspirovaná knihovnou Diagrams

Ve druhé části dnešního článku se seznámíme se základy používání knihovny nazvané go-diagrams. Jedná se o poměrně přiléhavý název, protože tato knihovna je skutečně určena pro použití v programovacím jazyku Go a současně byl její návrh do určité míry inspirován výše popsanou knihovnou Diagrams. Nicméně – jak ostatně uvidíme v navazujících kapitolách, v nichž budou ukázány demonstrační příklady – se skutečně jedná pouze o inspiraci, protože vytváření diagramů je v go-diagrams přece jen poněkud odlišné. Je to do značné míry způsobeno rozdílnostmi mezi Pythonem a Go: v prvním případě se jedná o dynamicky typovaný programovací jazyk se sémantikou pro definici kontextů s využitím bloku with, ve druhém případě o jazyk staticky typovaný, navíc nepodporující ani blok with ani žádnou další podobně koncipovanou jazykovou konstrukci (Go nemá ani koncept nepovinných pojmenovaných parametrů, což je opět jeden z rozdílů, na který narazíme).

Další rozdíl spočívá v tom, že zatímco knihovna Diagrams dokázala diagramy vykreslovat automaticky (dokonce i s náhledem), je tomu v případě go-diagrams jinak, protože po překladu a spuštění kódu se vytvoří soubor s koncovkou .dot, který je nutné následně dále zpracovat nástrojem GraphViz, o němž jsme se v tomto miniseriálu již několikrát zmínili. Teprve GraphViz dokáže z definice grafu (tentokrát popsaného pomocí DSL) vytvořit rastrový obrázek, vektorovou kresbu, dokument v PDF atd.

8. Prázdný diagram vytvořený knihovnou go-diagrams

Knihovna go-diagrams se instaluje s využitím základních prostředků nabízených ekosystémem programovacího jazyka Go. Pro stažení, překlad a instalaci knihovny je nutné použít tento příkaz:

$ go get github.com/blushft/go-diagrams

Pro otestování, zda je knihovna go-diagrams nainstalována a zda je volatelná, použijeme následující demonstrační příklad, který představuje definici prázdného (nicméně korektního) diagramu. Povšimněte si použití konstruktoru pro vytvoření diagramu a taktéž explicitního požadavku na jeho vykreslení (což ovšem neznamená vykreslení obrázku, ale vygenerování souboru .dot):

package main import ( "log" "github.com/blushft/go-diagrams/diagram" ) func main() { // inicializace objektu představujícího diagram diagram, err := diagram.New(diagram.Label("Diagram #1"), diagram.Filename("diagram1")) // kontrola konstrukce objektu if err != nil { log.Fatal(err) } // vykreslení diagramu err = diagram.Render() // kontrola, zda bylo vykreslení provedeno bez chyby if err != nil { log.Fatal(err) } }

Příklad přeložíme (na pozadí) a spustíme:

$ go run diagrams1.go

Poznámka: zdrojový kód tohoto příkladu je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 74 /di­agram1.go

Po spuštění by se měl v aktuálním (pracovním) adresáři objevit nový podadresář, který obsahuje jak definici diagramu v jazyku DOT, tak i datové soubory s ikonami jednotlivých uzlů. Tyto datové soubory uvidíme u následujících demonstračních příkladů. Podívejme se na obsah zmíněného souboru s definicí diagramu v jazyku DOT:

digraph root { fontcolor="#2D3436"; fontname="Sans-Serif"; fontsize=13; label="Diagram #1"; nodesep=0.6; pad=2; rankdir=LR; ranksep=0.75; splines=ortho; }

Vykreslení obrázku zajistí příkaz:

$ dot -Tpng diagram1.dot > diagram.png

Poznámka: samozřejmě je možné zvolit i jiný formát výstupu, zejména SVG a PDF.

Obrázek 6: Výsledek získaný předchozím příkazem.

9. Diagram s dvojicí uzlů a jednou hranou

První demonstrační příklad založený na knihovně go-diagrams zajisté nebyl příliš oslnivý, protože dokázal vykreslit pouze prázdný diagram. Ukažme si tedy poněkud složitější diagram (vlastně první diagram, který má skutečně reálný význam) s dvojicí uzlů propojených hranou. Podobně jako v knihovně Diagrams je i zde zapotřebí nejdříve zkonstruovat oba uzly a následně je propojit – ovšem nikoli přetíženým operátorem >>, ale metodou Connect. Zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 74 /di­agram2.go:

package main import ( "log" "github.com/blushft/go-diagrams/diagram" "github.com/blushft/go-diagrams/nodes/apps" ) func main() { // inicializace objektu představujícího diagram diagram, err := diagram.New(diagram.Label("Diagram #2"), diagram.Filename("diagram2")) // kontrola konstrukce objektu if err != nil { log.Fatal(err) } // deklarace uzlů v diagramu inet := apps.Network.Internet().Label("Internet") proxy := apps.Network.Caddy().Label("3scale") // propojení uzlů v diagramu diagram.Connect(inet, proxy) // vykreslení diagramu err = diagram.Render() // kontrola, zda bylo vykreslení provedeno bez chyby if err != nil { log.Fatal(err) } }

Poznámka: prozatím používáme uzly definované v balíčku github.com/blushft/go-diagrams/nodes/apps, ovšem těchto balíčků existuje více – podobně jako v případě knihovny Diagrams.

Vygenerovaný soubor s definicí grafu v doménově specifickém jazyce DOT:

digraph root { fontcolor="#2D3436"; fontname="Sans-Serif"; fontsize=13; label="Diagram #2"; nodesep=0.6; pad=2; rankdir=LR; ranksep=0.75; splines=ortho; wuyslsjy->munjokhx [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; munjokhx [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/apps/network/caddy.png", imagescale=true, label="3scale", labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; wuyslsjy [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/apps/network/internet.png", imagescale=true, label=Internet, labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; }

Diagram po vykreslení příkazem dot:

Obrázek 7: Výsledek získaný příkazem dot.

10. Propojení většího množství uzlů

Ve třetím demonstračním příkladu založeném na knihovně go-diagrams je definován diagram s trojicí uzlů, které jsou načteny ze dvou různých balíčků (viz sekce import). Tento diagram budeme dále rozvíjet v navazujících kapitolách:

package main import ( "log" "github.com/blushft/go-diagrams/diagram" "github.com/blushft/go-diagrams/nodes/apps" "github.com/blushft/go-diagrams/nodes/gcp" ) func main() { // inicializace objektu představujícího diagram diagram, err := diagram.New(diagram.Label("Diagram #3"), diagram.Filename("diagram3")) // kontrola konstrukce objektu if err != nil { log.Fatal(err) } // deklarace uzlů v diagramu inet := apps.Network.Internet().Label("Internet") proxy := apps.Network.Caddy().Label("3scale") router := gcp.Network.Router().Label("Router") // propojení uzlů v diagramu diagram.Connect(inet, proxy) diagram.Connect(proxy, router) // vykreslení diagramu err = diagram.Render() // kontrola, zda bylo vykreslení provedeno bez chyby if err != nil { log.Fatal(err) } }

Poznámka: zdrojový kód tohoto příkladu je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 74 /di­agram3.go

Vygenerovaný soubor s definicí grafu v doménově specifickém jazyce DOT:

digraph root { fontcolor="#2D3436"; fontname="Sans-Serif"; fontsize=13; label="Diagram #3"; nodesep=0.6; pad=2; rankdir=LR; ranksep=0.75; splines=ortho; loggiusv->vwecchtf [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; dkxkvtkt->loggiusv [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; dkxkvtkt [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/apps/network/internet.png", imagescale=true, label=Internet, labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; loggiusv [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/apps/network/caddy.png", imagescale=true, label="3scale", labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; vwecchtf [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/gcp/network/router.png", imagescale=true, label=Router, labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; }

Diagram po vykreslení příkazem dot:

Obrázek 8: Výsledek získaný příkazem dot.

11. Skupiny uzlů v diagramu

Čtvrtý demonstrační příklad je již odlišný od příkladů předchozích, protože zde vybrané uzly sdružujeme do skupin, což je vlastně obdoba clusterů z knihovny Diagrams. Na skupinu se můžeme dívat jako na kontejner pro uzly, které se do skupiny přidávají metodou Add. Skupina je pojmenována, ovšem toto jméno není ve výsledném diagramu zobrazeno:

package main import ( "log" "github.com/blushft/go-diagrams/diagram" "github.com/blushft/go-diagrams/nodes/apps" "github.com/blushft/go-diagrams/nodes/gcp" ) func main() { // inicializace objektu představujícího diagram diagram4, err := diagram.New(diagram.Label("Diagram #4"), diagram.Filename("diagram4")) // kontrola konstrukce objektu if err != nil { log.Fatal(err) } // deklarace uzlů v diagramu inet := apps.Network.Internet().Label("Internet") proxy := apps.Network.Caddy().Label("3scale") router := gcp.Network.Router().Label("Router") diagram4.Group(diagram.NewGroup("Wild west").Add(inet).Add(proxy)) // propojení uzlů v diagramu diagram4.Connect(inet, proxy) diagram4.Connect(proxy, router) // vykreslení diagramu err = diagram4.Render() // kontrola, zda bylo vykreslení provedeno bez chyby if err != nil { log.Fatal(err) } }

Vygenerovaný soubor s definicí grafu v doménově specifickém jazyce DOT:

digraph root { fontcolor="#2D3436"; fontname="Sans-Serif"; fontsize=13; label="Diagram #4"; nodesep=0.6; pad=2; rankdir=LR; ranksep=0.75; splines=ortho; winxwgsu->qbhrmyaa [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; qbhrmyaa->rkhrhwbq [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; subgraph "cluster_Wild west" { bgcolor="#E5F5FD"; fontcolor="#2D3436"; fontname="Sans-Serif"; fontsize=12; labeljust=l; pencolor="#AEB6BE"; shape=box; style=rounded; qbhrmyaa [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=2.1999999999999997, image="assets/apps/network/caddy.png", imagescale=true, label="3scale", labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; winxwgsu [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=2.1999999999999997, image="assets/apps/network/internet.png", imagescale=true, label=Internet, labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; }; rkhrhwbq [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/gcp/network/router.png", imagescale=true, label=Router, labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; }

Diagram po vykreslení příkazem dot:

Obrázek 9: Diagram po vykreslení příkazem dot.

12. Pojmenování skupiny v diagramu

Dostáváme se k příkladu pátému, který se od příkladu předchozího liší pouze v jediné maličkosti – v přidání štítku (label) do skupiny. Štítek bude zobrazen i ve výsledném diagramu:

diagram5.Group(diagram.NewGroup("Wild west").Label("Wild west").Add(inet).Add(proxy))

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu:

package main import ( "log" "github.com/blushft/go-diagrams/diagram" "github.com/blushft/go-diagrams/nodes/apps" "github.com/blushft/go-diagrams/nodes/gcp" ) func main() { // inicializace objektu představujícího diagram diagram5, err := diagram.New(diagram.Label("Diagram #5"), diagram.Filename("diagram5")) // kontrola konstrukce objektu if err != nil { log.Fatal(err) } // deklarace uzlů v diagramu inet := apps.Network.Internet().Label("Internet") proxy := apps.Network.Caddy().Label("3scale") router := gcp.Network.Router().Label("Router") diagram5.Group(diagram.NewGroup("Wild west").Label("Wild west").Add(inet).Add(proxy)) // propojení uzlů v diagramu diagram5.Connect(inet, proxy) diagram5.Connect(proxy, router) // vykreslení diagramu err = diagram5.Render() // kontrola, zda bylo vykreslení provedeno bez chyby if err != nil { log.Fatal(err) } }

Opět si ukažme, jak vypadá soubor vygenerovaný v doménově specifickém jazyku DOT:

digraph root { fontcolor="#2D3436"; fontname="Sans-Serif"; fontsize=13; label="Diagram #5"; nodesep=0.6; pad=2; rankdir=LR; ranksep=0.75; splines=ortho; pmpohiec->tymwuwkk [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; tymwuwkk->juurwdxb [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; subgraph "cluster_Wild west" { bgcolor="#E5F5FD"; fontcolor="#2D3436"; fontname="Sans-Serif"; fontsize=12; label="Wild west"; labeljust=l; pencolor="#AEB6BE"; shape=box; style=rounded; pmpohiec [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=2.1999999999999997, image="assets/apps/network/internet.png", imagescale=true, label=Internet, labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; tymwuwkk [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=2.1999999999999997, image="assets/apps/network/caddy.png", imagescale=true, label="3scale", labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; }; juurwdxb [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/gcp/network/router.png", imagescale=true, label=Router, labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; }

Výsledný diagram po vykreslení příkazem dot:

Obrázek 10: Výsledný diagram po vykreslení příkazem dot.

13. Propojení typu 1:N a N:1

V knihovně Diagrams se spojení typu 1:N a N:1 řešilo takovým způsobem, že se uzly uložily do seznamu nebo do n-tice. V případě go-diagrams není řešení tak přímočaré. Jeden z možných způsobů zobrazení spojení 1:N a N:1 spočívá v tom, že všechna tato spojení explicitně zapíšeme do zdrojového kódu s definicí diagramu. Uzly mohou, ale nutně nemusí, být uloženy ve skupině:

diagram6.Connect(inet, proxy1) diagram6.Connect(inet, proxy2) diagram6.Connect(inet, proxy3) diagram6.Connect(proxy1, router) diagram6.Connect(proxy2, router) diagram6.Connect(proxy3, router)

Celý zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

package main import ( "log" "github.com/blushft/go-diagrams/diagram" "github.com/blushft/go-diagrams/nodes/apps" "github.com/blushft/go-diagrams/nodes/gcp" "github.com/blushft/go-diagrams/nodes/generic" ) func main() { // inicializace objektu představujícího diagram diagram6, err := diagram.New(diagram.Label("Diagram #6"), diagram.Filename("diagram6")) // kontrola konstrukce objektu if err != nil { log.Fatal(err) } // deklarace uzlů v diagramu inet := apps.Network.Internet().Label("Internet") proxy1 := generic.Network.Firewall().Label("3scale") proxy2 := generic.Network.Firewall().Label("3scale") proxy3 := generic.Network.Firewall().Label("3scale") router := gcp.Network.Router().Label("Router") diagram6.Connect(inet, proxy1) diagram6.Connect(inet, proxy2) diagram6.Connect(inet, proxy3) diagram6.Connect(proxy1, router) diagram6.Connect(proxy2, router) diagram6.Connect(proxy3, router) // vykreslení diagramu err = diagram6.Render() // kontrola, zda bylo vykreslení provedeno bez chyby if err != nil { log.Fatal(err) } }

Vygenerovaný soubor s popisem diagramu v doménově specifickém jazyce DOT:

digraph root { fontcolor="#2D3436"; fontname="Sans-Serif"; fontsize=13; label="Diagram #6"; nodesep=0.6; pad=2; rankdir=LR; ranksep=0.75; splines=ortho; ddncgkdg->yetpkgzs [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; ddncgkdg->xnbxgnsh [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; ddncgkdg->jubmcseh [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; yetpkgzs->jhvutahu [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; xnbxgnsh->jhvutahu [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; jubmcseh->jhvutahu [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; ddncgkdg [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/apps/network/internet.png", imagescale=true, label=Internet, labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; jhvutahu [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/gcp/network/router.png", imagescale=true, label=Router, labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; jubmcseh [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/generic/network/firewall.png", imagescale=true, label="3scale", labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; xnbxgnsh [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/generic/network/firewall.png", imagescale=true, label="3scale", labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; yetpkgzs [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/generic/network/firewall.png", imagescale=true, label="3scale", labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; }

Výsledný diagram po vykreslení příkazem dot:

Obrázek 11: Výsledný diagram po vykreslení příkazem dot.

14. Programové vytvoření skupiny s vazbami 1:N a N:1

V dnešním posledním demonstračním příkladu je ukázáno, jak je možné vylepšit nutnost přidání několika podobných uzlů do skupiny, typicky se zajištěním napojení typu 1:N a N:1. Nejprve uzly vytvoříme a uložíme je do pole popř. do řezu (slice):

proxies := make([]*diagram.Node, ProxiesCount) for i := 0; i < ProxiesCount; i++ { label := fmt.Sprintf("Proxy #%d", i+1) proxies[i] = generic.Network.Firewall().Label(label) }

Následně vytvoříme skupinu a všechny uzly z pole/řezu do ní přidáme. Navíc metodami pojmenovanými ConnectAllFrom a ConnectAllTo zajistíme propojení všech těchto uzlů s uzlem předcházejícím (vazba 1:N) i uzlem následujícím (vazba N:1):

diagram7.Group(diagram.NewGroup("Proxies"). Add(proxies...). ConnectAllFrom(inet.ID()). ConnectAllTo(router.ID()), )

Úplný zdrojový kód dnešního posledního příkladu vypadá takto:

package main import ( "fmt" "log" "github.com/blushft/go-diagrams/diagram" "github.com/blushft/go-diagrams/nodes/apps" "github.com/blushft/go-diagrams/nodes/gcp" "github.com/blushft/go-diagrams/nodes/generic" ) const ProxiesCount = 3 func main() { // inicializace objektu představujícího diagram diagram7, err := diagram.New(diagram.Label("Diagram #7"), diagram.Filename("diagram7")) // kontrola konstrukce objektu if err != nil { log.Fatal(err) } // deklarace uzlů v diagramu inet := apps.Network.Internet().Label("Internet") proxies := make([]*diagram.Node, ProxiesCount) for i := 0; i < ProxiesCount; i++ { label := fmt.Sprintf("Proxy #%d", i+1) proxies[i] = generic.Network.Firewall().Label(label) } router := gcp.Network.Router().Label("Router") diagram7.Add(inet) diagram7.Add(router) diagram7.Group(diagram.NewGroup("Proxies"). Add(proxies...). ConnectAllFrom(inet.ID()). ConnectAllTo(router.ID()), ) // vykreslení diagramu err = diagram7.Render() // kontrola, zda bylo vykreslení provedeno bez chyby if err != nil { log.Fatal(err) } }

Soubor DOT vygenerovaný tímto příkladem:

digraph root { fontcolor="#2D3436"; fontname="Sans-Serif"; fontsize=13; label="Diagram #7"; nodesep=0.6; pad=2; rankdir=LR; ranksep=0.75; splines=ortho; zlvpebgu->kjxceadk [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; ixelswwc->kjxceadk [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; dpjzrxvm->bxkejjqb [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; dpjzrxvm->zlvpebgu [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; dpjzrxvm->ixelswwc [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; bxkejjqb->kjxceadk [ color="#7B8894", dir=forward, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13 ]; subgraph cluster_Proxies { bgcolor="#E5F5FD"; fontcolor="#2D3436"; fontname="Sans-Serif"; fontsize=12; labeljust=l; pencolor="#AEB6BE"; shape=box; style=rounded; bxkejjqb [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/generic/network/firewall.png", imagescale=true, label="Proxy #1", labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; ixelswwc [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/generic/network/firewall.png", imagescale=true, label="Proxy #3", labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; zlvpebgu [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/generic/network/firewall.png", imagescale=true, label="Proxy #2", labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; }; dpjzrxvm [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/apps/network/internet.png", imagescale=true, label=Internet, labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; kjxceadk [ fixedsize=true, fontcolor="#2D3436", fontname="Sans-Serif", fontsize=13, height=1.7999999999999998, image="assets/gcp/network/router.png", imagescale=true, label=Router, labelloc=b, shape=none, style=rounded, width=1.4 ]; }

A konečně toto je podoba výsledného diagramu:

Obrázek 12: Výsledný diagram po vykreslení příkazem dot.

15. Porovnání knihoven Diagrams a go-diagrams

Knihovny Diagrams a go-diagrams jsou sice založeny na podobné filozofii zápisu definice diagramů, ovšem již z předchozích příkladů bylo patrné, jak se obě knihovny od sebe odlišují. Diagrams je – alespoň podle mého názoru – mnohem jednodušeji použitelná a nabízí větší flexibilitu. Výhodou go-diagrams je, alespoň teoreticky, větší typová bezpečnost při deklaraci grafů, ovšem v praxi se ukazuje, že typové kontroly nejsou v tomto případě dokonalé a na chybu se přijde až při volání nástroje dot. Osobně jsem si pro reálné použití vybral Diagrams.

16. Repositář s demonstračními příklady psanými v Pythonu

Zdrojové kódy všech minule i dnes popsaných demonstračních příkladů určených pro Python 3 byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má velikost zhruba několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta 1 flowchart1.py jednoduchý vývojový diagram s dvojicí uzlů (počátek a konec zpracování) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/flow­chart1.py 2 flowchart2.py vývojový diagram s uzly typu Action a InputOutput https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/flow­chart2.py 3 flowchart3.py diagram s nastavenou orientací Top-Bottom https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/flow­chart3.py 4 flowchart4.py přímé zobrazení diagramu po spuštění skriptu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/flow­chart4.py 5 onprem1.py jednoduchá pipeline tvořená Kafkou, workerem naprogramovaným v Go a message brokerem RabbitMQ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/onprem1.py 6 onprem2.py diagram s větvením a spojením – větší množství workerů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/onprem2.py 7 onprem2aws.py totožný diagram, ovšem používající odlišné ikony (z AWS) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/on­prem2aws.py 8 onprem3.py změna orientace předchozího diagramu (shora dolů) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/onprem3.py 9 onprem3B.py změna orientace předchozího diagramu (zdola nahoru) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/onprem3B.py 10 onprem4.py složitější pipeline s větším množstvím větvení https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/onprem4.py 11 onprem5.py dvojice zdrojů dat https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/onprem5.py 12 onprem6.py zdroj a cíl dat je tvořen jediným uzlem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/onprem6.py 13 onprem7.py zjednodušení předchozího diagramu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/onprem7.py 14 onprem8.py více zdrojů a cílů dat, větší množství workerů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/onprem8.py 15 dx.py složitější diagram s clustery https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/dx.py 16 clusters1.py diagram bez clusterů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/clusters1.py 17 clusters2.py diagram s jedním clusterem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/clusters2.py 18 clusters3.py diagram se dvěma clustery https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/clusters3.py 19 clusters4.py diagram s hierarchickými clustery https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/clusters4.py 20 clusters5.py diagram s hierarchickými clustery https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/diagrams/clusters5.py

17. Repositář s demonstračními příklady psanými v jazyce Go

Budu se částečně opakovat: zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů vytvořených v jazyce Go byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

18. Odkazy na články s tématem programové tvorby grafů a diagramů

V této kapitole jsou uvedeny odkazy na předchozí články, v nichž jsme se zabývali tvorbou různých typů grafů a diagramů – a to v naprosté většině případů s využitím nějakého doménově specifického jazyka neboli DSL (Domain Specific Language) popř. nějakého univerzálního programovacího jazyka:

Nástroje pro tvorbu UML diagramů

https://www.root.cz/clanky/nastroje-pro-tvorbu-uml-diagramu/ Nástroje pro tvorbu UML diagramů z příkazové řádky

https://www.root.cz/clanky/nastroje-pro-tvorbu-uml-diagramu-z-prikazove-radky/ Nástroje pro tvorbu UML diagramů z příkazové řádky (II)

https://www.root.cz/clanky/nastroje-pro-tvorbu-uml-diagramu-z-prikazove-radky-ii/ Nástroje pro tvorbu grafů a diagramů z příkazové řádky

https://www.root.cz/clanky/nastroje-pro-tvorbu-grafu-a-diagramu-z-prikazove-radky/ Sledování správy paměti v Pythonu s využitím nástroje objgraph

https://www.root.cz/clanky/sledovani-spravy-pameti-v-pythonu-s-vyuzitim-nastroje-objgraph/ Programová tvorba diagramů v jazyku Clojure s využitím knihovny Rhizome

https://www.root.cz/clanky/programova-tvorba-diagramu-v-jazyku-clojure-s-vyuzitim-knihovny-rhizome/ Tvorba sekvenčních diagramů v Pythonu s využitím knihovny Napkin

https://www.root.cz/clanky/tvorba-sekvencnich-diagramu-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-napkin/ Tvorba vývojových diagramů přímo ze zdrojových kódů Pythonu

https://www.root.cz/clanky/tvorba-vyvojovych-diagramu-primo-ze-zdrojovych-kodu-pythonu/ Tvorba diagramů s architekturou systémů s využitím knihovny Diagrams

https://www.root.cz/clanky/tvorba-diagramu-s-architekturou-systemu-s-vyuzitim-knihovny-diagrams/

19. Odkazy na Internetu