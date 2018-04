 »   »  Výrobci podvádějí s verzemi Androidu, místo záplatování jen mění datum

Android má dlouhodobě problémy s bezpečností, protože výrobcům trvá dlouhé měsíce než uživatelům dodají aktualizace, o upgrade velkých verzí systému ani nemluvě. Ukazuje se ale, že problém je ještě hlubší: výrobci totiž bezpečnostní záplaty často nedodávají vůbec. Místo toho jen z marketingových důvodů mění datum v systému tak, aby měl uživatel pocit, že má nejnovější aktualizace nainstalovány.

Podle čerstvě vydané studie, za kterou stojí Karsten Nohl a Jakob Lell z německé bezpečnostní firmy Security Research Labs (SRL) se to navíc netýká jen několika malých neznámých výrobců podivných značek, ale jde o běžnou praxi. Máslo na hlavě mají Samsung, Xiaomi, OnePlus, Sony, HTC, LG i Huawei, je tedy zasažen prakticky celý trh s chytrými telefony s Androidem.

Tito výrobci svým uživatelům tvrdí, že jim dodávají nejnovější záplaty. Ve skutečnosti ale informaci falšují jen proto, aby zlepšili svou pozici na trhu. Uživatelé totiž problém s pomalými dodávkami aktualizací vnímají, proto výrobce s lepším záplatovacím systémem získává proti ostatním náskok. Ukazuje se ale, že to vede k velkým podvodům napříč všemi firmami.

Kauza Androidgate

Nohl a Lell prozkoumali na 1200 telefonů od dvanácti různých výrobců a hledali všechny bezpečnostní záplaty, které byly pro Android vydány v loňském roce. Zjistili, že mnoho zařízení má v historii záplatování jednoduše díru. Velká část přístrojů je tak nechráněná, přestože o sobě hrdě tvrdí opak.

Výrobci jednoduše mění změní datum, aniž by dodali jedinou záplatu. Zřejmě z marketingových důvodů jednoduše nastaví v systému libovolné datum, aby to vypadalo co nejlépe, řekl Nohl v rozhovoru pro Wired.

Google přitom vydává záplaty pravidelně každý měsíc, ale většina výrobců zavádí do systému vlastní úpravy, během kterých vynechají část aktualizací. Uživatel to přitom nemá jak jednoduše zjistit a musí se řídit prostou informací dodávanou výrobcem. Ta ovšem může být libovolně zfalšována, jak ukázal průzkum.

Odborníci prozkoumali telefony, které udávaly, že mají aplikované všechny záplaty. Zaměřili se zvlášť na ty, které byly označeny jako kritické nebo vysoce nebezpečné. Objevili, že některé z nich většině výrobců chybí:

0–1 chybějící záplata: Google, Sony, Samsung, Wiko Mobile

1–2 chybějící záplaty: Xiaomi, OnePlus, Nokia

2–4 chybějící záplaty: HTC, Huawei, LG, Motorola

4 a více chybějících záplat: TCL, ZTE

Ne všichni jsou na tom stejně

Z výše uvedeného je vidět, že ne všichni výrobci mají stejně velký problém: Google, Samsung, Wiko Mobile a Sony zvládají aktualizace poměrně dobře včetně bezpečnostních záplat. Jiní, jako například HTC, Huawei nebo LG jsou na tom hůře.

Google se dlouhodobě snaží problém řešit – před časem s Androidem 8.0 Oreo například spustil projekt Treble, který má zjednodušit aktualizaci systému. Podařilo se oddělit část systému závislou na hardware od zbývající většiny. Výrobcům by to mělo zjednodušit přípravu aktualizací pro různé přístroje.

Telefony s čistým systémem Android One dodávaným přímo Googlem

Podobným směrem míří také Android One, což je čistý operační systém dodávaný samotným Googlem. Výrobce tedy dodá hardware, Google v něm udržuje aktuální systém. Tedy prakticky stejný model, jaký funguje v Chromeboocích s Chrome OS. Zatím je k dispozici jen hrstka přístrojů do projektu zapojených, ale postupně přibývají další.

Objevitelé problému vyvinuli aplikaci SnoopSnitch, kterou si můžete zdarma nainstalovat. Pomůže vám ověřit, jak je na tom váš telefon s aktualizacemi doopravdy.