Adobe Lightroom CC běží na Linuxu, díky Claude Opus 4.7

David Ježek
Dnes
Wine víno Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Že si open-source vývojáři poslední dobou hodně hrají s Claude Code a jinými AI nástroji pro psaní kódu, víme. Jeden z posledních experimentů potěší všechny fanoušky Adobe a jeho placeného Creative Cloudu, neb Adobe Lightroom CC díky službě Claude Code nyní běží na Linuxu s pomocí Wine.

Proces je netriviální, vyžaduje kód z vývojové větve Wine-Staging a experimentální patche, k tomu některé úpravy na úrovni DLL knihoven a další modifikace, nicméně pak na Linuxu funguje vše, včetně synchronizace s Adobe Cloudem. Vychytávají se známé chyby (padání některých dialogů, chybějící věci v GPU akceleraci apod.), ale jinak je aplikace funkční.

Podrobnosti ke zprovoznění shrnuje GitHub stránka tohoto projektu. Fungovat by vše mělo jak s GPU AMD a Intel, tak Nvidia. Model Claude Opus 4.7 se postaral o debugging, psaní patchů, běh na screenshotech postavené verifikace UI či napsání všech souborů v GitHub repozitáři.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

