Root.cz  »  Linux  »  Aktualizace ovladače pro disketové mechaniky i v roce 2025

Aktualizace ovladače pro disketové mechaniky i v roce 2025

David Ježek
Dnes
2 nové názory

Disketová jednotka mechanika Autor: Pixabay

Technologie, kterou stále ukazují aplikace v podobě ikony pro uložení souborů, ale která už -náctileté generaci prakticky nic neříká, i v roce 2025 dostává vylepšení ovladače. Disketové mechaniky už samozřejmě nezažijí žádnou zásadní revoluci, letos jde o čištění kódu.

Pro tento ovladač jde o první aktualizaci po třech letech, po které bylo možné ovladač považovat spíše za opuštěný / bez správce. Změny v něm přináší Andy Shevchenko z Intelu. Mizí tak kupříkladu nepoužívané makro CROSS_64KB(), kód obsahuje náhradu jedné konstanty a hlavičky jsou tříděny abecedně. Nic velkého, ale ale každého fanouška „filmů pro pamětníky“ jistě potěší.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

