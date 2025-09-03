Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Aktualizace podpory PCMCIA / PC Card i v roce 2025

Aktualizace podpory PCMCIA / PC Card i v roce 2025

David Ježek
Dnes
PCMCIA Autor: Hannes Grobe, podle licence: CC BY-SA 3.0
PCMCIA

Podpora stařičkého rozhraní PCMCIA / PC Card je nadále v Linuxu přítomna a bude i nadále, ač už před dvěma lety začaly staré ovladače PCMCIA mizet z jádra. Nejnovější patche, které do jádra zasílá Dominik Brodowski, totiž přinášejí opravy chyb a podle toho, jestli / kdy je Linus začlení, budou v jádru Linux 6.17, nebo Linux 6.18.

Nepřekvapivě nejde o novou funkcionalitu, pouze opravu některých chyb a odstranění starého nepoužívaného kódu. Jak poznamenává Phoronix, není kam se honit, ostatně jde o první samostatný pull request pro PCMCIA od Linuxu 6.11. Na sadě oprav se podílelo osm vývojářů.

