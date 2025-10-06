Root.cz  »  Bastlírna  »  Amatérské rádio z telefonu s Androidem

Amatérské rádio z telefonu s Androidem

Jan Fikar
Dnes
kv4p HT Autor: kv4p

Projekt kv4p HT  je VHF nebo UHF amatérské rádio s ESP32, které je napájené a řízené z telefonu s Androidem. Podporované jsou frekvence 134 – 174 MHz (VHF s SA818-V nebo DRA818V) a 400 – 480 MHz (UHF s SA818-U). Podporován je také přenos textových zpráv APRS přes modem s rychlostí 1200 B/s.

Modul je připojen do telefonu přes USB-C a je jím také napájen. Celý projekt je open source pod licencí GPL-3. Vše naleznete na GitHubu: firmware pro ESP32, zdrojové kódy aplikace pro Android, desku tištěných spojů i 3D tištěné díly. Celý modul je možné hotový zakoupit také na Aliexpressu za asi 1 400 korun, ale prý často vypadává z USB-C.

(zdroj: cnx-software)

Zdroj: Youtube.com
Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

