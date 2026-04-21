Root.cz  »  Linux

Arch Linux má reprodukovatelné kontejnerové obrazy

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Arch Linux Autor: Arch Linux

Robin Candau oznámil zveřejnění plně reprodukovatelného kontejnerového obrazu s distribucí Arch Linux. Obraz lze reprodukovat bit po bitu a je distribuován pod novým tagem „repro“. Důvodem je jedna důležitá změna: aby byla zajištěna reprodukovatelnost, musely být z obrazu odstraněny klíče pacmanu, což znamená, že pacman v tomto obrazu nelze používat jednoduše hned po instalaci.

Uživatelé budou muset (znovu) vygenerovat klíče pro pacman spuštěním pacman-key --init && pacman-key --populate archlinux, než budou moci aktualizovat systém a instalovat balíčky přes pacman. Zatímco čekáme na nalezení vhodného řešení tohoto technického omezení, poskytujeme tento reprodukovatelný obraz pod vyhrazenou značkou jako první milník, píše Candau.

Bitová reprodukovatelnost obrazu je potvrzena shodou digestů mezi jednotlivými sestaveními. Ty je možné prozkoumat pomocí příkazu:

podman inspect --format ‚{{.Digest}}‘

Následně je možné spustit nástroj diffoci pro porovnání sestavení. K dispozici je dokumentace popisující, jak tento dockerový obraz reprodukovat.

Reprodukovatelnost u linuxových distribucí znamená, že je možné znovu vytvořit binární balíčky a instalační obrazy přesně ze stejného zdrojového kódu tak, aby výsledné soubory byly bitově identické bez ohledu na to, kdo nebo kde sestavení provádí. Výsledkem je zvýšení důvěry v to, že výsledek neobsahuje skrytý škodlivý kód nebo neautorizované úpravy.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Konec copilotů se blíží, podnikový software čekají dramatické změny

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

Evropa bez amerických plateb: Digitální euro hledá cestu

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Meta představuje nový AI model Muse Spark

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

