Root.cz  »  Server  »  AWS hlásí výpadek v jednom z datacenter, řada služeb je nedostupná

AWS hlásí výpadek v jednom z datacenter, řada služeb je nedostupná

Petr Krčmář
Dnes
4 nové názory

Sdílet

AWS Cloud Autor: AWS

Amazon Web Services (AWS) v současné době hlásí rozsáhlý výpadek, který ochromil celou řadu online služeb, včetně Amazonu a dalších služeb jako Alexa, Snapchat, Fortnite, ChatGPT, Epic Games Store, Epic Online Services, komunikační aplikace Signal a dalších. Jádro potíží zřejmě tkví v problémech s odbavováním dotazů do DNS.

Nástroj pro kontrolu stavu AWS hlásí, že několik služeb je „ovlivněno“ provozními problémy a že společnost „vyšetřuje zvýšenou chybovost a latence u několika služeb AWS v regionu US-EAST-1“ – výpadky však ovlivňují i služby v jiných regionech po celém světě.

Problémy mají i některé velké světové banky, ve Velké Británii jde například o Lloyds, Halifax nebo Bank of Scotland. Uživatelé se nemohou přihlásit do bankovních aplikací.

(Upozornil Tomáš Krause.)

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Stojí 99 korun

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi?

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je jeho příběh?

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Motoristé chtěli snížit OSVČ odvody, ale navrhli jejich zvýšení

Pizzu za korunu zaplatili daty. QR kódy jako brána pro kyberútoky

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

Nejen Windows 10, podpora končí i pro Windows 11 23H2