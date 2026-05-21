Azure Linux 4 od Microsoftu bude postaven na Fedoře

Petr Krčmář
Dnes
Microsoft Azure

Před měsícem jsme psali o tom, že linuxová distribuce Azure Linux od Microsoftu bude zřejmě v budnoucnu postavena na Fedoře. Nyní byly tyto informace oficiálně potvrzeny, když Microsoft popsal chystaný Azure Linux 4 jako „open-source distribuce systému Linux vytvořená a optimalizovaná pro platformu Azure, jejíž zdrojové kódy vycházejí ze systému Fedora Linux“.

Tato distribuce, dříve známá pod názvem CBL-Mariner, se i nadále zaměří na nasazení v prostředí Azure, jako jsou virtuální stroje, kontejnery a nasazení přímo na hardware. Zásadním rozdílem oproti předchozím verzím je to, že balíčky jsou nyní přímo propojeny s ekosystémem Fedory.

Detaily jsou k vidění v repozitáři na GitHubu, kde se nacházejí také automaticky generované spec soubory pro RPM balíčky, které vznikly aplikací překryvné vrstvy Azure Linuxu nad původní balíčkovací zdroje Fedory. Tyto soubory jsou ukládány do repozitáře z důvodu transparentnosti a pro účely auditu, přičemž k sestavování se používají standardní nástroje RPM, jako jsou mock, rpmbuild a Koji.

Díky tomu má Azure Linux 4 k dispozici známé prostředí balíčků založené na formátu RPM, přičemž Microsoft může nadále provádět úpravy specifické pro platformu Azure v oblastech zabezpečení, dodržování předpisů, integrace, vývoje jádra, správy životního cyklu a provozu v cloudu.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

