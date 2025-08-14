Bitnami mění politiku svého katalogu

Bitnami, vlastněný společností Broadcom, poskytuje produkční dockerové image a Helm charty. Nyní však mění politiku svého katalogu tak, že od 28. srpna 2025 zásadně omezí bezplatný přístup.
Stávající verzované image budou přesunuty do repozitáře
bitnamilegacy, který již nebude dostávat aktualizace ani bezpečnostní záplaty. V hlavním repozitáři
bitnami zůstanou pro neplatící uživatele pouze image s tagem
latest, což komplikuje deterministické nasazování a rollbacky. Obecně se nedoporučuje používat v produkčním prostředí image s tagy
latest.
Plně verzované a zabezpečené „Bitnami Secure Images“ budou k dispozici pouze v placené verzi s cenou od 72 000 dolarů ročně. Ta kromě verzí poskytuje i enterprise podporu. Broadcom tak pokračuje v trendu zpoplatnění open-source projektů po vzoru zvýšení cen VMware produktů.
Uživatelé, kteří používají image nebo Helm charty od Bitnami, musí do uvedeného data migrovat, jinak riskují nefunkční nasazení a bezpečnostní problémy. Možnosti zahrnují přechod na vlastní buildy z Bitnami Dockerfile nebo použití alternativních image. Dočasným řešením může být také překopírování imagů do vlastních registrů, avšak bez možnosti získávat oficiální aktualizace od Bitnami.