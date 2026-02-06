Root.cz  »  Bezpečnost  »  Botnet AISURU/Kimwolf vytvořil rekordní DDoS útok o síle 31,4 Tbps

Botnet AISURU/Kimwolf vytvořil rekordní DDoS útok o síle 31,4 Tbps

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Cloudflare DDoS 31,4 Tbps Autor: Cloudflare

Botnet známý jako AISURU/Kimwolf byl označen za původce rekordního útoku typu distributed denial-of-service (DDoS), který dosáhl spičkového toku 31,4 terabitů za sekundu (Tbps) a trval pouhých 35 sekund. Informovala o tom společnost Cloudflare ve svém pravidelném čtvrtletním přehledu bezpečnostních incidentů.

AISURU/Kimwolf je také spojován s další DDoS kampaní s krycím názvem The Night Before Christmas, která začala 19. prosince 2025. Podle Cloudflare byla průměrná velikost hypervolumetrických DDoS útoků během kampaně 3 miliardy paketů za sekundu (Bpps), 4 Tbps a 54 milionů požadavků za sekundu (Mrps), přičemž nejvyšší čísla dosáhla na 9 Bpps, 24 Tbps a 205 Mrps.

Botnet AISURU/Kimwolf je obrovská sbírka zařízení infikovaných malwarem, především televizorů s operačním systémem Android. Botnet zahrnuje až 4 miliony infikovaných hostitelů. Je schopen spouštět DDoS útoky, které mohou ochromit kritickou infrastrukturu, způsobit selhání většiny starších cloudových řešení na ochranu před DDoS útoky a dokonce narušit připojení celých států.

Počet a rozsah těchto objemových útoků postupně roste, jen Cloudflare jich zlikviduje tisíce každou hodinu. V roce 2025 vzrostl počet DDoS útoků o 121 % a dosáhl průměru 5 376 automaticky odražených útoků za hodinu, uvedli Omer Yoachimik a Jorge Pacheco ze společnosti Cloudflare. V roce 2025 se celkový počet DDoS útoků více než zdvojnásobil na neuvěřitelných 47,1 milionu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Google mění podobu Gemini v Chromu

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Konec soukromí jak ho známe?

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI