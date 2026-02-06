Botnet AISURU/Kimwolf vytvořil rekordní DDoS útok o síle 31,4 Tbps

Botnet známý jako AISURU/Kimwolf byl označen za původce rekordního útoku typu distributed denial-of-service (DDoS), který dosáhl spičkového toku 31,4 terabitů za sekundu (Tbps) a trval pouhých 35 sekund. Informovala o tom společnost Cloudflare ve svém pravidelném čtvrtletním přehledu bezpečnostních incidentů.
AISURU/Kimwolf je také spojován s další DDoS kampaní s krycím názvem The Night Before Christmas, která začala 19. prosince 2025. Podle Cloudflare byla průměrná velikost hypervolumetrických DDoS útoků během kampaně 3 miliardy paketů za sekundu (Bpps), 4 Tbps a 54 milionů požadavků za sekundu (Mrps), přičemž nejvyšší čísla dosáhla na 9 Bpps, 24 Tbps a 205 Mrps.
Botnet AISURU/Kimwolf je obrovská sbírka zařízení infikovaných malwarem, především televizorů s operačním systémem Android. Botnet zahrnuje až 4 miliony infikovaných hostitelů. Je schopen spouštět DDoS útoky, které mohou ochromit kritickou infrastrukturu, způsobit selhání většiny starších cloudových řešení na ochranu před DDoS útoky a dokonce narušit připojení celých států.
Počet a rozsah těchto objemových útoků postupně roste, jen Cloudflare jich zlikviduje tisíce každou hodinu.
V roce 2025 vzrostl počet DDoS útoků o 121 % a dosáhl průměru 5 376 automaticky odražených útoků za hodinu, uvedli Omer Yoachimik a Jorge Pacheco ze společnosti Cloudflare.
V roce 2025 se celkový počet DDoS útoků více než zdvojnásobil na neuvěřitelných 47,1 milionu.