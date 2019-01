Jan Fikar

Jan Hubička ze SUSE se zabýval vlivem vektorizace v současném GCC. Konkrétně porovnával -O2 -ftree-vectorize -ftree-slp-vectorize s -O2 . V SPEC testu na procesorech zen a kabylake byl výkon s vektorizací o 4–10 % lepší. Přitom kompilace se prodloužila maximálně o 3 % a velikost binárního souboru maximálně o 4 %.

Jan by chtěl prosadit -ftree-vectorize a -ftree-slp-vectorize do -O2 , podobně jak to má Clang. Dojde k tomu patrně až v GCC 10.

(zdroj: phoronix)