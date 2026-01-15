Chrome 144 přináší postkvantovou kryptografii pro WebRTC a Happy Eyeballs V3

Vývojáři uvolnili Google Chrome 144, který přináší kombinaci bezpečnostních oprav, menších uživatelských vylepšení a pokračující integrace funkcí AI. Podařilo se vyřešit několik zranitelností vysoké závažnosti v enginu V8 a renderovacím jádře Blink, takže je doporučeno co nejdříve aktualizovat.
Uživatelé si pravděpodobně všimnou zjednodušení nově otevřeného panelu a menších kosmetických úprav rozhraní. Hlavní novinkou je ale hlubší provázání Chrome s Google AI, kdy se do prohlížeče postupně rozšiřuje podpora Gemini a další možnosti AI Mode/Lens. Ty nově umožňují sdílet obsah z více panelů pro rychlé souhrny, porovnání či dotazy.
Z hlediska ochrany soukromí pokračuje Google v úpravách Privacy Sandboxu, některá API jsou prohlášená za zastaralá s dlouhodobým plánem na jejich odstranění, což ovlivní implementace reklamních a měřících řešení.
Pro vývojáře jsou připravené nové CSS pseudoelementy pro přizpůsobení zvýraznění výsledků hledání, vylepšení chování událostí pointer/mouse při manipulaci s DOM a rozšířenou podporu pro container-name matching. Také bylo zavedeno několik síťových vylepšení (např. Happy Eyeballs V3 a multicast pro Direct Sockets API).
Mezi další technické novinky patří experimentální podpora postkvantové kryptografie pro DTLS ve WebRTC, drobné změny v mobilním chování (např. pointer lock na Androidu) a pokračující odstraňování starších rozhraní.