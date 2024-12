Cloud Native Prague #19: o síťování v Kubernetes

Autor: Depositphotos

Síťování je složité téma o kterém se dá povídat celé hodiny a pořád nebudete mít dost. Ale co teprve síťování v Kubernetes? To je teprve něco a taktéž je to téma dalšího Cloud Native Prague meetupu, který se bude tématicky konat v kancelářích Cisco na Pankráci.





Meetup je už 19. v pořadí a kromě dvou prezentujících, kteří si pro vás připravili zajímavé přednášky, bude i networking. Ten se koná tradičně po otázkách pro posledního přednášejícího. Event se koná již 4. prosince v 17:30 a pro přístup se stačí jen registrovat na stránkách komunity. Aby vám nic neuniklo, sledujte náš LinkedIn, kde sdílíme informace o nadcházejících meetupech.