 »   »  Cosmo Communicator: nástupce úspěšného Gemini PDA, který opět navazuje na Psion

Petr Krčmář

Možná si z devadesátých let pamatujete legendární palmtopy Psion, které se vešly do kapsy, ovládaly se stylusem a měly vynikající klávesnici. Společnost Planet Computers se je rozhodla oživit a před dvěma lety spustila velmi úspěšnou kampaň na Indiegogo. Uvnitř zařízení je moderní hardware, ale to podstatné zůstalo: vejdou se do kapsy a mají prakticky stejnou klávesnici jako původní Psiony.

Podívejte se, jak Gemini vypadá:

Nyní se připravuje druhá generace tohoto přístroje, která se tentokrát jmenuje Cosmo Communicator. Také prošel úspěšnou kampaní, ve které byla cílová částka překročena více než čtyřikrát.

Proti Gemini nabídne Cosmo navíc 2" zadní displej, 24Mpix kameru, 6 GB paměti, čtečku otisků prstů a podporu NFC. Opět bude možné na palmtopu provozovat Android nebo rebootovat do linuxu – podporovány jsou distribuce Debian či Sailfish. První zájemci by se měli dočkat v červnu letošního roku, plná cena zařízení se bude pohybovat okolo 800 dolarů.

Podívejte se na podobu nového Cosmo Communicatoru: