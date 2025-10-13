Root.cz  »  Akce  »  Čtyřdenní kurz Práce s Linuxem dotovaný Úřadem práce

Čtyřdenní kurz Práce s Linuxem dotovaný Úřadem práce

Spadla na vás povinnost starat se o linuxové stroje nebo to po vás čím dál častěji požadují zákazníci? Během intenzivního čtyřdenního kurzu (prezenční, dálkový) se naučíte pracovat s Linuxem od úplného začátku. Zjistíte, jak systém vypadá uvnitř, jak se ovládá a spravuje, jak do něj dostat software, spravovat systémové služby a třeba taky nastavit firewall a nakonfigurovat síť. To vše tak, aby to bylo funkční, efektivní a zároveň bezpečné.

Kurz je dotován Úřadem práce a nejbližší termín začíná 26. listopadu. Můžete na něj získat dotaci od úřadu práce ve výši 82 %, kontaktujte naši kolegyni Pavlu Hettnerovou. Na listopadový termín se můžete přihlásit jen do 25. října.

Kurzy nabízíme také samostatně, podívejte se na naši nabídku školení.

