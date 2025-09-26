Root.cz  »  Byznys  »  Devět velkých evropských bank chystá Euro Stablecoin

Devět velkých evropských bank chystá Euro Stablecoin

Jan Fikar
Dnes
11 nových názorů

2018-10-008-ec-europa.eu_.jpg Autor: Redakce

Stablecoin je kryptoměna, jejíž hodnota se snaží být stabilní vzhledem k nějaké referenci. Přes 99 % stablecoinů je navázáno na americký dolar. Mezi nejznámější patří USDT.

Ve čtvrtek konzorcium devíti evropských bank oznámilo, že v příštím roce uvedou stablecoin svázaný s eurem a tím sníží dominanci USA. V konzorciu najdeme ING, UniCredit, Banca Sella, KBC, DekaBank, Danske Bank, SEB, Caixabank a Raiffeisen. Nová společnost vznikne v Amsterdamu a brzy bude jmenován generální ředitel.

(Zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse (11 názorů)
