Dnešní výpadek Cloudflare byl způsoben aktualizací kvůli React2Shell

Jan Fikar
Dnes
Cloudflare logo Autor: Cloudflare

Dnes měl Cloudflare asi půlhodinový výpadek kolem desáté hodiny našeho času. Výpadek podle oficiálního post-mortem souvisí se závažnou zranitelností CVE-2025–55182, která je také známá jako React2Shell. Zranitelný je pouze React verze 19.0.0, 19.1.0, 19.1.1 a 19.2.0.

Cloudflare však nebyl napaden React2Shell, ale naopak se snažil aktualizovat svoji infrastrukturu, aby zachytával útoky typu React2Shell. V průběhu výpadku asi 28 % všech HTTP požadavků vracelo chbu 500. Problém se podařilo celkem rychle odstranit. Minulý výpadek Cloudflare před asi dvěma týdny trval šest hodin.

(zdroj: bleepingcomuter)

