Do Mesa 26.0 míří ovladač KosmicKrisp, Vulkan nad Apple Metal

David Ježek
Dnes
Vulkan

Lepší uživatelskou zkušenost než dosavadní ovladač MoltenVK by měl poskytnout nový ovladač KosmicKrisp, též implementující podporu API Vulkan nad Apple Metal pro stroje jablečného výrobce. V současnosti KosmicKrisp podporuje verzi Vulkan 1.3 a nově je součástí balíku kódu, z nějž vzejde budoucí Mesa 26.0.

Vývoj probíhající u LunarG (detaily o projektu v PDF, případně v přednášce na letošní XDC konferenci) mimochodem sponzoruje Google a nadále v tom hodlá pokračovat. Očekávat můžeme, že v dohledné době bude podpora zvýšena na Vulkan 1.4.

