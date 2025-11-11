Easy Effects 8.0, dřívější Pulse Effect, přináší nativní PipeWire filtry

Vývojář Wellington Wallace, jinak také profesor fyziky, vydal novou verzi nástroje dříve známého jako Pulse Effect. Po čerstvém přechodu od GTK4 ke Qt/QML/Kirigami a od GStreameru k nativním filtrům pro PipeWire (což jsou hlavní novinky osmé verze vedoucí k výrazné změně vzhledu aplikace, včetně lepšího běhu na obrazovkách s nízkým rozlišením), už pod názvem Easy Effects 8.0 přináší další vylepšení.
Kupříkladu grafy tak nově využívají vykreslování pomocí Qt Graphs, aplikace v tuto chvíli používá pouze Qt předvolby barev (může se v budoucnu změnit), přibyly klávesové zkratky (včetně globálních) i řada opravených chyb.
Doplňme, že výběr filtrů v Easy Effect je už hodně bohatý, kromě věcí typu Auto gain, Bass enhancer / Bass loudness, Compressor, Equalizer, Loudness či Noise reduction tu najdeme zhruba dvacítku dalších efektů, které se mohou v řadě situací hodit, a to nejen, chybí-li dané možnost například v přehrávači hudby, ale i v situaci, kdy na reprobedýnkách chybí regulace basů a výšek.
Nástroj je buď dostupný v balíčkovacích systémech distribucí, nebo jej lze stáhnout z Flathubu.