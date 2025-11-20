Root.cz  »  Věda a výzkum  »  El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa, Evropa má první exascalový systém

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa, Evropa má první exascalový systém

Petr Krčmář
Dnes
Podle aktuálního žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů světa Top500 se na prvním místě stále drží počítač El Capitan z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). Ten je provozován společně s Ministerstvem energetiky Spojených států amerických, které tak v žebříčku drží první tři místa s počítači El Capitan, Frontier a Aurora.

Všechny superpočítače v první desítce si udržely své pozice z doby před šesti měsíci, ale systém Jupiter Booster na čtvrtém místě se oficiálně stal prvním exascalovým superpočítačem v Evropě s výsledkem HPL přesně jeden exaFLOPS, což představuje významný nárůst oproti červnové hodnota 793,4 petaFLOPS.

El Capitan také zaznamenal nárůst výkonu v aktuálním 66. vydání žebříčku, když oproti předchozímu půlroku zaznamenal nárůst o čtyři procenta na celkových 1,809 exaFLOPS. Systém HPE Cray EX255a umístěný v Lawrence Livermore se skládá z procesorů AMD čtvrté generace Epyc 24C na 1,8 GHz a grafických procesorů Instinct MI300A. Jde o jeden ze šesti systémů značky HPE Cray, které se umístily v první desítce, mezi nimiž jsou také Frontier, Aurora, HPC6, Alps a LUMI.

Českým nejvýkonnějším počítačem je C24 ve společnosti Škoda Auto, který se aktuálně v žebříčku nachází na 192. místě. Další české 224. místo patří počítači Karolina GPU partition umístěnému na VŠB v Ostravě a tamtéž je pak umístěna Karonina CPU partition na 450. příčce.

