Facebook pracuje na zmenšování THP stránek

Transparent huge pages (THP) zrychlují práci s pamětí v Linuxu, protože umožňují pro aplikace transparentní použití velkých stránek paměti (2 MB) místo výchozích stránek (4 kB). To pomáhá výkonu TBL. THP je možné nastavit na never, always a madvise. Nastavení always může některé aplikace zpomalit a také plýtvá pamětí, proto je často v distribucích výchozím nastavením madvise. Tady záleží na aplikaci, jestli při alokaci paměti použije madvise a tím dá najevo, že je použití velkých stránek žádoucí.

Vývojář Facebooku Alexander Zhu včera poslal do jádra zmenšování THP stránek (THP Shrinker), kdy se nejprve zjistí, které velké stránky jsou málo obsazené a ty se potom rozdělí na výchozí stránky. Úspora v jejich testovacím případě je přes 2 GB RAM. S THP Shrinker bude možné používat nastavení THP always bez zbytečného plýtvání pamětí.





(zdroj: phoronix)