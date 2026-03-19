Fedora Asahi Remix 43 vylepšuje balíčkovací systém a podporu hardwaru

Petr Krčmář
Dnes
Asahi Linux macbook Autor: Depositphotos, Jiří Eischmann

Vývojáři uvolnili novou verzi distribuce Fedora Asahi Remix 43, která se zaměřuje na běh na počítačích s procesory Apple Silicon. Tato verze obsahuje všechna zajímavá vylepšení, která přinesla Fedora 43. Zejména došlo k významnému vylepšení správy balíčků díky RPM 6.0 a novému backendu DNF5 pro PackageKit v aplikacích Plasma Discover a GNOME Software.

Asahi Remix také dále rozšiřuje podporu zařízení, konkrétně pro Mac Pro, mikrofony v MacBoocích M2 Pro/Max a obnovovací frekvenci 120 Hz pro vestavěné displeje modelů MacBook Pro 14/16.

Nová verze nabízí jako hlavní desktopové prostředí KDE Plasma 6.6, které obsahuje všechny nové a zajímavé funkce, které přináší Fedora KDE Plasma Desktop 43. Je také vybavena vlastním průvodcem počátečním nastavením založeným na Calamares. K dispozici je také varianta GNOME s GNOME 49.

Nabízena je také varianta Fedora Server pro serverové úlohy a jiné typy nasazení bez grafického rozhraní. Nakonec je tu obraz Minimal pro uživatele, kteří si chtějí vytvořit vlastní prostředí od základů.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Nejnovější články

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Kosmetiku míchá s dobrou náladou

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO