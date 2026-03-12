Root.cz  »  Linux  »  Fedora má potíže s uvedením varianty pro RISC-V kvůli pomalému sestavování

Fedora má potíže s uvedením varianty pro RISC-V kvůli pomalému sestavování

Petr Krčmář
Dnes
2 nové názory

Sdílet

ESWIN EBC7702 s RISC-V Autor: ESWIN

Vývojář Red Hatu Marcin Juszkiewicz pracuje na portu Fedory pro RISC-V a po několika měsících práce na tomto projektu zveřejnil blogový příspěvek o tom, jak neuvěřitelně pomalý je podle něj RISC-V. Představuje to skutečnou překážku v potaci, protože ve Fedoře jsou výsledky zveřejněny až poté, co všechny architektury dokončí svá sestavení. V minulosti jsme měli správce, kteří si stěžovali na pomalost kompilátorů AArch64. Někteří vývojáři mohou začít vylučovat architekturu RISC-V ze svých balíčků, aby nemuseli čekat.

Současný hardware postavený na RISC-V je velmi pomalý, zatímco balíček na x86_64 sestavíte za 29 minut, stejný software na desce StarFive VisionFive 2 se bude kompilovat přes dvě hodiny – prakticky pětkrát déle. Výkonnější deska Milk-V Megrez to zvládne za hodinu, ale stále je to dvakrát delší doba.

Navíc současná hardwarová řešení postavená na sadě jednodeskových počítačů nejsou škálovatelná pro běžné rutinní použití. Všechny budoucí servery musejí být podle jeho slov provozovatelné ve standardním racku a spravovatelné jako jakýkoli jiný nudný server: vložit do racku, připojit kabely, nainstalovat, dále se nedotýkat. Nikdo nepůjde do datacentra, aby ručně restartoval sestavu založenou na jednodeskových počítačích. Bez systémů splňujících oba požadavky nemůžeme ani plánovat, že se 64bitová architektura RISC-V stane jednou z oficiálních primárních architektur ve Fedoře.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

Firmy se vyhnou auditu, účetní závěrku 2025 ale ještě ověřit musí

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná dohoda ve smlouvě

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO