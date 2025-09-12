Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Firefox zavádí podporu přehrávání formátů Matroska (MKV)

Firefox zavádí podporu přehrávání formátů Matroska (MKV)

Petr Krčmář
Dnes
Firefox logo Autor: Mozilla

V nočních verzích webového prohlížeče Firefox je konečně k dispozici podpora přehrávání obsahu Matroska, který uživatelé znají ze souborů s příponou MKV. Prozatím je podpora přehrávání MKV povolena pouze ve verzích Firefox Nightly nebo po zapnutí v nastavení media.mkv.enabled. Zatím jsou v kontejnerech MKV podporovány pouze formáty AVC/H.264 a AAC, ale podpora dalších formátů bude postupně přidávána.

Požadavek na podporu Matrosky byl v Bugzille už osm let a konkurenční Chrome/Chromium už integruje přehrávání v plné šíři s celou plejádou audio a video formátů. Neváhejte to vyzkoušet a nahlásit případné problémy, pokud se vám nepodaří přehrát AVC nebo AAC v MKV. Podpora dalších kodeků bude přidána postupně, píší vývojáři v Bugzille. Plány na další vývoj jsou k dispozici v samostatném dokumentu.

Formát Matroska (stylizovaně někdy Matroška) je otevřený kontejnerový formát pro multimediální soubory, nejčastěji s příponami .mkv pro video a .mka pro audio. Umožňuje uložit neomezený počet stop v jednom souboru spolu s metadaty a kapitolami. Slouží k flexibilnímu a univerzálnímu balení různých formátů a dat tak, aby bylo snadné distribuovat a přehrávat audiovizuální obsah v různých přehrávačích a systémech.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

