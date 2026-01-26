Flock bude opět v Praze a hledá přednášející

Organizátoři konference pro přispěvatele a příznivce Fedory Flock se rozhodli, že se bude opět konat v Praze a dokonce i na stejném místě - ve Vienna House by Wyndham na Andělu. Důvodem je usnadnit si organizaci před zásadnější změnou, která by měla přivést Flock do regionů mimo Evropu a Severní Ameriku v roce 2027.
Termín pro tento rok je stanovený na 14. - 16. června. Ten nebyl vybrán náhodně, ale tak, aby na Flock navazoval DevConf.cz, který se uskuteční 18. - 19. června v Brně. Aktuálně organizátoři hledají přednášející. Call for Papers se uzavírá za týden 2. února s tím, že v březnu by mělo vybraným přednášejícím dojít potvrzení o přijetí.
Více se dozvíte na stránkách konference a dotazy na organizátory můžete pokládat v kanálu #flock:fedoraproject.org na Matrixu.