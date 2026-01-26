Root.cz  »  Akce  »  Flock bude opět v Praze a hledá přednášející

Flock bude opět v Praze a hledá přednášející

Jiří Eischmann
Včera
Flock Prague 2025 Autor: Flock

Organizátoři konference pro přispěvatele a příznivce Fedory Flock se rozhodli, že se bude opět konat v Praze a dokonce i na stejném místě - ve Vienna House by Wyndham na Andělu. Důvodem je usnadnit si organizaci před zásadnější změnou, která by měla přivést Flock do regionů mimo Evropu a Severní Ameriku v roce 2027.

Termín pro tento rok je stanovený na 14. - 16. června. Ten nebyl vybrán náhodně, ale tak, aby na Flock navazoval DevConf.cz, který se uskuteční 18. - 19. června v Brně. Aktuálně organizátoři hledají přednášející. Call for Papers se uzavírá za týden 2. února s tím, že v březnu by mělo vybraným přednášejícím dojít potvrzení o přijetí.

Více se dozvíte na stránkách konference a dotazy na organizátory můžete pokládat v kanálu #flock:fedora­project.org na Matrixu.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Jiří Eischmann

