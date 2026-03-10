Root.cz  »  Operační systémy  »  FreeBSD 14.4 přináší vylepšenou podporu instalace KDE Plasma, na bázi FreeBSD 15

FreeBSD 14.4 přináší vylepšenou podporu instalace KDE Plasma, na bázi FreeBSD 15

David Ježek
Dnes
FreeBSD 14.3 s GNOME 47.8 na Intel Core +Nvidia Quadro Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Nové vydání FreeBSD 14.4-RELEASE je očekávanou aktualizací pro konzervativní uživatele, kteří ještě nepřešli na patnáctku. Přináší několik vylepšení, která povětšinou míří na servery, nicméně najde se leccos i pro desktopy. Přehled uvádí například výrazné vylepšení ovladače Intel Wi-Fi ( iwlwifi; prvky regulátorů pro 802.11ax a 802.11be, Per Platform Antenna Gain), lépe na tom je i subsystém Bluetooth, který dostal nový spouštěcí skript, kdy při chybném resetu se pokouší navázat opětovné spojení až třikrát ( hccontrol reset; řeší se tím některé problémy s inicializací při startu systému).

Na instalačních DVD jsou připraveny editory Emacs či Vim a z patnáctky byla backportována částečně vylepšená instalace s podporou prostředí KDE Plasma. Přibyl také šifrovaný swap (v nástroji swapon). Tarfs si lépe poradí s velkými archivy (i nad 8GB velikostí), vylepšena je i podpora komprese Zstd. OpenZFS povyšuje na verzi 2.2.9. Podpora pro in-kernel MIDI sequencer je nově deprecated. Více novinek v poznámkách k verzi 14.4-RELEASE.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

