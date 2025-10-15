Root.cz  »  Mobily a tablety  »  FSF představila projekt Librephone, chce nahradit binární části Androidu svobodným softwarem

FSF představila projekt Librephone, chce nahradit binární části Androidu svobodným softwarem

Petr Krčmář
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

22. 11. 24 / 1x / reklamace, rozbité zboží, telefon Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Free Software Foundation oznámila projekt Librephone, jehož cílem je vytvořit zcela svobodný operační systém pro mobilní zařízení. Konkrétně je v plánu zbavit Android binárních částí a nahradit je svobodným softwarem, v některých případech pomocí reverzního inženýrství. Drtivá většina uživatelů softwaru po celém světě používá jako své hlavní zařízení mobilní telefon. Po čtyřiceti letech prosazování svobody v oblasti výpočetní techniky se FSF nyní bude snažit prosadit právo studovat, měnit, sdílet a upravovat programy i v případě mobilních telefonů, píše se v oznámení.

FSF najala zkušeného vývojáře Roba Savoyeho (DejaGNU, Gnash, OpenStreetMap a další), aby projekt vedl technicky. V současné době zkoumá stav firmwaru zařízení a binárních blobů v jiných projektech zaměřených na svobodu mobilních telefonů. Zaměřuje se na operační systém LineageOS, který ale zatím není zcela svobodný.

Projekt nemá v plánu vytvářet vlastní kompletní operační systém ani vlastní hardware, chce přispět k otevřenosti už existujících řešení. FSF nevidí potřebu se k těmto projektům připojovat, ale chce na nich stavět a zlepšovat jejich současný stav svobody. Android obsahuje mnoho proprietárních knihoven a dalších souborů, tento projekt se tedy zaměřuje na binární bloby, píše FSF k projektu.

Během prvních měsíců se vývojáři zaměří na výzkum a konkrétní definici projektu. Budeme analyzovat běžné nesvobodné bloby v současných (většinou) svobodných softwarových operačních systémech. Tyto poznatky a další faktory využijeme k identifikaci nejlepšího zařízení pro vývoj a k dokumentaci. Cílem je vůbec pochopit, co by bylo zapotřebí k jejich legálnímu reverznímu inženýrství. Postupně tak vzniká dokumentace k projektu.

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Merkur: stoletý příběh šroubků, fantazie i české vytrvalosti

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Štěpánka, Salaš, Boubín a další: Poznejte rozhledny podle fotek

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Nikdy nevím, jestli vstanu bez bolesti. Ženu trápí ztuhlé klouby

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI