Go 1.25 s experimentálním GC má o 10–40 % menší režii 

V úterý vyšel jazyk Go ve verzi 1.25. Mezi novinky patří experimentální GC (garbage collector). Vývojáři hlásí v reálných aplikacích o 10 – 40 % menší režii GC při jeho použití. Při kompilaci je nový GC potřeba zapnout pomocí  GOEXPERIMENT=greenteagc.

Příkaz go vet má nové analyzátory waitgroup a hostport. Nově GOMAXPROCS  bere v úvahu kontejnery. Kompilátor a linker nyní ve výchozím stavu generují úspornější ladící formát DWARF5. Pokud si to nepřejete, je potřeba při kompilaci nastavit  GOEXPERIMENT=nodwarf5

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

