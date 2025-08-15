Go 1.25 s experimentálním GC má o 10–40 % menší režii
V úterý vyšel jazyk Go ve verzi 1.25. Mezi novinky patří experimentální GC (garbage collector). Vývojáři hlásí v reálných aplikacích o 10 – 40 % menší režii GC při jeho použití. Při kompilaci je nový GC potřeba zapnout pomocí
GOEXPERIMENT=greenteagc.
Příkaz
go vet má nové analyzátory
waitgroup a
hostport. Nově
GOMAXPROCS bere v úvahu kontejnery. Kompilátor a linker nyní ve výchozím stavu generují úspornější ladící formát DWARF5. Pokud si to nepřejete, je potřeba při kompilaci nastavit
GOEXPERIMENT=nodwarf5.
(zdroj: phoronix)