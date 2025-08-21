Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Google představil řadu telefonů Pixel 10 s vylepšeným čipem Tensor G5

Google představil řadu telefonů Pixel 10 s vylepšeným čipem Tensor G5

Petr Krčmář
Dnes
6 nových názorů

Google představil novou řadu telefonů Pixel 10, která vypadá navenek velmi podobně jako předchozí modely, uvnitř se však odehrála řada změn. Hlavni novinkou je nový čip Tensor G5, který slibuje vyšší výkon a také mnohem vyšší energetickou efektivitu. Google slibuje sedmiletou podporu aktualizace operačního systému Android.

Vedle toho je k dispozici výrazně vylepšený foťák, bezdrátové nabíjení s magnetickým držákem, hliníkový rám, krytí Gorilla Glass Victus 2 a odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP68. Zajímavé je, že modely určené pro Spojené státy už nebudou mít slot pro fyzickou SIM. V Evropě budeme mít stále slot k dispozici.

Základní model 10 a 10 Pro mají 6,3palcové OLED displeje, ale model Pro má panel LTPO s vyšším rozlišením, který podporuje nižší obnovovací frekvence pro úsporu energie. Model 10 Pro XL je také LTPO, ale má úhlopříčku 6,8 palce. Tyto telefony budou patřit mezi první telefony s Androidem, které plně podporují standard bezdrátového nabíjení Qi 2, který je pro Pixel 10 označován jako „Pixelsnap“. Budou fungovat s magnetickým příslušenstvím Qi 2 i s nabíječkami Pixelsnap od Googlu. Pixel 10 a 10 Pro mohou nabíjet výkonem 15 W, ale pouze model 10 Pro XL podporuje 25 W.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

