Hacking v praxi: od sociálního inženýrství po bankomaty (školení)

Přijďte prozkoumat tajuplný svět hackingu a množství jeho jednotlivých zákoutí. Průvodcem na této cestě vám bude zkušený etický hacker s mnohaletou praxí, který se s vámi podělí o své zkušenosti. Stačí navštívit naše školení Hacking v praxi 1, na kterém proniknete do světa útočníků a jejich obětí. Školení proběhne online ve dnech 5. až 7. října.
Jakým způsobem nejjednodušeji hacknout banku? Jak nejsnáze ukrást heslo? Jak zmapovat síť a vybrat svůj cíl? Jak nenápadně kompromitovat Windows stanici a postupně eskalovat svá privilegia až na úroveň vládce celé sítě – doménového administrátora? Je vše, co vypadá jako obyčejná USB flashka opravdu jen USB flashka? Jaké jsou postupy organizovaných cyber-crime skupin? Co vše je možné koupit na Darknetu? A jaké informace odtud získat? Jakými prostředky bankomat brání útočníkům, aby se dostal k uloženým penězům? Jde se k těmto penězům dostat bez použití hrubé síly? Je pravda, že vás téměř každá tiskárna nenápadně a potají sleduje?
Na toto školení ještě navazuje kurz Hacking v praxi 2, který proběhne online ve dnech 21. až 23. října. Školí Lukáš Antal, etický hacker.
Jaké jsou postupy organizovaných cyber-crime skupin? Co vše je možné koupit na Darknetu? A jaké informace odtud získat? Jakými prostředky bankomat brání útočníkům, aby se dostal k uloženým penězům? Jde se k těmto penězům dostat bez použití hrubé síly? Lze hacknout auto? А co mobilní telefon? Je pravda, že Vás téměř každá tiskárna nenápadně a potají sleduje? Jak kompromitovat uživatelskou stanici? A jak tomu zabránit?