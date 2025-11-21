Root.cz  »  PC a notebooky  »  HP a Dell zakazují HEVC na svých počítačích

HP a Dell zakazují HEVC na svých počítačích

Jan Fikar
Dnes
1 nový názor

Sdílet

HP notebook Autor: Pixabay

Hardwarové dekódování HEVC (High Efficiency Video Coding, H265) je v procesorech Intel Core od šesté generace z roku 2015 a AMD je na tom podobně. Nicméně některé nové notebooky HP a Dell mají podporu HEVC vypnutou. Jde o modely HP ProBook 460 G11, ProBook 465 G11 a EliteBook 665 G11. U Dellu je podpora HEVC jen u modelů s diskrétní grafickou kartou nebo s 4K panelem.

Jde patrně o snahu vyhnout se placení licenčních poplatků za HEVC, které se mají od příštího roku zvýšit z 20 centů na 24 centů. I když se zdražení může zdát malé, je nutné uvážit také objem produkce, která je pro HP a Dell asi 15 a 10 milionů jednotek za kvartál. Celkově tedy má jen zdražení o 4 centy dopad asi 2 miliony dolarů za rok.

Zajímavé je, jak je HEVC zakázaný. Jde patrně o změny v ACPI, které si ve Windows přečte framework Windows Media Foundation a podle toho se zařídí. V Linuxu by tedy neměl být s HEVC problém.

(zdroj: arstechnica)

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Velký souhrn koeficientů k dani z nemovitostí všech okresů

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí