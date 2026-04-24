Hry zdarma na Steamu a GOG.com

Na GOG.com je možné zdarma získat hru The Whispering Valley. Jde o hororovou klikací adventuru odehrávající se v Québecu v 19. století. Akce potrvá do úterý 28. dubna do 15 hodin našeho času. Hra je bez DRM a pouze pro Windows. Zatím nemá záznam v ProtonDB, tak nevíme, jak běží v Linuxu. Podle jednoho hlášení nefunguje Vulkan, ale GL a DXVK ano.
Na Steamu je možné zdarma získat hru Nocturnal. Jde o 2D akční adventuru. Akce potrvá do neděle 26. dubna do 16 hodin našeho času. Hra je pro Windows, ale podle všeho funguje dobře v Linuxu.
A jako bonus tu máme hru Vivat Slovakia, která sice není zdarma, ale je aktuálně na Steamu ve slevě za necelé euro. Jde o akční adventuru v otevřeném světě. Je to jako GTA v 90. letech v Bratislavě. Hra je opět jen pro Windows, ale funguje dobře v Linuxu.