Humble Tech Book Bundle: linuxové knihy za rozumnou cenu

Autor: Humble Bundle

Humble Bundle spustil akci Humble Tech Book Bundle s podtitulem Linux by No Starch Press. Chcete se ponořit do Linuxu nebo prohloubit své znalosti tohoto populárního operačního systému? Seznamte se s jeho vnitřním fungováním díky tomuto balíčku elektronických knih z nakladatelství No Starch Press.

Můžete prozkoumat základy v knize Jak funguje Linux, zvládnout programování systému v knize The Linux Programming Interface, začít se síťováním, skriptováním a zabezpečením v knize Základy Linuxu pro hackery. Vybrat si můžete z více než 20 knih pro začátečníky i pokročilé uživatele Linuxu. Stáhnete je ve formátech PDF, ePUB a MOBI.





Knihy můžete získat za cenu, kterou sami zvolíte. Část peněz pak poputuje na dobrou věc, organizacím Let's Encrypt a Electronic Frontier Foundation. Částku určenou jednotlivým organizacím máte možnost při nákupu upravit.