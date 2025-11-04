Intel Xe3P dostane podporu DisplayPort 2.1 Advanced Link Power Management

Další střípek do skládačky obecné podpory (i)GPU Intel příští generace, tedy jader Xe3P v chystaných procesorech Nova Lake, míří do linuxového jádra. Vývojáři Intelu konkrétně připravují podporu pokročilé správy napájení DisplayPort linek, jak jsou specifikovány ve verzi 2.1 tohoto grafického rozhraní.
Advanced Link Power Management (ALPM) rozšiřuje již dříve implementovanou podporu pro DisplayPort u Intelu, a to právě na verzi rozhraní DisplayPort 2.1. ALPM umožňuje věci jako rychlé probouzení či uspávání zařízení, spíše je využíváno u displejů notebooků připojovaných přes eDP – embedded DisplayPort. Tím se dále rozšiřují možnosti energetických optimalizací výstupu u Intelu, a to po květnové implementaci Link-Off Between Frames v rámci Linuxu 6.16.