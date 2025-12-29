Root.cz  »  Nástroje a utility  »  IntelliJ IDEA 2025.3 prináša unifikovaný produkt

IntelliJ IDEA 2025.3 prináša unifikovaný produkt

johny
Dnes
JetBrains

JetBrains od decembra 2025 zjednotil Community a Ultimate edície do jedného unifikovaného balíka. Všetky doterajšie Community funkcie ostávajú zadarmo pre komerčné aj nekomerčné použitie, pribúdajú nové free nástroje. JetBrains tým chce zjednodušiť vývoj svojich produktov a zjednodušiť používateľom výber správnej verzie. PyCharm prešiel na tento model už dávnejšie.

Ultimate predplatné odomyká pokročilé funkcie vrátane AI asistencie s 30dňovou trial verziou. Po expirácii licencie zostáva dostupná bezplatná verzia s Community funkciami.

