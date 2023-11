Jádro 6.7 bude mít printk ve více vláknech

Autor: Depositphotos

V linuxovém jádře je printk to, co píše při startu hlášky na konzoli, případně sériovou konzoli, případně do dmesg. V současnosti se vše tiskne jen v jednom vlákně a to je jedna z posledních velkých překážek bránících vytvořit real-time jádro (volba PREEMPT_RT). Zatím jsou záplaty pro real-time jádro udržovány mimo hlavní strom.





V jádře 6.7 se tedy objeví printk ve více vláknech se zámky a třemi prioritami. Vyšší priorita může odemknout nižší zámek. Priority jsou normal, emergency (Oops, WARN, watchdogs) a panic.





(zdroj: phoronix)