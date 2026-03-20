KiCad 10 umí varianty návrhu, ladění spojů v časové doméně i import z Allegra

Projekt KiCad dnes vydal verzi 10.0.0, která přináší řadu nových funkcí, vylepšení a stovky oprav chyb. Mezi nejvýraznější novinky patří podpora návrhových variant, tedy možnost sledovat různé verze jednoho projektu, které sdílejí schéma, ale liší se například v kusovníku.
Ve schematickém editoru přibyla také podpora jumperů, tedy pinů a padů považovaných za interně propojené, a zobrazení křížení nepropojených vodičů jako obloučků (hop-over). KiCad 10 nově zvládne importovat návrhy z Allegra, PADS a gEDA / Lepton PCB, což ocení uživatelé přecházející z komerčních nástrojů.
Na straně návrhu plošných spojů stojí za pozornost kompletně přepracovaný systém ladění délek spojů, který nově podporuje definici omezení v časové doméně a ladící profily s parametry pro jednotlivé vrstvy. Další žádanou novinkou je grafický editor návrhových pravidel, ve kterém lze vytvářet vlastní pravidla v přehledném dialogu místo ruční editace textových souborů.
Návrhové bloky se rozšířily z editoru schémat i do PCB editoru a přibyla možnost prohazování pinů a bran s obousměrnou anotací mezi schématem a deskou. Oficiální knihovny přešly výhradně na formát STEP pro 3D modely a rozrostly se o 952 nových symbolů, 1216 footprintů a 386 3D modelů.
KiCad si můžete stáhnout na stránce projektu, vybrané novinky shrnuje oznámení na blogu KiCadu. Jednotlivé funkce si můžete prohlédnout i s video ukázkami ve vlákně na fóru KiCadu.