LibreOffice 26.2 přináší Markdown, vyšší výkon i vylepšenou kompatibilitu

David Ježek
Dnes
LibreOffice Autor: LibreOffice

Letošní první verze kancelářského balíku LibreOffice přináší s vydáním 26.2 několik novinek a obvyklou velkou várku oprav. Prvním zmiňovaným vylepšením je podpora importu a exportu z/do jazyka Markdown.

Tvůrci také vyzdvihují celkové vylepšení výkonu a svižnosti odezvy všech aplikací balíku, což mimo jiné zlepšuje práci s velkými dokumenty, od jejich otevírání až po úpravy.

Obecně se zlepšuje kompatibilita jak s různými uzavřenými, tak otevřenými kancelářskými balíky, uživatelé by měli vidět daleko méně problémů s formátováním či jinými překvapeními. Úpravy směrem ke snadnější práci prodělalo i uživatelské rozhraní. 

Obecně vylepšena je podpora otevřených standardů. Opravené chyby se počítají na stovky a dík za to patří celé komunitě kolem LibreOffice. Podrobnosti shrnuje přehled novinek na Wiki projektu.

